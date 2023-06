Lkw-Verbot in Lüdenscheid: Polizei-Eskorte für Verkehrssünder

Von: Olaf Moos, Jan Schmitz

Teilen

Polizei-Eskorte für Verkehrssünder: Das ist jetzt mehrfach täglich am Autobahnzubringer Nord zu beobachten. Es ist notwendig, damit sich die Lkw-Fahrer bei der Rückführung nicht verfahren.

Lüdenscheid – Das Lkw-Verbot hat offenbar eine abschreckende Wirkung. So zumindest ist die Deutung der ersten Ergebnisse der Rund-um-die-Uhr-Kontrollen der Polizei, die sämtliche Zufahrten nach Lüdenscheid überwacht. Demnach geht die Zahl der Fahrzeuge und Gespanne mit mehr als 3,5 Tonnen schon nach wenigen Tagen tendenziell zurück. Innerhalb von 24 Stunden – jeweils von 6 Uhr bis 6 Uhr – zählten die Beamten am Montag/Dienstag 3236, am Dienstag/Mittwoch 3413, am Mittwoch/Donnerstag nur noch 2784 und Donnerstag/Freitag 3.265 Fahrzeuge (mit mehr als 3,5 Tonnen). Nicht alle wurden kontrolliert.

Zuletzt winkten die Beamten 1014 Trucker zur Überprüfung an den Straßenrand. 144 der Lastwagenfahrer verstießen laut Polizeibericht gegen das Durchfahrtsverbot. 91 davon kamen aus dem Ausland. An den Vortagen waren es zusammen fast 500 Verstöße, jeder Zweite kam aus dem Ausland. Bei einem Verwarngeld von 100 Euro (plus Verwaltungsgebühr) hat die Polizei damit Verwarngelder in Höhe von mehr als 60.000 Euro in Rechnung gestellt.

Manchmal wird auch der Gegenverkehr gestoppt, um die Lkw wenden zu lassen. © Cornelius Popovici

Diese ersten Zahlen geben Hinweise darauf, dass der Anteil des überregionalen Schwerlastverkehrs in Lüdenscheid möglicherweise geringer ist als befürchtet. Das Bundesverkehrsministerium hatte im Vorfeld des Lkw-Verbots den Anteil anhand von Mautdaten auf 8 bis 12 Prozent geschätzt.

Auffallend ist auch, dass die zuletzt diskutierten Zahlen von mehr als 5000 Lkw am Tag, die zusätzlich durch die Bergstadt rollen, an allen drei Kontrolltagen nicht erreicht wurden. Allerdings - so schränkt die Polizei auf Nachfrage ein - beziehen sich die genannten Fahrzeugzahlen nur auf die Zeit von 6 bis 20 Uhr, wo an allen Kontrollstellen jedes Fahrzeug mit mehr als 3,5 Tonnen registriert wird.

Zwischen 20 und 6 Uhr sind nicht alle Kontrollstellen besetzt. Dort, wo kontrolliert wird, wird auch gezählt. Diese Zahlen werden aber nicht veröffentlicht. Es könnte auch sein, dass einzelne Lkw in den Nachtstunden nicht erfasst werden. Ende der kommenden Woche will die Polizei eine erste Bilanz im Hinblick auf die Wirkung der Kontrollen ziehen.

Etwa 20 Meter vor der Polizei-Kontrolle an der L692 wird das Lkw-Verbot für den Durchgangsverkehr in Lüdenscheid wirksam. © Cornelius Popovici

Unterdessen bleibt die Nachfrage nach Ausnahmegenehmigungen hoch. Innerhalb eines Tages kamen am Montag mehr als 200 Fahrzeuge hinzu – verteilt auf etwa 30 Anträge. Bis Dienstag wurde nach Angaben der Stadt Lüdenscheid für 1 524 Fahrzeuge eine Ausnahmegenehmigung für die Durchfahrt durch Lüdenscheid ausgestellt. Die meisten Speditionen, die eine Ausnahmegenehmigung beantragt haben, kommen aus der Region, aus Südwestfalen, dem östlichen Ruhrgebiet und dem Bergischen Land.



Polizeikontrollen Lüdenscheid Anschlussstelle Nord Fotostrecke ansehen

Da viele Speditionen in einem (Sammel-)Antrag die Ausnahmegenehmigungen gestellt haben, ist die Zahl der Anträge deutlich niedriger als die Zahl der Fahrzeuge. Pro erteilter Ausnahmegenehmigung fällt eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 100 Euro an – für alle Fahrzeuge. Bislang hat die Stadt nach eigenen Angaben durch die Gebühren einen mittleren fünfstelligen Betrag eingenommen, der in die Stadtkasse fließen könnte. Der Erlös wird voraussichtlich eingesetzt, um einen Teil der Personalkosten zu decken.

Ein Polizeimotorrad eskortiert einen Lkw, der gegen das Durchfahrtsverbot verstoßen hat, zurück zur A45. © Cornelius Popovici

Besonders ist die Situation am Autobahnzubringer Nord. Dort befindet sich das Lkw-Verbotsschild mit der Ergänzung Durchgangsverkehr nur etwa 20 Meter vor der Polizei-Kontrollstelle. Wer kontrolliert wird und nicht durchfahrtsberechtigt ist, zahlt ein Bußgeld von 100 Euro plus Verwaltungsgebühr und wird zurück auf die A45 geschickt. Nicht in allen Fällen ist das Wenden auf dem Zubringer möglich, dann werden die Verkehrssünder von einem Polizeimotorrad über die Rückführungsstrecke über den Römerweg eskortiert.