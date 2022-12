Lkw-Durchfahrtsverbot kommt – aber nur auf dieser Strecke

Von: Thomas Machatzke

Am Bräucken-Kreuz dürfte der Verkehr mit dem Lkw-Verbot auf der Bedarfsumleitung deutlich zunehmen. © Cedric Nougrigat

Die Schilder liegen bereit: Das Lkw-Verbot auf der Bedarfsumleitung zwischen den A45-Anschlussstellen Lüdenscheid-Nord und Mitte würde man, so sagt es Mario Bredow, Leiter des Brückenbauer-Büros an der Lennestraße, „am liebsten gestern“ umsetzen.

Lüdenscheid – Das Lkw-Verbot ist dabei im Moment noch ein Versprechen, das Ministerpräsident Hendrik Wüst vergangene Woche öffentlich gemacht hat, das aber noch nicht sehr konkret ist. Bredow klärt auf. „Das Lkw-Verbot kann sich nach der neuen rechtlichen Bewertung nur ganz konkret auf die Bedarfsumleitung beziehen“, so der Jurist. „An der Bedarfsumleitung ist diese Belastung durch Lärm und Feinstaub aufgetreten. Also gilt das Verbot für genau diese Strecke. Die Stadt Lüdenscheid hätte es sich großflächiger gewünscht, bereits auf der Autobahn. Aber das gibt die Lage rechtlich einfach nicht her.“

Konkret bedeutet dies: An beiden Ausfahrten der Autobahn werden Lkw-Verbotsschilder – nicht komplett identisch mit der Beschilderung bei einem Lkw-Verbot auf Maut-Ausweichstrecken, aber ähnlich – aufgestellt. Auf der Bedarfsumleitung werden dann Polizei und Ordnungsamt der Stadt wahrscheinlich gemeinsam kontrollieren. „Das Ordnungsamt darf nicht in den Verkehr eingreifen“, erläutert Bredow. „Aber wenn die Polizei ein Fahrzeug angehalten hat, dürfen die Mitarbeiter des Ordnungsamtes die Kontrollen durchführen.“ So sollen Lkw, die nicht zum Ziel- und Quellverkehr gehören, herausgefiltert und mit entsprechenden Strafen belegt werden.



Auf die Lkw-Verbote soll auf der Autobahn rechtzeitig hingewiesen werden. Das bedeutet: Die Lkw werden entweder großräumig umplanen und über Köln oder Kassel fahren. Oder aber sie werden die Ausweichstrecken in der Region nehmen. Das heißt: Hagen-Süd ab und dann – je nach Höhe der Lkw – in Lüdenscheid-Süd oder Meinerzhagen zurück auf die Bahn. Und ab Lüdenscheid-Süd oder Meinerzhagen dasselbe in der Gegenrichtung nach Hagen.

Dies wird erlaubt bleiben – ein Lkw-Verbot auf diesen Strecken gibt die neue rechtliche Einordnung ganz explizit nicht her. „So etwas könnte hier in einem zweiten Schritt erfolgen, aber erst dann, wenn ganz klar eine ähnliche Belastung wie jetzt an der Lennestraße oder Im Grund festgestellt würde“, erläutert Bredow. Klar ist damit: Der Verkehr auf der B54 zwischen Hagen und Meinerzhagen und wohl auch im Lüdenscheider Stadtgebiet auf der Talstraße und der Herscheider Landstraße dürfte merklich zunehmen.



Und damit zum Faktor Zeit: Die Umsetzung kann schnell gehen. „Die Stadt Lüdenscheid hat dem Kreis am Montagnachmittag eine Stellungnahme geschickt“, sagt Mario Bredow. „Grundsätzlich herrscht nach einer Abstimmung auf Dezernentenebene Einigkeit, dass man gemeinsam dieses Lkw-Verbot durchsetzen will. Es fehlt jetzt nur noch die endgültige Zustimmung.“



Der Lkw-Verkehr auf der Bedarfsumleitung – hier Lennestraße und Altenaer Straße – soll sich schon sehr bald deutlich reduzieren. Die Anwohner sollen so zumindest ein bisschen Entlastung erfahren. © Cedric Nougrigat

In Lüdenscheid kann die Stadt selbst das Verbotsschild für die Abfahrt Mitte anordnen (die Umsetzung liegt bei der Autobahn GmbH und Straßen.NRW). Für die Abfahrt Lüdenscheid Nord kann die Stadt dies nicht, weil der Zubringer nicht auf Lüdenscheider Stadt-, sondern auf Schalksmühler Gemeindegebiet liegt. Da die Gemeinde Schalksmühle keine eigene Straßenverkehrsbehörde hat, muss hier der Märkische Kreis die Anordnung treffen und das Aufstellen der Schilder in Auftrag geben.



Wenn beide Anordnungen ergangen sind, kann das Verbot direkt umgesetzt werden. Die Schwerpunktkontrollen könnten anlaufen. Dann sollte sich die Lage für die Anwohner an der Umleitung zumindest mit jedem Lkw, der einen anderen Weg nimmt, ein Stück weit verbessern.

Rechtliche Beurteilung: Weshalb nun ein Lkw-Verbot möglich ist Das neue Durchfahrtsverbot für Lkw, die nicht zum Ziel- und Quellverkehr zählen, an der Umleitung in Lüdenscheid – das haben „Bund und Land gemeinsam möglich gemacht“ (O-Ton Hendrik Wüst). Auf welcher neuen Grundlage ist jetzt rechtlich das möglich, was vor sechs Monaten noch nicht möglich gewesen ist? Mario Bredow, Leiter des Brückenbauer-Büros und Volljurist, bringt Licht ins Dunkel: „Das Verbot verhängen die Straßenverkehrsbehörden vor Ort. Land und Bund aber könnten ihre Vetos einlegen. Verkehr muss fließen und möglich sein.“ Das ist der Grundsatz, für den es mit einem Lkw-Verbot aber auf Maut-Ausweichstrecken bereits eine Ausnahme gibt. Nun hatte der wissenschaftliche Dienst des Bundestags bereits im Februar die rechtliche Lage so beurteilt, dass unter Umständen ein Verbot – vergleichbar mit dem Verbot auf Maut-Ausweichstrecken – möglich sei. Das Land NRW aber hatte bis zuletzt – unter anderem in einer Stellungnahme von Verkehrsminister Krischer – eine andere Meinung vertreten. Letztlich folgt jetzt auch das Land der Argumentation des Bundes und auch der Kanzlei Altrogge aus Lüdenscheid, die das Land aufgefordert hatte, Maßnahmen zu ergreifen, um die Anwohner vor Lärm und Feinstaub zu schützen. „Aufgrund der Aspekte von Lärm und Umweltschutz haben Bund und Land die Lage rechtlich neu bewertet und erklärt, dass sie zum Schutz der Anwohner bei einer Sperrung von ihrem Veto-Recht keinen Gebrauch machen würden“, erklärt Bredow. So hilft nun kein neues Gesetz, dafür aber eine neue rechtliche Beurteilung.