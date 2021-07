Lkw-Fahrer vermeidet „in auffälliger Weise den verbalen Austausch“ - Spedition schickt Ersatz

Polizei MK hat richtigen Riecher

Die Spedition lieferte nicht rechtzeitig. Weil ihr Fahrer in eine Polizeikontrolle geriet und sich allzu auffällig verhielt, endete die Fahrt unvermittelt in Lüdenscheid. Die Spedition orderte Ersatz für den ausgeschiedenen Fahrer.

Am Donnerstagvormittag kontrollierten Polizeibeamte einen rund 12 Tonnen schweren Lkw auf der Rahmedestraße in Lüdenscheid. Neben der Fahrtüchtigkeit des Fahrers sollte in erster Linie der technische Zustand, die Vorschriftsmäßigkeit der Ladung und die mitzuführenden Begleitpapiere überprüft werden.

Der Lkw-Fahrer hatte mit der Kontrolle offenbar nicht gerechnet. Der 55-jährige Fahrer vermied „in auffälliger Weise den verbalen Austausch mit den Beamten“, wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt. Die Polizisten sahen sich schließlich veranlasst, einen freiwilligen Atemalkoholtest durchzuführen. Dieser ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Die Fahrt war damit beendet.

Ein Arzt entnahm daraufhin auf der Polizeiwache Lüdenscheid eine Blutprobe. Der Führerschein wurde sichergestellt und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nur durch eine medizinisch-psychologische Untersuchung wieder zu erlangen sein. Die Weiterfahrt übernahm ein Ersatzfahrer der Spedition.