Lkw-Durchfahrtsverbot: „Umgehend geht nicht viel“ 

Von: Thomas Machatzke

Die Bürgerinitiative A45 beim Wissing-Besuch im August: Die Forderung, den Schwerlastverkehr aus der Stadt zu verbannen, ist heute so aktuell wie damals. © Cedric Nougrigat

Das Thema Lkw-Durchfahrtverbot in Lüdenscheid wird am Montag auch den Haupt- und Finanzausschuss beschäftigen. Die Bürgerinitiative A45 hat eine Anregung eingebracht.

Lüdenscheid – Wenn der Haupt- und Finanzausschuss (HFA) der Stadt Lüdenscheid am Montag ab 17 Uhr im Ratssaal zum ersten Mal in diesem Jahr tagt, dann haben die Vertreter der Fraktionen und der Verwaltung eine für ihre Verhältnisse sehr überschaubare Tagesordnung vor der Brust: Neun Punkte nur, bei der letzten Sitzung im Jahr 2022 am 27. November waren es noch 28 Punkte mit diversen Unterpunkten. Es geht also gemächlich los.



Eine Art Dauergast in den politischen Diskussionen ist dieser Tage das Lkw-Durchfahrtsverbot für Lüdenscheid. Am Mittwoch hatte Christian Hayer, Leiter des Fachdienstes Verkehrsplanung und



-lenkung der Stadt, die Probleme und Schwierigkeiten im aktuellen Stadium der Diskussionen im Bau- und Verkehrsausschuss in aller Ausführlichkeit beleuchtet.



Am Montag beschäftigt es den HFA mit einer Anregung der Bürgerinitiative A45 und einer danach von der Verwaltung erarbeiteten Beschlussvorlage. „Die Verwaltung der Stadt Lüdenscheid ordnet umgehend ein Durchfahrtsverbot für den überregionalen Lkw-Verkehr auf allen Straßen in Lüdenscheid an. Die Stadt trägt dafür Sorge, dass das Bundesverkehrsministerium die rechtlichen Voraussetzungen schafft und es die Autobahn GmbH anweist, die technischen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass der überregionale Lkw-Verkehr ausschließlich auf die weiträumige Umleitung über die A1, A3 und A4 ausweicht.“ In diesem Wortlaut hatte sich die Bürgerinitiative an den HFA gewandt.



In der Beschlussvorlage der Stadt heißt es nun: „Die Verwaltung setzt sich weiterhin für die weiträumige Umleitung des überregionalen Lkw-Verkehrs auf der Autobahn ein, sie fordert die Klärung der verkehrsrechtlichen Auslegung des Verkehrszeichens ‘Durchgangsverkehr’ und damit die Beantwortung der Frage ‘Wer gehört zum Durchgangsverkehr?’ durch die zuständigen Ministerien auf Landes- und Bundesebene.“ Diese Nachfragen hatte Hayer auch schon am Mittwoch präsentiert.



Eine umgehende Anordnung seitens der Stadt, die sich die Anwohner wünschen und die seit Anfang Dezember zumindest auf dem Teilstück der Bedarfsumleitung möglich wäre, wird es also nicht geben. „Ein generelles Durchfahrtsverbot für den Lkw-Transitverkehr, das für das gesamte Stadtgebiet gilt, kann seitens der Stadt aus verkehrsrechtlichen Gründen nicht ausgesprochen werden“, begründet Hayer die Vorlage, „ein lokal begrenztes Verbot ist möglich, wenn eine nachgewiesene Überschreitung der zulässigen Lärmbelastung vorliegt, die durch keine milderen Maßnahmen als ein Fahrverbot gemindert werden kann. Eine solche Situation liegt nach Auffassung der Stadt Lüdenscheid im Bereich der Lennestraße (Bedarfsumleitung) vor. Zum aktuellen Planungsstand zeigen sich jedoch die Probleme einer lokalen Verbotsregelung. Insbesondere die durch den Märkischen Kreis vertretenen Nachbarkommunen sehen größte Probleme hinsichtlich zu erwartender Verlagerungseffekte.“

Kurzum: Stadt und Kreis sind nicht so weit, Verbote anzuordnen und setzen auf größere Lösungen. Ob sich die Bürgerinitiative damit zufriedengeben wird?



Die erste Sitzung des Ausschusses jedenfalls hat so zwar nicht viele Tagesordnungspunkte, diesen einen aber immerhin, der brisant ist. Seitdem Bund und Land Anfang Dezember quasi zugestanden hatten, dass die Lärmbelastung an der Bedarfsumleitung nicht hinnehmbar sei, und sie bereit seien, ein Lkw-Durchfahrtsverbot zu tolerieren, haben die Anwohner eigentlich auch ein Recht darauf, dass Abhilfe geschaffen wird. Das können zumindest auf dem Teilstück immerhin Stadt und Kreis mit einem lokal sehr begrenzten Durchfahrtsverbot tun. Wie geht man mit dieser rechtlichen Lage um? Die Dinge, sie bleiben vielschichtig und kompliziert.