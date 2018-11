Lüdenscheid - So war der Verkauf eines elf Jahre alten Lkw nicht geplant: Auf dem Weg zum Fahrzeughändler ist der Laster am Montagnachmittag mitten auf der Heedfelder Straße in Flammen aufgegangen. Der Fahrer hatte großes Glück, wie das lange Video einer Userin verdeutlicht.

Der Fahrer war mit dem Laster auf der Heedfelder Straße in Richtung Lüdenscheid unterwegs. Als Linksabbieger zur Straße "Im Grund" musste er an der roten Ampel warten. Zum Glück!

Denn ein aufmerksamer Passant sah Qualm aus dem Motorraum und machte den Fahrer darauf aufmerksam. Gerade noch rechtzeitig konnte der Mann aussteigen, denn genau in diesem Moment schlugen Flammen aus dem Motorraum.

Beladen war der Lastwagen nicht, was für die Feuerwehr eine große Erleichterung war. Die Hauptamtlichen vom Dukatenweg rückten mit sechs Mann aus, was in dieser Situation ausreichte. Dennoch freuten sich die Feuerwehrleute über spontane Unterstützung: Gleich zwei "Freiwillige" kamen nicht nur zufällig an der Einsatzstelle vorbei, sondern hatten auch ihre Uniform im Auto.

Beide beteiligten sich an den Löscharbeiten. Die waren schnell erledigt, bereits 35 Minuten nach der Alarmierung um 15.30 Uhr konnte die Polizei den Verkehr einseitig an der Einsatzstelle vorbeileiten. Das war auch notwendig, denn der Lkw stand mitten auf der Heedfelder Straße. Auf dem Abbiegestreifen nach links, in Richtung "Im Grund" stellte er ein beträchtliches Hindernis für den Berufsverkehr dar.

+ Auf der Heedfelder Straße staute sich der Verkehr. © Klümper

Als Ursache für den Brand, bei dem Motor und Führerhaus weitgehend zerstört wurden, vermutet die Polizei einen technischen Defekt. Eine Schadenshöhe wollte man an Ort und Stelle nicht schätzen. Unklar sind noch die Besitzverhältnisse. Gefahren wurde der Laster von einem Vermittler.

Ob der 440 PS starke Truck bereits verkauft war, ließ sich an Ort und Stelle nicht feststellen. Im Fachjargon nennt man sowas Überführungsfahrt, allerdings eine, die am Abschlepphaken endet. Dass dieser LKW jemals wieder aus eigener Kraft fährt, ist doch eher unwahrscheinlich.