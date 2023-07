Lkw-Verbot in Lüdenscheid: „Freifahrtschein“ für mehr als 5.000 Lkw

Von: Jan Schmitz

Das Lkw-Verbot in Lüdenscheid kennt viele Ausnahmen. Die werden - so eine Auswertung der Stadt - tausendfach in Anspruch genommen.

Lüdenscheid – Das Lkw-Verbot für den Transitverkehr hat für einen deutlichen Rückgang des Schwerlastverkehrs gesorgt, wie eine erste Auswertung der Stadt Lüdenscheid ergeben hat (wir berichteten). Dennoch war die Zahl der Fahrzeuge, die am 20. Juni – zehn Tage nach Inkrafttreten des Verbots – die zwei Messstellen auf der B54 in Brügge sowie die Kontrollstellen auf der Herscheider Landstraße und der Lennestraße passierten, immer noch vergleichsweise hoch. 6637 Kraftfahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen wurden innerhalb von 24 Stunden gezählt – die meisten davon (4436) mit mehr als 7,5 Tonnen. Wer also fährt trotz Verbots durch Lüdenscheid?

Zunächst einmal sind das alle Lkw mit Ziel oder Quelle in Lüdenscheid, aber auch berechtigte Speditionen und andere Gewerbetreibende aus ganz Deutschland, die Ausnahmegenehmigungen erhalten haben, die die Stadt Lüdenscheid seit Anfang Juni ausstellt. Die meisten Antragsteller mussten begründen, warum die Fahrt durch Lüdenscheid für sie alternativlos ist. Direkte Anrainer aus den Nachbarkommunen erhielten die Genehmigung ohne Begründung. Auf Anfrage unserer Zeitung hat der Fachdienst Bauordnung der Stadt nun ausgewertet, wie viele Ausnahmegenehmigungen in den ersten vier Wochen erteilt wurden.

Am Donnerstag fanden wieder Kontrollen des Lkw-Verbots an der L692 statt. Können die Fahrer dabei eine Ausnahmegenehmigung der Stadt Lüdenscheid vorweisen, haben sie trotz des Verbots freie Fahrt. © Cornelius Popovici

Im Zeitraum zwischen dem 5. Juni und 4. Juli wurden demnach 440 Genehmigungen ausgestellt. Sie gelten für insgesamt 5970 Fahrzeuge über 3,5 Tonnen. „Einige Speditionen haben auf Antrag und nach eingehender Prüfung Sammelgenehmigungen für mehrere Lkw erhalten“, erläutert Stadtsprecher Sven Prillwitz. Nicht erfasst wurden abgelehnte Anträge – die es auch gab – sowie Fahrten, für die es aufgrund der 75-Kilometer-Luftlinie-Regelung keine Genehmigung brauchte. Pro Sammelgenehmigung wurden 100 Euro Verwaltungsgebühr fällig. Eine Einzelgenehmigung schlug mit 25 Euro zu Buche. Mehr als 40 000 Euro hat die Stadt so bislang mit den Ausnahmegenehmigungen, die bis Jahresende gelten, eingenommen.

Die Stadt hat zudem dezidiert aufgeschlüsselt, woher die Antragsteller kamen, die Ausnahmegenehmigungen erhalten haben, um durch Lüdenscheid zu fahren. Daraus geht hervor, dass 34,3 Prozent (137) der positiv beschiedenen Anträge von Antragstellern aus den umliegenden Gemeinden stammen. Diese Anträge wurden ohne Prüfung bewilligt. Mehr als die Hälfte (54,7) der Genehmigungen gingen an Gewerbetreibende, die als „externe Unternehmen“ bezeichnet werden und die die Notwendigkeit einer Ausnahmegenehmigung begründen mussten. 44 Privatpersonen erhielten nach Einzelfallprüfung ebenfalls einen Freifahrtschein für ihre Fahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen.

Schwere Wohnmobile wie das von Jörg und Uschi Häseler aus Schalksmühle benötigen eine Ausnahmegenehmigung. © Cornelius Popovici

Der überwiegende Teil der genehmigten Anträge – nämlich 327 – ist nach Angaben der Stadt Lüdenscheid dem Güterverkehr zuzurechnen (81,8 Prozent). Daneben wurden Handwerkern, Bauunternehmen und Abschleppdiensten sowie Sonstigen eine Ausnahmegenehmigung bewilligt (8,5 Prozent).

Auch Camper sind unter den Antragstellern. Wohnwagen und Wohnmobile mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen waren in den ursprünglichen Ausnahmeregelungen zunächst nicht berücksichtigt. Wie berichtet, besserte die Stadt aber noch einmal nach und fand eine Lösung auch für „Wohnmobile, landwirtschaftlichen Verkehr sowie alle mautbefreiten Fahrzeuge“.

Wohnmobilisten aus Lüdenscheid brauchen seitdem keine Ausnahmegenehmigung mehr, alle anderen aber schon. Wenn Beginn oder Ziel einer Fahrt in einer der acht unmittelbaren Lüdenscheider Nachbarkommunen liegen, wird die Erlaubnis allerdings ohne besondere Prüfung erteilt. Wer weiter weg wohnt, muss seinen Antrag auf Durchfahrt begründen. Nur wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, gibt es den Freifahrtschein durch Lüdenscheid. Insgesamt 34 Ausnahmegenehmigungen für Wohnmobile und Wohnwagen wurden laut Stadt ausgestellt. Hinzu kommen weitere fünf für Pferdeanhänger.