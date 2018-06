Fünf exklusive Betriebsführungen für LN-Leser

Lüdenscheid - Sie wollten schon immer einmal wissen, wie heutzutage die Metallveredelung in einem modernen Betrieb vonstatten geht? Vielleicht interessiert es Sie aber auch, was sich hinter dem modernen Firmenkomplex verbirgt? Oder wollten Sie schon immer einmal wissen, wie Linienbusse gewaschen werden?

Antworten auf diese und viele weitere Fragen möchte die Aktion „Leser vor Ort“ bieten. Zum mittlerweile dritten Mal laden die Lüdenscheider Nachrichten in Kooperation mit heimischen Unternehmen und Institutionen zu der fünfteiligen Veranstaltungsreihe ein.

Dabei gewähren sie den LN-Lesern exklusive Einblicke in Bereiche, die dem Lüdenscheider in der Regel verborgen bleiben. Doch für die Aktion der Lüdenscheider Nachrichten öffnen die Firmen Metoba und Schriever Schrauben, die Märkische Verkehrsgesellschaft und der STL (Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid) sowie das Lüdenscheider Kunststoff-Institut ihre Türen und nehmen die Teilnehmer mit an sehenswerte und interessante Orte – und das völlig kostenfrei.

Knapp 200 Leser haben an den vorherigen Betriebsführungen teilgenommen und hinter „die Kulissen“ geschaut. Und auch für die dritte Auflage versprechen die teilnehmenden Unternehmen interessante Einblicke. Den Auftakt macht am Dienstag, 12. Juni, die Firma Metoba, bei der es ab 15.30 Uhr um die Veredelung von Metalloberflächen gehen wird. Es folgen der STL am 19. Juni, Schrauben Schriever am 26. Juni, die MVG am 17. Juli sowie das Kunststoff-Institut am 24. Juli. Anmeldungen sind ab Montag möglich – und zwar ausschließlich telefonisch unter der Rufnummer 0 23 51/15 82 09 (9 bis 12 Uhr).



Und so geht’s: Wer sich für eine der Betriebsführungen anmeldet und einen der begrenzten Plätze bekommt, findet sich an besagtem Termin vor dem jeweiligen Unternehmen ein. Die Führungen dauern etwa 90 Minuten und werden von einem Redakteur der Lüdenscheider Nachrichten in Wort und Bild begleitet. Denn im Anschluss werden die LN zeitversetzt im Rahmen einer Stadtgesprächseite über die exklusiven Führungen berichten.