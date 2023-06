Lkw-Verbot in Lüdenscheid: Ab Montag sind 200 Polizisten im Dauereinsatz

Von: Thomas Machatzke

Die Polizei stellte am Freitagmorgen an der Auffahrt Lüdenscheid ihre Planungen für die ab Montag greifenden Kontrollen des Lkw-Durchfahrtsverbots vor. © Thomas Machatzke

Das Lkw-Durchfahrtsverbot in Lüdenscheid ist für die Polizei im Märkischen Kreis eine große Herausforderung. Einen Einsatz in dieser Größenordnung hat es hier noch nicht gegeben“, sagt Polizeisprecher Marcel Dilling.

Kontrolliert werden soll mit einem 200-Mann-Großaufgebot, das an jedem Tag im Einsatz sein soll, zunächst einmal vier Wochen – rund um die Uhr. „Am Tag werden natürlich mehr Einsatzkräfte im Einsatz sein“, sagt Mareen Weische, Direktionsleiterin Verkehr der Polizei im Märkischen Kreis, „aber auch nachts wird kontrolliert.“

Ein aufwändiges Verfahren: Es braucht Einsatzkräfte, die die Lkw anhalten, weitere, die die Lkw überprüfen. Daneben braucht es Polizisten, die die Verkehrssituation im Blick behalten und regeln. An der Brunscheider Straße (Auffahrt Lüdenscheid) zum Beispiel gibt es keine geführte Route zurück auf die Bahn. Hier müssen die Lkw auf der Fahrbahn drehen, die zurückgeschickt werden, weil sie keine Berechtigung haben. Dafür werden die Polizisten den Verkehr in Teilen lahm legen müssen. Dazu wird es an den Auffahrten Süd und Nord Lotsen geben, die die Lkw auf dem Weg zurück auf die Autobahn begleiten.

Personalintensiv ist da wohl das Wort der Wahl für die Behörde. Die Polizei wird dazu Hilfe von benachbarten Behörden und dem Land erhalten. Und weil die Dinge so personalintensiv sind, kündigt eine „ständige Evaluation“ an. „Wir werden von Tag zu Tag und von Woche zu Woche prüfen, was gerechtfertigt ist“, sagt sie, „vielleicht müssen wir am Ende Zeit dranhängen, vielleicht fahren wir den Aufwand vorher zurück. Aber das ist Spekulation. Wir hoffen auf einen Lerneffekt bei den Spediteuren, dass sie ihre Lkw bald über andere Routen schicken werden.“

Klar ist: Wer erwischt wird, zahlt ein Ordnungsgeld von 100 Euro plus Verwaltungsgebühren und kommt dann auch nicht weiter durch die Stadt. Die Polizei wird diese Lkw konsequent zurückleiten auf die Autobahn. Und dann geht es nur über Westhofen oder Olpe weiter.

Kontrolliert wird an sieben Stellen: Neben drei Autobahnauffahrten Nord, Lüdenscheid und Süd ist hier ein Schwerpunkt in Brügge verortet. Aus Schalksmühle kommend werden die Lkw auf Höhe des Sportplatzes Winkhausen direkt am Ortseingang Brügge kontrolliert. Aus Richtung Halver kommen werden die Lkw aufs Bahnhofsgelände herausgewunken – und im Zweifel direkt zurückgeführt auf die B229 nach Halver. Und aus Oberbrügge kommend soll die Station zwischen Eisenbahnbrücke und Aral-Tankstelle eingerichtet werden.

Die siebte Kontrollstelle ist eine kleinere, hier ist auch die Stadt mit im Einsatz. Lkw, die aus Schalksmühle-Heedfeld über die Heedfelder Landstraße nach Lüdenscheid einfahren wollen und dies nicht mehr dürfen, werden direkt hinter dem Autobahnzubringer auf Höhe Hülscheider Baum kontrolliert.