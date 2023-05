Lkw-Verbot: „Erneut Parteipolitik auf dem Rücken der Bürger“

Von: Thomas Machatzke

Christian Hayer, bei der Stadt Leiter des Fachbereichs Verkehrsplanung und -lenkung, und Nina Niggemann-Schulte, Ingenieurin des Fachbereichs, stellten die genauen Pläne für das Lkw-Durchfahrtsverbot für den Transitverkehr vor. © Thomas Machatzke

30 Minuten hatte die Verwaltung am Mittwoch für die Sondersitzung zum Lkw-Durchfahrtsverbot des Haupt- und Finanzausschuss, an die sich auch der Bau- und Verkehrsausschuss der Stadt angehängt hatte, veranschlagt. „Der Wichtigkeit nicht angemessen“, urteilte Björn Weiß (CDU) bereits, als er noch gar nicht wusste, dass es am Ende doch 80 Minuten werden würden.

Lüdenscheid – So sehr Übereinstimmung bestand in der Beurteilung der Arbeit von Lüdenscheids Chefverkehrsplaner Christian Hayer und dessen Team, so sehr ist man sich dieser Tage im politischen Lager nicht grün. Dass der Kreis eingeladen, explizit Landrat Marco Voge (CDU) dann aber doch irgendwie nicht eingeladen war und am Ende kein Vertreter des Märkischen Kreises in der Runde saß – es hinterließ ein Geschmäckle. Vor allem bei denen, die nicht zur Riege der Politiker zählen, die sich dieser Tage so gerne den Schwarzen Peter gegenseitig zuschieben bei den Verantwortlichkeiten für Dinge, die nicht getan werden.

„In dieser Sondersitzung wäre Landrat Marco Voge eine zentrale Person zur Lösungsfindung zum Durchfahrtsverbot gewesen“, stellte Heiko Schürfeld, Sprecher der Bürgerinitiative A45 im Nachgang fest, „der Kreis war nicht bei dieser wichtigen Sitzung vertreten. Hier wird ganz offensichtlich erneut Parteipolitik auf dem Rücken der Bürger ausgetragen. Nun muss der Durchgangsverkehr auf Lüdenscheider Gebiet über den Römerweg zurück geleitet werden, was dort ansässige Unternehmen massiv belastet. Unsere Bürgerinitiative hält diese Störung in der Kommunikation der verschiedenen Parteien für einen Skandal. Das Bekenntnis zur parteiübergreifenden Zusammenarbeit ist hier ein weiteres Mal nicht zu erkennen. Das kann so nicht hingenommen werden.“ Linken-Ratsherr Jupp Filippek hatte Voges Fehlen schon während der Sitzung als „arrogantes Verhalten des Landrats“ bezeichnet. Die CDU dagegen sah den Fehler eindeutig bei Sebastian Wagemeyer und der Stadt.



Christian Hayer legte in der Sondersitzung am Mittwoch noch einmal dezidiert vor, wann welche Behörde welche Stellungnahme zum Durchfahrtsverbot abgegeben hatte. Seine Botschaft: Die Stadt sei im Grunde am 6. Dezember so weit gewesen und habe bis Ende März immer wieder auf Rückmeldungen gewartet. Um dann am Ende doch alles alleine durchziehen zu müssen.



Immerhin dies ist nun auf einem guten Weg. Und auch wenn man es im Lüdenscheider Norden mit Hilfe des Kreises gerne noch ein wenig komfortabler gehabt hätte, so birgt das Verbot letztlich überall seine Problemchen. Auch an der Abfahrt Lüdenscheid wird durch die neue Verkehrsführung und die Ableitung der Lkw-Kolonne über die östliche Rampe ja keineswegs alles komplett stressfrei. Dafür ist letztlich das Areal zu eng beschnitten. Wenn nun ein Lkw über die östliche Rampe abfahren wird, sieht er zwar direkt zwischen östlicher und westlicher Rampe das Lkw-Verbotsschild. Er kann nun, wenn er zum Transitverkehr gehört, direkt zurückfahren auf die Autobahn. Dann ist alles gut. Er kann aber auch weiterfahren – mitten hinein in die Polizeikontrolle. In diesem Fall wird die Polizei dem Lkw helfen zu wenden. Ohne Wendehammer oder Kreisverkehr.



Sei’s drum: Die Bedarfsumleitung profitiert. Darauf haben die Anwohner gewartet. Ob es wegen der so lange unterlassenen Anordnung eines Verbots eigentlich Klagen von Anwohnern gegeben habe, wollte Ralf Schwarzkopf (CDU) vom Bürgermeister wissen. Sebastian Wagemeyer verneinte dies. Und wie die Handelskammer reagiert habe? „Ich habe keine großen Begeisterungsstürme wahrgenommen“, sagte Wagemeyer knapp. Dabei hat er letztlich mit den Sondergenehmigungen für Lkw von Unternehmen aus den Nachbarkommunen eine sehr akzeptable Lösung gefunden, damit ein Lkw zum Beispiel aus Heedfeld weiterhin auch bei langen Touren (über 75 Kilometer) in Lüdenscheid-Nord auffahren darf.



Ob das Verbot ein echter Game-Changer wird, ist derweil zumindest ein wenig zweifelhaft. Nach Schätzungen des Bundesverkehrsministeriums gehören nur zehn bis 20 Prozent der Lkw, die täglich durch Lüdenscheid rollen, zum Transitverkehr. Einem Transitverkehr, dem das Ministerium auch die Lkw aus der Nachbarschaft zuordnet, die nun Sondergenehmigungen erhalten. Und dann ist da auch noch die Praxis. Das Verbot ergibt nur Sinn, wenn reichlich kontrolliert wird. Kontrollen aber wirken sich zumindest an den Autobahn-Abfahrten erst einmal als Hemmschuh für den fließenden Verkehr aus. „Da bricht doch das große Chaos aus, wenn die Polizei in der Stunde nur sechs Lkw kontrollieren kann – bei 6000 am Tag…“, wetterte NPD-Ratsherr Stephan Haase, „man könnte das doch auch auf dem letzten Parkplatz vor der Ausfahrt kontrollieren.“



Das wiederum geht tatsächlich nicht, weil die Anordnung eben erst auf Stadtgebiet in Kraft tritt. Die Stadt hat auf der Autobahn des Bundes keine Handhabe, wie Christian Hayer erläuterte. Nicht einmal auf den Rampen der Ausfahrten dürfte man tätig werden, selbst wenn man wollte.



Sei’s drum: Am Ende hatte Ralf Schwarzkopf Sebastian Wagemeyer bei aller Kritik eingeladen, die Differenzen zwischen Stadt und Kreis bei einem Glas Wein oder Bier, das er spendieren würde, gerne ausräumen zu wollen. Auf diesen Zug sprangen gerne einige Ausschussmitglieder auf. „Das könnte ja eine richtige Sause werden“, stellte Schwarzkopf fest. Es gibt also Hoffnung, was auch in der Versachlichung der kurzen Diskussion über eine mögliche Behelfsbrücke am Ende der Sitzung Ausdruck fand.



Da nämlich delegierte Sebastian Wagemeyer die Nachfrage Schwarzkopfs elegant an Dirk Stiepert weiter. Und der leitende Ingenieur der Autobahn GmbH aus Hagen räumte das Thema völlig unaufgeregt ab. „Wir haben eine Vielzahl Vorschläge erhalten. Die Idee der Behelfsbrücke fand ich auch höchst interessant. Ich habe lange mit zwei Vertretern der Firma in Hagen zusammengesessen und die Dinge sehr intensiv angeschaut“, stellte der Hattinger fest, „aber am Ende sind wir uns alle einig gewesen, dass es in diesem Gelände nicht gehen wird.“

Die steile Böschung, das enge Tal, der Platz, der für den Neubau benötigt wird. „Man hätte die Behelfsbrücke praktisch direkt im Wiesental bauen müssen – oder man hätte so stark in die Natur eingreifen müssen, dass dies nur mit einer Planfeststellung möglich gewesen wäre.“ Stieperts Ausführungen waren so nüchtern und bar jeden politischen Kalküls, dass es nach 80 mitunter anstrengenden Minuten zu einem überaus wohltuenden Finale einer durchaus besonderen Sondersitzung taugte.