Lkw-Verbot in Lüdenscheid: Stadt bessert nach - für Wohnmobilfahrer

Von: Jan Schmitz

Teilen

Die Stadt Lüdenscheid hat ihre Anordnung des Lkw-Verbots für den Transitverkehr noch einmal überarbeitet. Wohnmobilbesitzer dürften aufatmen - zumindest die aus Lüdenscheid.

Lüdenscheid - Wie unsere Zeitung berichtete, hätte die bisher angedachte Regelung formal bedeutet, dass Wohnmobile mit mehr als 3,5 Tonnen selbst dann nicht auf der Bedarfsumleitung und auf den Strecken zu den Autobahnauffahrten Lüdenscheid-Nord, Lüdenscheid und Lüdenscheid fahren dürfen, wenn sie aus Lüdenscheid kommen.

Die Lücke in der Anordnung wurde aufgrund der Berichterstattung im Rathaus erkannt. Nach interner Abstimmung nimmt die Stadt nun noch einmal einige Änderungen vor, um Klarheit für Camper zu schaffen. „Nach einer Überarbeitung enthält die Anordnung jetzt auch klare Regelungen für Wohnmobile, Anhänger und Co.“, teilt die Stadt Lüdenscheid am Freitag mit.

Zumindest einen Teilerfolg feiern Uschi und Jörg Häseler aus Schalksmühle. Die Stadt bessert bei den Wohnmobilen nach. © Cornelius Popovici

„Alle Fahrzeuge über 3,5 t, deren Ziel nachweisbar innerhalb des Stadtgebietes liegt, dürfen weiterhin ohne eine besondere Genehmigung Lüdenscheider Straßen befahren, um zu ihrem Zielort zu gelangen. Dies betrifft auch Wohnmobile, landwirtschaftlichen Verkehr sowie alle mautbefreiten Fahrzeuge“, heißt es nun in den Reglungen der Stadt zum Lkw-Durchfahrtsverbot. Wer also beispielsweise ein Wohnmobil oder einen Wohnwagen besitzt und in Lüdenscheid wohnt oder aber Lüdenscheid gezielt ansteuert, muss nicht extra eine Ausnahmegenehmigung beantragen.

Anders sehe das aus, wenn Beginn oder Ziel einer Fahrt in einer der acht unmittelbaren Lüdenscheider Nachbarkommunen (Altena, Halver, Herscheid, Kierspe, Meinerzhagen, Nachrodt-Wiblingwerde, Schalksmühle und Werdohl) liegen: In diesem Fall muss eine Ausnahmegenehmigung für die Durchfahrt bei der Stadt Lüdenscheid beantragt werden. Die Erlaubnis werde ohne besondere Prüfung erteilt. Das gilt wie angekündigt auch für Lkw-Fahrten, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind.

Ähnlich sieht es aus, wenn der Startpunkt oder Zielort sich nicht in Lüdenscheid oder einer der acht benachbarten Kommunen befindet. Auch in diesem Fall ist es zwingend erforderlich, eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen. Der Unterschied: In diesem Fall muss die Durchfahrt begründet werden, weil die Stadtverwaltung den Antrag prüft.

Zusammengefasst: Für alle Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen gelten dieselben Regeln. Zuletzt war der Status von Wohnmobilen, Anhängern und Co. nicht final geklärt. An diesen Stellen hat die Stadtverwaltung jetzt nachgebessert. Das Antragsformular, in dem bislang kein Eintrag für Wohmmobile vorgesehen war, wird kurzfristig auch nicht mehr überarbeitet. Besitzer von Wohnmobilen sollten im Anschreiben der E-Mail darauf hinweisen, dass sich ihr Antrag auf ein Wohnmobil, landwirtschaftliches Fahrzeug oder einen Pferdeanhänger-Gespann bezieht.

Wer eine Ausnahmegenehmigung für ein Wohnmobil, einen Anhänger oder Ähnliches erhält, muss einmalig eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 25 Euro bezahlen, teilt die Stadt weiter mit. Eine Sammelerlaubnis für mehrere Fahrzeuge dagegen kostet 100 Euro. Eine Ausnahmegenehmigung gilt dann bis einschließlich 31. Dezember 2023.

Die Stadt Lüdenscheid hat die Anordnung des Lkw-Durchfahrtsverbots für den reinen Transitverkehr am Freitag, 2. Juni, an den Landesbetrieb Straßen.NRW als zuständigen Baulastträger geschickt. In der kommenden Woche werden im Stadtgebiet die entsprechenden Verkehrsschilder aufgestellt, ehe das Verbot dann wie geplant am 10. Juni in Kraft tritt.