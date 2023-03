Lkw-Verbot: Ein Verdacht und ein tiefer Graben

Von: Olaf Moos

Nadja Hülsmann von der Autobahn GmbH, Bürgermeister Sebastian Wagemeyer und Gordan Dudas (SPD). © Olaf Moos

Der Graben zwischen betroffenen Anliegern der Bedarfsumleitung und den Verantwortlichen in Politik und Verwaltung wird offenbar immer tiefer.

Lüdenscheid - Der Verdacht, dass die zuständigen Behörden verkehrsrechtliche Aspekte im Zusammenhang mit einem Lkw-Durchfahrtsverbot höher ansiedeln als die Vermeidung von gesundheitlichen Risiken für Bürger, rückte bei der Versammlung der Bürgerinitiative (BI) A45 am Donnerstagabend zunehmend ins Blickfeld.

Aus Sicht des Lüdenscheider Arztes Dr. Walter Wortberg, Gründungsmitglied der BI, machen sich Politik und Bürokratie „aus medizinischer und juristischer Sicht“ einer „vorsätzlichen Gesundheitsgefährdung“ der Bürger schuldig. Dies könne laut Strafgesetzbuch verfolgt werden. Dazu berichtete Wortberg über seine eigene Krebs-Erkrankung – und stellt die in Zusammenhang mit der Belastung durch Feinstaub und Reifenabrieb.



„Im November wurde bei mir ein bösartiger Tumor festgestellt, der zweimal operiert und anschließend bestrahlt werden musste.“ Die Laborbefunde nach der Untersuchung auf Metalle lägen im Hinblick auf Aluminium um das 155-Fache und auf Nickel sogar um 373-Fache höher als der Referenzwert, so Wortberg.



Zusätzlich verursache der Verkehrslärm nicht nur Hörschäden, sondern verursache schlaflose Nächte, treibe den Blutdruck hoch und verursache Herz- und Kreislaufstörungen sowie psychische Beschwerden und schädige das Immunsystem.



Vor diesem Hintergrund erneuert Walter Wortberg seine Forderung, in regelmäßigen Abständen Umweltbegleitstudien zu erheben. „Tun wir das nicht, müssen wir mit einer Flut von Regressen rechnen.“



Es besteht ein vor dem Verwaltungsgericht einklagbarer (Individual-)Anspruch der Anwohner auf konkrete Maßnahmen.

Derweil kursiert nun auch in den Reihen der BI ein Papier, das die Lüdenscheider Rechtsanwaltskanzlei „Altrogge+“ im Auftrag der Stadt erstellt hat, wie Bürgermeister Wagemeyer am Donnerstagabend erklärte. Darin schreiben die Juristen unter anderem, dass durch die Lärmwerte „zweifelsfrei von einer unzumutbaren Beeinträchtigung der Bewohner auszugehen“ sei.



Die Straßenverkehrsbehörde sei „zum Einschreiten verpflichtet“. „Es besteht ein vor dem Verwaltungsgericht einklagbarer (Individual-)Anspruch der Anwohner auf konkrete Maßnahmen.“



Nach Worten des Bürgermeisters handelt es sich bei dem Papier „nicht um ein Gutachten“ – sondern diene als „interner Anordnungs-Entwurf“, der an den Märkischen Kreis gesandt worden sei. Der Kreis habe mit einer schriftlichen Stellungnahme reagiert. Beide Papiere sollen nun an das Regierungspräsidium geschickt werden.



Nach der Versammlung im IPA-Heim an der Wehberger Straße äußerte sich BI-Sprecher Heiko Schürfeld am Freitag öffentlich per Internet. „Man muss immer bedenken, dass bei aller Rechtssicherheit Menschen erkranken und langfristig sterben werden. Die Menschen brauchen jetzt Entlastung und nicht, wenn alles rechtssicher ist, denn dann sind viele von ihnen recht sicher bereits tot.“