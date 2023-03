Vorwurf der parteipolitischen Instrumentalisierung

Lkw-Durchfahrtsverbot in Lüdenscheid: Dudas, Schwarzkopf und Krischer im Clinch

Von: Thomas Machatzke

Der Landtag hat in der 24. Plenarsitzung den SPD-Antrag zum Lkw-Durchfahrtsverbot in Lüdenscheid mit den Stimmen von CDU und Grünen abgelehnt. © Cornelius Popovici

Der Landtag hat in der 24. Plenarsitzung den SPD-Antrag zum Lkw-Durchfahrtsverbot in Lüdenscheid mit den Stimmen von CDU und Grünen abgelehnt. Jetzt hagelt es Kritik.

Lüdenscheid - Die SPD hatte beantragt, dass die Landesregierung aufgrund der Notlage der betroffenen Kommunen und der Wirtschaft in der Region unverzüglich Gespräche mit dem Bundesverkehrsminister aufnehmen, auf ein großräumiges Umfahrungskonzept für den Transitverkehr über das Netz der Bundesautobahnen in NRW drängen und möglichst zeitnah eine rechtssichere und nachhaltige Lösung zum Wohl der Kommunen der Region finden sollte.

Druck auf Landesregierung

Druck hatte der Lüdenscheider SPD-Landtagsabgeordnete Gordan Dudas mit seinem Antrag machen wollen auf die Landesregierung, damit diese wiederum Druck auf Berlin macht.



Doch am Ende war es nur ein trauriges Schauspiel im Landtag. Dudas übte Kritik am „Brückentourismus“ von Ministern in Lüdenscheid, mit dem „Vertrauen in die Politik verspielt“ werde. Er forderte das Land auf, sich schützend vor die Kommunen in der Region zu stellen. Und: Er griff Landrat Marco Voge an. „Helfen Sie dem Landrat, damit er seine Bedenken aufgibt und auf die Seite der Willigen wechselt“, erklärte Dudas mit Blick aufs Lkw-Durchfahrtsverbot für die ganze Region.



Angriff und Gegenangriff: Ralf Schwarzkopf, Dudas’ Lüdenscheider CDU-Kollege im Landtag, forderte auch weitere Maßnahmen, vor allem aber rechnete er mit Dudas ab. „Wir sind unserem Landrat dankbar, dass er so viele Gespräche führt. Ihn in der Rede als Unwilligen zu bezeichnen, das ist an der Grenze der Unverschämtheit“, stellte Schwarzkopf fest und warf Dudas vor, nicht einmal ein Dankeschön für all die Bemühten von Straßen.NRW, Autobahn GmbH und Verwaltung übrig gehabt zu haben.

Vorwurf der parteipolitischen Instrumentalisierung

Genau dieses Dankeschön sprach Schwarzkopf bei der Aufzählung all dessen, was seit der Brückensperrung besser geworden sei, auf. In Richtung Dudas stellte er fest: „Ihnen geht es nicht um eine Lösung, sondern nur um die Interessen der Parteizentrale in Düsseldorf. Für die Anwohner ist es fast schlimmer, das Gefühl zu haben, parteipolitisch instrumentalisiert zu werden, als einen 40-Tonner im Vorgarten zu haben.“



Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) nannte es unredlich und unanständig von Dudas, so zu tun, „als ob alle die Hände in den Schoß legen.“ Das Gegenteil sei der Fall. Krischer lobte die Bemühungen seines Ministeriums noch einmal selbst, im Austausch mit dem Bund jene Möglichkeit eines Lkw-Durchfahrtsverbots für die Bedarfsumleitung möglich gemacht zu haben, die in der Region längst wegen möglicher Verlagerungseffekte als „vergiftetes Geschenk“ dechiffriert worden ist.



„vergiftetes Geschenk“

Interessant war in diesem Kontext eine Einlassung des Verkehrsministers. „Wir reden beständig mit dem Bund über eine großräumige Umleitung“, stellte Krischer fest, „aber das ist eine Bundesregelung. Der Bundesverkehrsminister sagt klipp und klar, solange nicht vor Ort ein entsprechendes Lkw-Fahrverbot erlassen worden ist, geht das nicht. Die SPD und FDP fordern die Landesregierung auf zu handeln, aber genau diese Parteien tragen in Berlin die Verantwortung für das Problem.“ Mit anderen Worten: Der grüne Minister in Düsseldorf nahm den gelben Minister in Berlin in Schutz und schob dem roten Bürgermeister in Lüdenscheid die Verantwortung zu. Auf welcher juristischen Grundlage, erklärte Krischer nicht.



Antrag scheitert

Am Ende scheiterte der Antrag, für den SPD, FDP und AfD stimmten, nach einer Debatte, die genau das zu konterkarieren schien, was in der Region immer betont worden ist: Parteipolitik außen vor zu lassen. Dudas zeigte sich enttäuscht darüber und auch enttäuscht über die Angriffe auf seine Person. Gerade, weil der Antrag recht offen formuliert worden war, hatte er fest mit einer Zustimmung gerechnet. Dudas: „Leider sind die regierungstragenden Fraktionen dem Vorschlag nicht gefolgt. Trotz des vorläufigen Rückschlags dürfen wir uns nicht entmutigen lassen, sondern müssen weiterhin gemeinsam für eine tragbare Lösung zur Entlastung unserer Heimat kämpfen.“



„E-Mail-Brücken-Affäre“: AfD mit Antrag allein auf weiter Flur Ein zweiter Antrag zur Talbrücke Rahmede scheiterte am Mittwoch in der Sitzung des Landtags ebenfalls. Die AfD-Fraktion hatte einen Antrag auf Einrichtung eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur „E-Mail-Brücken-Affäre“ gestellt. Zur Erinnerung: Im Zuge der Aufklärung der Schuldfrage für die Verschiebung des Neubaus der Talbrücke war wichtiger E-Mail-Verkehr vom damaligen Verkehrsminister Hendrik Wüst nicht mehr auffindbar gewesen. „Es riecht nach Schlamperei, Missmanagement und Vertuschung“, argumentierte die AfD, fand aber erwartungsgemäß keine Unterstützer. Die CDU nannte den Antrag oberflächlich, die FDP unzureichend. Und Gordan Dudas verwies auf den vorbereiteten Antrag von SPD und FDP, der einen sehr viel umfassenderen Ansatz für einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss in dieser Frage beinhalten soll. Den AfD-Antrag nannte er einen Schnellschuss. „Zu viel Schuldzuweisung, zu wenig Aufklärung“, stellte Dudas fest und brachte seinen Stolz zum Ausdruck, dass die Lüdenscheider die AfD kürzlich bei deren Kundgebung am Sternplatz „aus der Stadt gejagt hätten“.