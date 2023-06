Lkw-Verbot in Lüdenscheid: Wohnmobile über 3,5 Tonnen müssen draußen bleiben

Von: Jan Schmitz

Teilen

Das Lkw-Verbot hat Folgen: Wohnmobile über 3,5 Tonnen dürfen nicht mehr auf die Bedarfsumleitung - auch dann nicht, wenn sie aus Lüdenscheid kommen.

Lüdenscheid/Schalksmühle – Uschi und Jörg Häseler verstehen die Welt nicht mehr. Die begeisterten Reisemobilisten aus Schalksmühle besitzen einen hochmodernen Camperbus, mit dem sie nicht nur zu großen Reisen quer durch Deutschland und Europa aufbrechen, sondern zwischendurch auch einmal zum Tanken nach Lüdenscheid oder zur Inspektion nach Siegen fahren. Wenn ab dem 10. Juni in Lüdenscheid das Lkw-Verbot für den Transitverkehr auf der Bedarfsumleitung und der B54 in Brügge in Kraft tritt, beginnt für die Häselers eine neue Zeitrechnung. Denn dann ist für ihr Wohnmobil die Einfahrt nach Lüdenscheid formal tabu. Lange Umwege drohen – nicht nur auf dem Weg in den Urlaub, sondern auch auf dem Weg zur Tankstelle.

„Die Regelungen des Lkw-Verbots in Lüdenscheid sind gut gemeint, aber nicht zu Ende gedacht“, sagt Jörg Häseler, der weit herumgekommen ist und auch Lösungen in anderen Städten kennt. „In München gibt es ebenfalls ein Lkw-Durchfahrtsverbot. Da sind Wohnmobile aber von dem Verbot ausdrücklich ausgenommen“, berichtet der Schalksmühler. Anderswo gelten Durchfahrtsverbote nur für Fahrzeuge mit mehr als 7,5 oder 12 Tonnen.

In Lüdenscheid dagegen gibt es keine Einschränkung, wie Stadtsprecherin Marit Schulte-Zakotnik auf Anfrage erklärte. Ab dem 10. Juni gilt auf der Bedarfsumleitung das Lkw-Symbol ohne Tonnagebeschränkung oder sonstige Ausnahmen – und damit für alle Kraftfahrzeuge inklusive möglicher Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 Tonnen, ausgenommen davon sind lediglich Pkw und Omnibusse.



Sieht aus wie ein Bus, ist aber laut Straßenverkehrsordnung ein Lkw: Jörg und Uschi Häselers Reisemobil fällt unter das Lkw-Verbot, das ab 10. Juni in Lüdenscheid gilt. © Cornelius Popovici

Schulte-Zakotnik verweist in diesem Zusammenhang auf die besondere rechtliche Situation bei Lkw-Durchfahrtsverboten auf Bedarfsumleitungen wie hier für die gesperrte A45. Die Stadt habe hier keinen Handlungsspielraum gehabt, weil das Bundesverkehrsministerium (BMDV) zusammen mit der Autobahn GmbH und dem Landesverkehrsministerium ausschließlich diese eine Kombination für zulässig erklärt hatten – mit der Ergänzung, dass das Verbot für den „Durchgangsverkehr“ gilt.

Für das 7,49 Tonnen schwere Gefährt der Häselers ist das gleich eine doppelt schlechte Nachricht. Denn, wie die Stadt auf Anfrage mitteilte, sind Wohnmobile mit mehr als 3,5 Tonnen laut Straßenverkehrsordnung nicht als Bus – was freie Fahrt bedeutet hätte – sondern als Lkw definiert. Gleichzeitig können sie aber nicht dem Güterverkehr zugeordnet werden, sodass für Wohnmobile die Ausnahmen des Durchgangsverkehrs („75-Kilometer-Radius“) nicht zur Anwendung kommen. „Wohnmobile sind nicht als Güterverkehr definiert, daher gelten für sie auch nicht die Regelungen zum Be- und Entladeort“, heißt es aus dem Rathaus.



Das bedeutet im Umkehrschluss sogar, dass nicht nur schwere Wohnmobile aus Schalksmühle oder der weiteren Umgebung ab dem 10. Juni die Bedarfsumleitung durch Lüdenscheid und die B54 in Brügge meiden müssen, sondern formal auch Großcamper aus Lüdenscheid, wie die Stadtsprecherin auf Nachfrage erklärte.



Ob das Ziel ein Campingplatz am Lago Maggiore oder eine Tankstelle in Lüdenscheid ist, ob die Camper aus Hamburg oder Lüdenscheid kommen, ist dabei einerlei. Fahrer von schweren Wohnmobilen „müssen eine Alternativroute wählen oder eine Ausnahmegenehmigung beantragen“, heißt es aus dem Rathaus: Und weiter: Grundsätzlich benötigen „alle Fahrzeuge über 3,5 Tonnen, die keine Gütertransporte durchführen, eine Ausnahmegenehmigung.“



Wie berichtet, muss diese Ausnahmegenehmigung beantragt und begründet werden. Bislang sind auf den Erklärseiten der Stadt und des Brückenbauer-Büros allerdings nur Ausnahmen für Lkw im Güterverkehr vorgesehen, nicht für Wohnmobile. Auch im Ausnahmeantrag selbst gibt es kein Feld für die Großcamper. Dennoch sollen auch für sie Ausnahmegenehmigungen möglich sein, wie die Stadtsprecherin versicherte. Welche Begründung ausreicht? Unklar. Klar sind immerhin die Kosten: „Sammel- und Jahresgenehmigungen kosten pauschal 100 Euro; eine Einzelgenehmigung kostet 25 Euro“, teilt die Stadtsprecherin mit. Auch das ist ganz schön viel Geld für eine Fahrt zur Tankstelle nach Lüdenscheid. Familie Häseler jedenfalls hofft noch auf Nachbesserungen – nicht zuletzt im Sinne der Ferienregion Sauerland.

Was gilt für Wohnwagen-Gespanne?

Die Sorge vieler Camper, die mit kleineren Wohnmobilen oder Wohnwagen unterwegs sind, ist dagegen unbegründet, wie die Stadt Lüdenscheid mitteilte. Viele private Gespanne und Wohnmobile lägen unter der Grenze von 3,5 Tonnen. Zur Begründung verweist die Stadt darauf, dass man schwerere Fahrzeuge nicht mit der Führerscheinklasse B steuern dürfe. Wer seinen Führerschein vor 1999 erworben hat, hat in der Regel auch die Erlaubnis zum Führen von Fahrzeugen mit mehr als 3,5 Tonnen (Führerscheinklassen C1, BE, C1E und CE) erworben.