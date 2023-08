Lkw-Durchfahrtverbot: Neue Polizisten für die Kontrolle

Von: Thomas Machatzke

Ehrenrunde am Edeka in Brügge: Am Dienstagmorgen fanden wieder Lkw-Kontrollen statt. Hier geleitet ein Polizeiwagen einen Lkw aus Schweden zurück in Richtung Oberbrügge und Meinerzhagen. Der Lkw hatte keine Berechtigung, durch Lüdenscheid zu rollen. © Thomas Machatzke

Die Lehre der vergangenen Wochen ist: Ohne Kontrollen wird es nicht gelingen, den Verkehr auf der A45-Bedarfsumleitung nachhaltig zu verringern. Deshalb soll wieder mehr kontrolliert werden. Sechs neue Polizisten für den Kreis gibt es, und auch Hilfe von Land und Bund steht in Aussicht.



Lüdenscheid – Wenn es um die inzwischen gesprengte Talbrücke Rahmede und den Verkehr auf der Bedarfsumleitung geht, gibt es Konstanten nach mehr als eineinhalb Jahren. „Staumelder Werner“ aus der Straße Im Grund ist immer dabei gewesen, wenn die A45-Bürgerinitiative auf ihre Anliegen hingewiesen hat.

Am Montag im Ratssaal nun stellte er sich als „Herr Schüttler“ vor, ohne Stau-T-Shirt, stattdessen im karierten Hemd. Und was er dort vermeldete waren keine Staus, wohl aber, dass der Verkehr, der durch die vier Wochen so intensiven Kontrollen des Lkw-Durchfahrtsverbots so schon abgeebbt war, nun wieder deutlich zugenommen hat.



„Wir haben zuletzt 13 Kontrollen über einen sehr beschränkten Zeitraum an den fünf Punkten festgestellt“, sagte Schüttler, „das reicht nicht. Es ist inzwischen fast wieder wie vor Einführung des Durchfahrtsverbots. Vor allem nachts wird gar nicht kontrolliert.“ Auch die Verkehrszählungs-Intervalle kritisierte Schüttler im Namen der Bürgerinitiative, für die einige Mitglieder der Sitzung des Rates beiwohnten. Und noch einen Kritikpunkt gab: fehlende Berichte und Erhebungen zu Unfällen direkt auf der Bedarfsumleitung.



Trucker warnen sich vor Kontrollen

Bürgermeister Sebastian Wagemeyer gestand ein, dass Schüttler recht hat. Gefühlt hat der Verkehr wieder zugenommen. Die Bürgerinitiative berichtete aus Gesprächen mit Truckern, nach denen die Lkw-Fahrer eine sehr gut funktionierende Kommunikation pflegen, über Funk oder WhatsApp. Die Lkw, die Ausnahmegenehmigungen bekommen hätten, würden andere Lkw informieren, stellte Schüttler fest. Und auch hier die Kritik: „Es sind teilweise Genehmigungen für ganze Lkw-Flotten. Da rollen 7000 Lkw mit Ausnahmegenehmigungen über die Bedarfsumleitung.“



Nicht nur die Bürgerinitiative, auch der Bürgermeister will wieder zurück zu engmaschigeren Kontrollen. Wagemeyer berichtete davon, dass er dies schon vor den Sommerferien in Briefen an Landrat, Ministerpräsident und Verkehrsminister mitgeteilt habe. Mit dem Innenministerium sei er in Kontakt. Grundsätzlich habe man ihm dort weiter Hilfe zugesagt, auf Konkreteres wartet Wagemeyer dieser Tage.



Dafür hatte der CDU-Landtagsabgeordnete Ralf Schwarzkopf frohe Kunde aus dem Innenministerium mitgebracht. Sechs neue Mitarbeiter für die Polizei im Märkischen Kreis habe das Innenministerium zum 1. September hin bewilligt – für die Überwachung des Verkehrs, stellte Schwarzkopf fest. Und noch etwas gab’s aus Düsseldorf: Die Kredite für die Betriebe, die unter der Brückensperrung zu leiden haben, sind verlängert worden. „56 Betriebe haben eine Kreditsumme von insgesamt 24 Millionen Euro in Anspruch genommen“, sagt Schwarzkopf, „die Kredite sind ein gutes Instrument.“



Auch das neue Balm sagt Hilfe zu

Ein gutes Instrument sind auch die Lkw-Kontrollen an den aufwändig eingerichteten Kontrollpunkten. „Aber klar ist, dass die Polizei im Kreis dies nicht alleine leisten kann“, stellte Sebastian Wagemeyer noch einmal klar. Auch sechs Kollegen mehr werden dieses Problem nicht lösen. Ohne fremde Hilfe wird’s nicht gehen. Daniel Kahler (CDU), der aus Sicht der Bürger vom Dickenberg von ganz ähnlichen Erfahrungen wie die der Anwohner Im Grund berichtete, nahm hierfür auch den Bund in die Pflicht. „Es ist eine Bundesautobahn, da müssen auch die Bundesbehörden helfen, zur Not mit Kollegen vom Zoll“, stellte Kahler fest.



Tatsächlich zeichnet sich Hilfe vom Bund ab: Fabian Kesseler, 1. Beigeordneter der Stadt, berichtete davon, dass nicht nur Düsseldorf Hilfe zugesagt habe, sondern auch das Bundesamt für Logistik und Mobilität (Balm), ehemals Bundesamt für Güterverkehr (BAG), das in Köln angesiedelt ist. Man sei im Moment, so Kesseler, in enger Abstimmung mit der Polizei im Kreis und den Mitarbeitern des Ordnungsamtes im Rathaus.



Kesseler erhielt zudem die Zustimmung der Ratsmitglieder für die von ihm vorgestellte Konzeption, mit der die Stadt ihren Beitrag für die Beruhigung des Verkehrs auf der Bedarfsumleitung leisten will und sich dies auch etwas kosten lässt. Kesseler verwies auf die zwei Trailer an der Strecke. „Die zwei zusätzlichen Mess-Einrichtungen können mit den vorhandenen Einrichtungen im Einzelfall zu Schwerpunkt-Aktionen genutzt werden, um so tatsächlich auch mittels der entsprechenden Öffentlichkeitsarbeit einen weiteren Beitrag zur Verkehrssicherheit in Lüdenscheid und zur Ahndung des Lkw-Fahrverbots deutschlandweit zu leisten“, hieß es in der Vorlage, die dem Rat präsentiert wurde, „um die von den zwei Messtrailern erfassten Geschwindigkeitsverstöße und Lkw-Durchfahrtsverstöße im Innendienst bearbeiten zu können, sind weitere fünf Stellen erforderlich.“



Neben dieser technischen Unterstützung, die nur auf die Ahndung abziele, könne lediglich eine Überwachung der Lkw-Durchfahrtsverbote vor Ort – alleine durch die Polizei oder in Kooperation mit der Polizei durch städtisches Personal – dazu führen, dass die Lkw-Fahrer neben einer Wartezeit am Kontrollpunkt bei einer nicht berechtigten Durchfahrt auch zur Rückfahrt gezwungen werden und zusätzlich noch ein Bußgeld in gleicher Höhe wie bei der technischen Ahndung bezahlen müssen. „Diese Kooperationskontrollen, die dauerhaft bis zum Ende der Brückensperrung durchzuführen sind, können durch das vorhandene Personal nicht mehr geleistet werden“, stellte Kesseler fest, „primäres Ziel ist nicht, eine Haushaltsverbesserung zu erreichen. Das Ziel ist vielmehr die kommunikative Wirkung mit der Botschaft, dass eine Durchfahrt durch die Stadt sich nicht lohnt, weil durch die jederzeit erwartbare Kontrolle neben einer finanziellen Einbuße auch eine deutliche zeitliche Einbuße durch das Zurückschicken erfolgt.“ Um diese Aufgabe mit wöchentlich 16 Schichten à vier Stunden im Team vor Ort erfüllen zu können, bedürfe es unter Berücksichtigung von Rüst- und Ausfallzeiten weiterer vier Vollzeitäquivalente, die bis zur Fertigstellung der Brücke und Beendigung der Lkw-Kontrollen besetzt werden können.



Nachjustieren an allen Stellschrauben

Das Gesamtpaket dieser Kontrollmaßnahmen, so die Vorlage, ergebe Einnahmen und Ausgaben von jährlich prognostisch jeweils rund 900 000 Euro mit einem planerischen leichten Haushaltsüberschuss von rund 20 000 Euro. Den Haushaltsmitteln für die Umsetzung der Konzeption stimmte der Rat am Montag zu.



Kurzum: Es wird eine konzertierte Aktion werden, um sich dem segensreichen Zustand der vier Wochen mit den Vollkontrollen wieder anzunähern. Mehr Personal für die Kreispolizei, mehr Personal fürs Ordnungsamt, dazu Hilfe aus Berlin und Düsseldorf. Die Botschaft des Montags war: Es wird an allen Stellschrauben gedreht. Werner Schüttler und seine Mitstreiter, die nun am 31. August in einem Gespräch auch Landrat Marco Voge ihr Leid klagen wollen, nahmen es zufrieden zur Kenntnis.