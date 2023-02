Lkw-Durchfahrtsverbot: So kommt die weiträumige Umleitung über A1, A3, A4

Von: Jan Schmitz

Teilen

So ein Verbot, wie es das Schild an der A40-Auffahrt Dortmund-Kamp zeigt, hätte Lüdenscheid auch gern. © Jan Schmitz

Falsche Annahmen zum Lkw-Durchfahrtsverbot für den Transitverkehr in Lüdenscheid sorgen für ein kompliziertes Verfahren.

Märkischer Kreis – Die Konferenz der Bürgermeister aus dem Märkischen Kreis dauerte am Freitag länger als geplant. Das lag zum einen am Antrittsbesuch des neuen Regierungspräsidenten aus Arnsberg, Heinrich Böckelühr, und einem Thema, das erst unter dem Punkt Verschiedenes aufgerufen wurde: Die Anordnung eines Durchfahrtsverbots für den überregionalen Schwerlastverkehr auf der A45-Bedarfsumleitung U16/U39.



Nach dem öffentlichen Appell der zehn Bürgermeister aus dem Südkreis an Landrat Marco Voge lag darin durchaus Brisanz. Wie berichtet, hatten die Bürgermeister den Landrat aufgefordert, nun die Gefahrenlage nach §45 der Straßenverkehrsordnung festzustellen und auch im Volmetal ein Lkw-Durchfahrtsverbot für den Transitverkehr anzuordnen. Dies sei Voraussetzung dafür, dass es im Falle einer Sperrung der Bedarfsumleitung nicht zu unerwünschten Verlagerungen des Fernverkehrs ins Lenne- und Volmetal komme.



Eine Fehlannahme. Wie Recherchen unserer Zeitung zeigen, besteht diese insbesondere von SPD-Politikern aus Stadt Lüdenscheid, Land und Bund beschworene Gefahr laut eines Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags überhaupt nicht. Denn: Sollte ein Durchfahrtsverbot für den überregionalen Schwerlastverkehr auf der Bedarfsumleitung in Lüdenscheid angeordnet werden, würde die Autobahn GmbH entsprechende Hinweisschilder schon an den Autobahnkreuzen Westhofen und Olpe-Süd aufstellen, damit der Fernverkehr die gesamte Region meidet – es wäre die von allen geforderte weiträumige Umleitung des Transitverkehrs. Aufgrund des hohen Befolgungsgrads einer solchen Beschilderung bestehe laut Autobahn GmbH dann keine Gefahr regionaler Ausweichverkehre im nachgeordneten Straßennetz – auch nicht auf die B54 oder die B236.



Davon gehen aber immer noch die meisten Bürgermeister aus dem Südkreis aus, wie am Freitag deutlich wurde. Nach Informationen unserer Zeitung ist das Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags von der Stadt Lüdenscheid nicht an die Bürgermeister aus dem Kreis weitergeleitet worden. Darin steht auch, dass die Stadt Lüdenscheid verpflichtet ist, das Lkw-Durchgangsverbot anzuordnen, andernfalls drohen Schadensersatzforderungen der Anwohner der Umleitung.



In der Bürgermeisterkonferenz einigte man sich, wie es aus Teilnehmerkreisen hieß, auf eine Rückkehr auf den vereinbarten Weg. Dieser sieht zunächst die Erhebung von Daten bis Ende Februar vor. Zudem will die Stadt Lüdenscheid den Entwurf einer Anordnung den anderen Straßenverkehrsbehörden im Kreis zur Verfügung stellen. Das sind neben dem Kreis auch die Städte Altena, Werdohl und Plettenberg, deren Bürgermeister den Appell an den Kreis unterzeichneten, obwohl sie in ihrem Stadtgebiet selbst Durchfahrtsverbote anordnen könnten.