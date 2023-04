Lkw-Durchfahrtsverbot: Wagemeyer sieht nur noch eine einzige offene Frage

Von: Thomas Machatzke

Wird es bald weniger Lkw geben im Lüdenscheider Verkehr? Die Hoffnung lebt... © Cedric Nougrigat

Er wird ernst: Bürgermeister Sebastian Wagemeyer gab am Montag im Rat der Stadt einen ungewohnt detaillierten Einblick in die Planung einer möglichen Anordnung des seit vielen Monaten diskutierten Lkw-Durchfahrtsverbots.

Lüdenscheid – „Bis auf eine Frage ist alles geklärt“, stellte er fest, „im Laufe der Woche gibt es noch ein Gespräch mit dem Kreis. Ich rechne dort mit einer Einigung. Aber selbst wenn nicht: Die Stadt hat Plan A und Plan B, um das Verbot anzuordnen – und wird dies tun.“



Wagemeyer schaute zurück auf die rechtliche Interpretation des Bundesverkehrsministeriums zum 75-Kilometer-Radius und zur Beschilderung. Punkte abgehakt. Auch die Zweifel daran, ob die Stadt in Brügge das Verbot anordnen sollte, sind ausgeräumt. Die Lärmberechnung liegt vor. Die Werte geben für Brügge sowohl Tempo 30 als auch ein Lkw-Durchfahrtsverbot her.

„Also werden wir auch die B54 sperren – in Absprache mit der Stadt Hagen und dem Märkischen Kreis werden in Hagen und Meinerzhagen entsprechende Schilder aufgestellt. Und damit ist die B54 dann auch als Transitstrecke tot.“



Damit zur letzten offenen Frage: Wird der Kreis einlenken und das Lkw-Durchfahrtsverbot direkt an der Abfahrt Nord (auf Schalksmühler Gebiet) anordnen? Bisher ziert er sich. Sollte das so bleiben, werde die Stadt das Verbot auf Lüdenscheider Stadtgebiet anordnen. „Plan A wäre uns aber natürlich lieber“, stellte Wagemeyer klar.



Ob damit auch eine Anordnung vor dem avisierten 10. Juni möglich sei, wollte die Opposition wissen. Grundsätzlich ja, wenn sich am bisher relativ reibungslos laufenden Verkehr nach der Sperrung der Altenaer Straße nichts ändere. „Voraussetzung ist aber noch die Umsetzung der neuen Signalanlage an der Abfahrt Lüdenscheid durch Straßen.NRW. Die wird gebraucht für die neue Verkehrsführung“, erklärte Wagemeyer, „im Lenkungskreis am Freitag haben wir noch einmal Druck gemacht auf Straßen.NRW, damit die nun zügig fertig werden soll.“



Trotz der positiven Entwicklung gab’s Kritik von der Opposition. Zum einen, weil die Neuigkeiten vom BMDV gar nicht wirklich neu seien, wie CDU-Ratsherr Christoph Weiland feststellte, man das Verbot also bereits hätten anordnen können. Zum anderen zeigte sich Weiland pikiert, weil man aus der Zeitung erfahren habe, dass die Sondersitzung des Haupt- und Finanzausschusses zum Durchfahrtsverbot anders als beschlossen nicht kurzfristig geplant worden sei. Er nannte das einen „einmaligen Vorgang“ und meinte dies keineswegs positiv.

Die Sondersitzung soll nun am 10. Mai, 30 Minuten vor dem Bau- und Verkehrsausschuss, stattfinden. „Dort“, stellte Wagemeyer fest, „soll Christian Hayer dann ganz detailliert die Pläne für die Anordnung der Stadt vorstellen.“