Lkw-Verbot: Märkischer Kreis ordnet Tempo 30 an

Von: Jan Schmitz

Teilen

Das Lkw-Verbot wollte der Märkische Kreis auf dem Teilstück nicht anordnen, jetzt gibt es doch eine Anordnung – für Tempo 30. © Popovici

Worauf Anwohner im Volmetal noch immer warten, geht an L692 ganz schnell - Tempo 30. Und das hat besondere Gründe.

Lüdenscheid – Auf der B54 durchs Volmetal ist die Verkehrsbelastung seit der A45-Sperrung nachweislich angestiegen. Insbesondere durch den zunehmenden Lkw-Verkehr. In der Folge forderten Anwohner zwischen Hagen und Meinerzhagen schon kurz nach dem Desaster um die marode Talbrücke Rahmede nahezu unisono verkehrslenkende und verkehrsberuhigende Maßnahmen der örtlichen Straßenverkehrsbehörden, um die Lärm- und Schadstoffbelastung entlang der B54 zu reduzieren.

In den Ortsdurchfahrten in Dahl und Priorei ordnete die Stadt Hagen bereits im vergangenen Sommer Tempo 30 an, mit Verweis auf den Lärmschutz. In diesem Sommer folgte dann die Stadt Lüdenscheid, die auf einem Abschnitt der B54 in Brügge neben einem Lkw-Verbot für den Durchgangsverkehr ebenfalls Tempo 30 zum Lärmschutz anordnete. Davon profitierten auch andere. Die Sperrung für den überregionalen Schwerlastverkehr haben den Lkw-Verkehr auf der Volmestraße rund um Brügge reduziert, gleichzeitig beklagen die Anrainer-Kommunen Verlagerungseffekte auf Ausweichstrecken.

Verkehrszählungen und Lärmmessungen sollten durchgeführt werden

Dennoch ist der Ärger noch nicht verraucht, denn was in Dahl, Priorei und Brügge Recht ist, ist in Schalksmühle, Halver, Kierspe und Meinerzhagen nicht billig. Hier ist der Märkische Kreis anordnende Straßenverkehrsbehörde. Forderungen aus diesen Kommunen nach Tempo 30 an der B54 stießen im Kreishaus bislang auf taube Ohren. Für eine solche Geschwindigkeitsreduzierung gebe es keine Grundlage, beziehungsweise dazu müssten erst Verkehrszählungen und Lärmmessungen durchgeführt werden, hieß es immer wieder.

Höhepunkt war der öffentlich ausgetragene Streit zwischen der Stadt Lüdenscheid und dem Märkischen Kreis über die Anordnung des Lkw-Durchfahrtsverbots auf dem Teilstück der L692 (Zubringer Nord), das auf Schalksmühler Gemeindegebiet liegt und damit in die Zuständigkeit des Märkischen Kreises fällt. Auch hier sah der Märkische Kreis keine rechtliche Grundlage für eine Anordnung des Lkw-Durchfahrtsverbots, da es an dem 500 Meter langen Teilstück keine Anwohner gebe, die es mit dieser Maßnahme zu schützen gelte, und lehnte den Wunsch der Stadt Lüdenscheid und aller anderen MK-Kommunen ab. Daher beginnt das Lkw-Verbot nun nicht direkt wie vorgesehen an der Autobahnabfahrt Lüdenscheid-Nord, sondern erst 500 Meter weiter auf der Stadtgrenze zu Lüdenscheid. In der Folge musste an der L692 eine Polizei-Kontrolle baulich hergerichtet und eine komplizierte Rückführung widerrechtlich eingefahrener Lkw über den Römerweg zurück zur A45 ausgewiesen werden.

Schwerlastverkehr in Lüdenscheid und der Region deutlich reduziert

Seit dem 10. Juni 2023 gilt nun das Lkw-Verbot für den Durchgangsverkehr auf der Bedarfsumleitung auf Lüdenscheider Stadtgebiet, angeordnet durch die Stadt Lüdenscheid wenige Tage zuvor. Auch aufgrund umfangreicher Polizeikontrollen in den ersten vier Wochen konnte dadurch der überregionale Schwerlastverkehr in Lüdenscheid und der Region deutlich reduziert werden.

Die wichtigste Kontrollstelle der Polizei befindet sich an der L692. Dort wird der gesamte Verkehr von der A45, der in Richtung Frankfurt unterwegs ist, überprüft. Recht schnell nach Beginn des Lkw-Verbots kristallisierte sich jedoch heraus, dass die Rückführung über den Römerweg für Polizei und Lkw-Fahrer aufwendig und unpraktikabel ist. In der Folge stoppte die Polizei stattdessen immer wieder kurzzeitig den fließenden Verkehr, um die nicht durchfahrtsberechtigten Lkw auf der L692 wenden zu lassen.

Solange sich Autos und Lkw stauten, war das kein Problem. Wenn nicht, allerdings schon. Denn erlaubte Höchstgeschwindigkeit in dem Bereich ist 80 km/h. Das geht gar nicht, monierte die Polizei im Märkischen Kreis, und zwar nicht nur für das Wenden von Lkw, sondern auch für die Sicherheit der eingesetzten Beamten: „Mit Regelgeschwindigkeit die Kontrollen durchzuführen, ist zu gefährlich“, hieß es von der Polizei lapidar und eindeutig. Und so kam es, dass der Märkische Kreis nach all dem Streit mit der Stadt Lüdenscheid an der L692 auf Schalksmühler Gemeindegebiet doch noch eine Anordnung im Zusammenhang mit dem Lkw-Verbot erließ – und zwar für Tempo 30.

Impulsgeber der Anordnung war die Polizei

„Impulsgeber der Anordnung war die Polizei“, erklärt Kreissprecher Alexander Bange auf Anfrage und bestätigte, dass die „gesamte Anordnung zu Tempo 30 in Fahrtrichtung Lüdenscheid durch den Märkischen Kreis erfolgt ist – in Abstimmung mit der Stadt Lüdenscheid, die damit einverstanden war.“ Zwar befinde sich die Kontrollstelle auf dem Gebiet der Stadt Lüdenscheid, ergänzt Sven Prillwitz, Sprecher der Stadt Lüdenscheid. „Das Tempo soll und muss aus Gründen der Verkehrssicherheit aber bereits vorab gedrosselt werden.“

Ohne Streit ordnete der Kreis dann nur wenige Tage nach dem Lkw-Verbot die Geschwindigkeitsreduzierung zum 14. Juni an. Mit dem Aufstellen der Schilder am 28. Juni wurde dann rechtskräftig, worauf die Anwohner entlang der B54 in Schalksmühle, Halver, Kierspe und Meinerzhagen noch immer sehnsüchtig warten: Tempo 30.