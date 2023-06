Lkw-Verbot in Lüdenscheid: Das erwarten Anwohner und Spediteure

Von: Thomas Machatzke

Tempo 30 im Ortsteil Brügge: Die neue Beschilderung steht bereits seit Dienstag. Ab Samstag gilt hier zudem auch das Lkw-Durchfahrtsverbot. Dann soll es für die Anwohner wieder ein bisschen ruhiger werden. © Cornelius Popovici

Am 10. Juni tritt in Lüdenscheid nach langem Ringen das Lkw-Durchfahrtsverbot in Kraft. War erwarten die Anwohner, was die Firmen an der Strecke? Eine Bestandsaufnahme.

Lüdenscheid – Es gibt in der Geschichte der Sperrung der Talbrücke Rahmede markante Daten. Natürlich den 2. Dezember 2021, den Tag der Sperrung. Und den 7. Mai 2023, den Tag der Sprengung. Der 10. Juni taucht gleich doppelt auf. Der 10. Juni 2022 als Tag der Sondersitzung des Rates zur Sperrung. Hochrangige Gäste, 134 Fragen von Bürgern, dazu ein Demonstrationszug durch die Stadt und kurz vorher die Kunde von der Gesetzesänderung, die Lärmschutzhilfen ermöglicht hat. Ein Jahr ist das her. Und nun also der 10. Juni 2023 als nächster markanter Tag, an dem das Lkw-Durchfahrtsverbot nach monatelangem Ringen in Lüdenscheid in Kraft tritt.



Was wird das Durchfahrtsverbot für Lkw bringen, die nicht zum Ziel- und Quellverkehr gehören und auch keine der zahlreichen Ausnahmegenehmigungen der Stadt haben? „Ich bin gespannt“, sagt Yanik Müchler, der mit der Firma Wilhelm Kämper direkt an der Altenaer Straße sitzt. Als die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer (SIHK) gebremst hat, hat die Familie Müchler dagegen gehalten und für das Durchfahrtsverbot gekämpft. Genervt vom Verkehr und durch personelle Abwanderung auch massiv betroffen.



„Es wird ein kleiner Baustein sein, der Verbesserung bringen soll“, sagt Yanik Müchler, „es wird sich sicherlich nicht alles verändern wie Tag und Nacht.“ Wie viele Lkw durchs Verbot tatsächlich nicht mehr über Lenne- und Altenaer Straße fahren werden? Von den verantwortlichen Planern wird der Anteil nicht so groß eingeschätzt. Müchler findet es trotzdem wichtig, dass man den Schritt geht. „Pragmatisch dranbleiben am Thema“, sagt er, „es sollte ein Teilerfolg sein, dass wir jetzt so weit sind. Wir haben lange genug dafür gekämpft. Auch Kleinigkeiten helfen.“



Müchlers Firma hat selbst keine Lkw, die sie auf die Strecke schickt, wohl aber wird sie von Speditionen angefahren. Von Spediteuren und der SIHK weiß Yanik Müchler, dass gerade die Ausnahmegenehmigungen, die die Stadt Lüdenscheid in Aussicht gestellt hat und nun auch fleißig vergibt, gar nicht so leicht umzusetzen sind. „Die Speditionen planen ja nicht immer langfristig“, sagt er, „die Speditionen wissen erst spät, wann sie wen ganz genau und konkret anfahren. Kurzfristig eine Genehmigung zu bekommen, das macht es natürlich manchmal kompliziert.“



Wir werden die Dinge beobachten – und wenn es sich herausstellen sollte, dass es nicht die gewünschte Entlastung bringen sollte, dann werden wir weitere Forderungen aufstellen!

So bleibt bei Müchler die gespannte Erwartungserhaltung, genauso wie bei den Mitgliedern der Bürgerinitiative A45. Erst am Dienstag haben sie wieder zusammengesessen. Von Aufbruchstimmung, weil nun ein wichtiges ihrer Ziele erreicht ist, mag Sprecher Heiko Schürfeld nicht berichten. „Die Gruppen sind teilweise kleiner geworden, wenn wir uns treffen. Die Anwohner sind einfach fertig von der Belastung“, sagt er. Ja, die Anwohner hätten sich gefreut, dass das Verbot nun kommt, aber sie hätten auch gehört, dass es eben nur einen kleinen Teil der Lkw treffen soll. Jeder Lkw, der nicht über die Bedarfsumleitung rollt, ist wichtig, doch die Skepsis bleibt.

„Wir werden die Dinge beobachten – und wenn es sich herausstellen sollte, dass es nicht die gewünschte Entlastung bringen sollte, dann werden wir weitere Forderungen aufstellen“, sagt Schürfeld. Ganz konkret stehe ein Nachtfahrverbot auf dem Wunschzettel. Vielleicht nicht von 22 Uhr bis 6 Uhr, aber doch zumindest von 0 Uhr bis 4 Uhr. Vier Stunden relative Ruhe – das wäre ein Fortschritt für viele, die seit mehr als 17 Monaten nicht mehr durchschlafen. „Auch ein Trailer würde helfen“, sagt Schürfeld, „nachts fahren Lkw mit Tempo 70 oder 80, wenn die Strecke frei ist. Und wenn sie die Tempo-30-Schilder sehen, ermutigt sie das nur noch, auf die Hupe zu drücken.“ Dass der neue mobile Trailer der Stadt, der seit Anfang Mai im Einsatz ist, nicht konsequent dort steht, wo die Anwohner nicht schlafen können, versteht die Bürgerinitiative nicht.



Auch in Brügge wird es Veränderungen geben

Standortwechsel: Die einschneidendste Veränderung für den Verkehr ergibt sich ab Samstag im Vorort Brügge. Auch hier wird das Lkw-Verbot gelten, dazu nun auch Tempo 30 und eine neue Ampel an der Lösenbacher Landstraße gibt’s auch noch. „Es ist schwer einzuschätzen, was das am Ende bringt“, sagt Silke Passmann, Chefin des Hotels Passmann, „positiv wäre es auf jeden Fall, wenn hier weniger Lkw durchfahren würden. Wenn fünf Lkw hintereinander durchkommen, wackeln bei uns die Wände.“ Weniger Lärm wäre gerade jetzt im Sommer für die Gäste auf der Hotelterrasse in Richtung Volme ein Gewinn. „Vielleicht kommen dann auch wieder mehr Lüdenscheider aus der Stadt zu uns“, sagt Passmann und verbindet mit dem 10. Juni die Hoffnung, dass sich die Dinge zum Besseren wenden. Wenigstens ein Stück weit.



Der monatelange Kampf ums Durchfahrtsverbot, er soll sich im Nachgang nicht als vergeblicher Kampf herausstellen. Darin sind sich Müchler, Schürfeld und Passmann einig. Die Hoffnung ist da, aber eben auch Skepsis. Und Euphorie? Nein, die wohnt schon lange nicht mehr dort, wo tagein, tagaus die Lkw herrollen.