Lkw-Verbot in Lüdenscheid: Speditionen fordern mehr Ausnahmen

Von: Jan Schmitz

Nach Bekanntwerden der Details des Lkw-Verbots kommt erneut Kritik an dem Vorgehen der Stadt Lüdenscheid auf. Diesmal aus der Wirtschaft.

Die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer (SIHK) mahnt kurz nach der Anordnung des Durchfahrtsverbot für den überregionalen Schwerlastverkehr in Lüdenscheid ab dem 10. Juni 2023 weiteren Optimierungsbedarf an. Die Beschränkung der Betrachtung regionaler Wirtschaftsverkehre auf eine Distanz von 75 Kilometern werde den tatsächlichen regionalen Wertschöpfungsverflechtungen nicht gerecht, heißt es in einem Positionspapier der Handelskammer.

Zudem habe man sich bei den Ausnahmeregelungen offenbar an Kriterien zur Befreiung von Sonntagsfahrverboten orientiert. „Eine bundesweit beispiellose Regelung, auf einer Umleitungsstrecke ein Lkw-Durchfahrtsverbot auszusprechen, kann nicht mit Regelungen aus dem bekannten Instrumentenkoffer umgesetzt werden“, moniert die SIHK.

Es müssten auch wirtschaftliche Härten Berücksichtigung finden. Dazu zähle aus Sicht des Transportgewerbes, dass Fahrten so unwirtschaftlich werden könnten, dass ein Weiterverfolgen des bisherigen Geschäftsmodells existenzgefährdend wird.“ Die Stadt hatte erklärt, dass „wirtschaftliche oder wettbewerbliche Gründe allein“ keine Ausnahme rechtfertigten.

Bis hierhin und nicht weiter: Lkw, die dem Transit-Schwerverkehr zugeordnet werden, dürfen ab dem 10. Juni nicht mehr durch Lüdenscheid fahren. Von der L692 (Foto) werden sie über den Römerweg zurück zur A45 geleitet. © Jan Schmitz

Das Positionspapier zum Lkw-Durchfahrtsverbot sieht folgende Nachbesserungen als erforderlich an. Die Punkte im Einzelnen:

Wirtschaftsverkehre: Längere Distanzen anerkennen

„Die Beschränkung der Betrachtung regionaler Wirtschaftsverkehre auf eine Distanz von 75 Kilometern wird den tatsächlichen regionalen Wertschöpfungsverflechtungen nicht gerecht. Die A 45 verbindet gerade auch die Räume östliches Ruhrgebiet mit dem Siegerland und angrenzenden Bereichen, zum Beispiel mit Blick auf die Stahlstandorte und wichtige Zentren der Weiterverarbeitung. Mit dem Durchfahrtsverbot entsteht die Gefahr, dass bereits jetzt stark angespannte Wertschöpfungsnetzwerk zu zerstören – mit weitreichenden Folgen für alle Produktionsstufen. 3 Hier muss es eine Regelung geben, die diesen Umständen Rechnung trägt und in Ausnahmen auch Fahrten über eine Distanz von 75 Kilometern hinaus durch Lüdenscheid regelmäßig ermöglicht.

Ausnahmeregelungen: Wirtschaftliche Härten berücksichtigen

Offensichtlich orientiert sich die Genehmigung von Ausnahmen an Kriterien, wie sie aus der Befreiung von Sonntagsfahrverboten bekannt sind. Hier müssen auch die genannten wirtschaftlichen Härten Berücksichtigung finden. Dazu zählt aus Sicht des Transportgewerbes zum Beispiel die Tatsache, dass Fahrten so unwirtschaftlich werden, dass ein Weiterverfolgen des bisherigen Geschäftsmodells existenzgefährdend wird und damit aus Sicht der verladenden Wirtschaft in Folge Lieferfähigkeiten nicht mehr gegeben sind. Eine bundesweit beispiellose Regelung, auf einer Umleitungsstrecke ein Lkw-Durchfahrtsverbot auszusprechen, kann nicht mit Regelungen aus dem bekannten Instrumentenkoffer umgesetzt werden, hier sind deshalb ausdifferenziertere Lösungsansätze erforderlich – gerade mit Blick auf die Tatsache, dass eigentlich die Straßenverkehrsordnung für Fahrten auf ausgewiesenen Umleitungsstrecken explizit Ausnahmen vorsieht. Die angekündigte Verwaltungsgebühr in Höhe von 100 Euro je Ausnahmegenehmigung ist vergleichsweise hoch angesetzt und steigert zusätzlich die Kostenbelastungen für die heimische Wirtschaft.

Bürokratischen Aufwand minimieren – Bearbeitungskapazitäten schnellstmöglich aufbauen

Schon jetzt ächzt die Region unter der Belastung durch die Vollsperrung. Das Lkw-Durchfahrtsverbot bedeutet nun noch zusätzlichen bürokratischen Aufwand und zusätzliche Gebühren. Antragstellende Unternehmen brauchen Hilfestellung und Beratung. Wo genau ist denn der Ortsmittelpunkt, von dem aus die Distanz von 75 Kilometern gemessen wird? Hier muss die Stadt Lüdenscheid Beratungs- und Bearbeitungsressourcen so vorhalten, dass Anträge einfach gestellt und vor allem zügig bearbeitet werden. Das schließt ein bevorzugtes Behandeln von Sonderfällen, in denen besondere Eile geboten ist, mit ein. Darüber hinaus sind die Möglichkeiten, Ausnahmegenehmigungen rechtssicher elektronisch und nicht auf dem Postweg zu erteilen, umgehend zu prüfen und umzusetzen. Weitere Ansätze zur Verfahrensvereinfachung sind die Bündelung von Anträgen und die Ausweitung von Dauergenehmigungen.

Kontrollen des Durchfahrtsverbots zügig durchführen

Wie das Lüdenscheider Brückenbauer-Büro mitteilt, soll die Anordnung mit massiven Kontrollen flankiert werden. Hierzu seien mehr Polizeikräfte erforderlich, die beim NRW-Innenministerium bereits angefragt seien. Diese sind auch zwingend erforderlich, sollen die Kontrollen nicht zu weiteren langen Verzögerungen der genehmigten oder grundsätzlich erlaubten Durchfahrten führen mit den daraus resultierenden Problemen bei der Planung von Fahrten mit Blick auf die eng getakteten Logistikprozesse, Lenkzeiten und Umläufe. Zudem sollte technisch sichergestellt werden, dass Lkw mit Genehmigung der Durchfahrt bei einer eingereichten Liste von Kfz-Kennzeichen erst gar nicht kontrolliert werden. Insgesamt wird auch mit dem neuen Lkw-Durchfahrtsverbot deutlich, dass nur ein zügiger Ersatzneubau der Rahmedetalbrücke (A45) und eine Ertüchtigung der umliegenden Infrastruktur (Stichwort Altena B236) einerseits zu einer wirklichen Entlastung für die Bürger von Lüdenscheid und der umliegenden Kommunen führen wird.“