Lkw-Durchfahrtsverbot in Lüdenscheid: Für diesen Radius gibt es eine Ausnahme

Von: Thomas Machatzke

Wer muss den Umweg durchs Volmetal (Foto) nehmen? Wer darf weiter über die Bedarfsumleitung. Manchmal entscheiden wenige Kilometer... © Machatzke, Thomas

Ziel- und Quellverkehr, was heißt das eigentlich? Die Straßenverkehrsordnung definiert es genau. Und für das Lkw-Durchfahrtsverbot auch ein wenig anders als es der Bürger vielleicht meinen würde...

Lüdenscheid – Mit dem Verkünden ist das Land NRW schneller als mit dem Begründen: In der vergangenen Woche hatte der NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst als Erster die frohe Kunde von der Möglichkeit eines Lkw-Durchfahrtsverbots in Lüdenscheid verbreitet. Auf der Nachfrage nun, auf welcher rechtlichen Basis dies möglich sei, was sich also rechtlich geändert habe, gaben zwar inzwischen das Bundesministerium für Digitales und Verkehr und auch direkt das Brückenbauer-Büro Auskunft.

Die Staatskanzlei in Düsseldorf indes tut sich da schwerer, verwies am Dienstag auf die Weitergabe an eine Fachabteilung, um dann bis zum Freitag keine Antwort folgen zu lassen.

Klar ist inzwischen auch ohne Auskunft der Staatskanzlei, dass die neue rechtliche Einordnung lediglich ein Lkw-Durchfahrtsverbot auf der Bedarfsumleitung zwischen der mittleren A45-Anschlussstelle in Lüdenscheid und der Anschlussstelle Nord ermöglicht. Eine weiträumigere Regelung erlaubt das Recht nicht, weil der Verkehr fließen muss und für das Volmetal und andere Bereiche Lüdenscheids noch kein Beweis erbracht ist, dass auch hier die Belastung für die Anwohner unzumutbar ist.

Sehr zum Leidwesen von Stadt und Kreis, die nun Interessen abwägen müssen. Auch deshalb, weil man Klagen – ganz gleich vom wem – vermeiden möchte, weil mit einer Klage eben auch das Risiko einhergeht, dass ein Durchfahrtsverbot vom Verwaltungsgericht kassiert werden würde. Das wäre dann für Stadt und Kreis eine Blamage.



Was knifflig werden dürfte bei der Umsetzung, das ist zudem die Einordnung, welche Lkw die Bedarfsumleitung weiterhin befahren dürfen. Die SIHK und Unternehmer hatten da zuletzt zum Beispiel Fragen angemeldet: Wie verhält es sich, wenn eine Spedition immer zwischen Hagen und Plettenberg pendelt? Eigentlich ist das gar nicht schwierig. Die Antwort steht in der Straßenverkehrsordnung – hier ist gar keine zusätzliche Definition notwendig. Allerdings wird Rechenarbeit gefordert sein.



Der Spediteur in Hagen, er muss sich keine Sorgen machen. In der Straßenverkehrsordnung heißt es: „Das Verbot ist auf den Durchgangsverkehr mit Nutzfahrzeugen, einschließlich ihrer Anhänger, mit einer zulässigen Gesamtmasse ab 7,5 Tonnen beschränkt. Durchgangsverkehr liegt nicht vor, soweit die jeweilige Fahrt...



a. ...dazu dient, ein Grundstück an der vom Verkehrsverbot betroffenen Straße oder an einer Straße, die durch die vom Verkehrsverbot betroffene Straße erschlossen wird, zu erreichen oder zu verlassen

b. ...dem Güterverkehr im Sinne des § 1 Absatz 1 des Güterkraftverkehrsgesetzes in einem Gebiet innerhalb eines Umkreises von 75 Kilometern, gerechnet in der Luftlinie vom Mittelpunkt des zu Beginn einer Fahrt ersten Beladeorts des jeweiligen Fahrzeugs (Ortsmittelpunkt), dient; dabei gehören alle Gemeinden, deren Ortsmittelpunkt innerhalb des Gebietes liegt, zu dem Gebiet, oder...

c. ... mit im Bundesfernstraßenmautgesetz bezeichneten Fahrzeugen, die nicht der Mautpflicht unterliegen, durchgeführt wird.“

Mit anderen Worten: Ein Lkw von Hagen nach Plettenberg (Luftlinie 32 Kilometer) ist definitiv Ziel- und Quellverkehr, auch wenn es kein Ziel und keine Quelle in Lüdenscheid gibt. Ein Lkw zwischen Dortmund und Olpe (60 Kilometer) auch. Von Iserlohn nach Siegen (60 Kilometer) sind Fahrten über die Bedarfsumleitung auch noch kein Problem. Der Mittelständler aus Iserlohn, dessen Lkw aber immer zwischen Iserlohn und Nordhessen pendelt, wie es Ralf Schwarzkopf zuletzt berichtet hatte, bekommt sehrwohl ein Problem. Schon zwischen Iserlohn und Haiger sind es 79 Kilometer Luftlinie. Weiter nach Herborn oder Wetzlar sogar noch mehr.



Der Lkw aus Iserlohn wird also über Kassel, Köln – oder eben von Hagen aus durchs Volmetal in Richtung Lüdenscheid-Süd oder Meinerzhagen fahren müssen. Es ist für den Spediteur ein Rechenexempel. Naheliegend ist wohl, dass dieser Lkw aus Iserlohn am Ende eher nicht die Stadtgrenzen von Kassel oder Köln sehen wird auf seiner neuen Tour.