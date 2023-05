Lkw-Durchfahrtsverbot in Lüdenscheid: Diese Ausnahmen gelten, so teuer wird es

Von: Jan Schmitz

Das Durchfahrtsverbot für Transit-Lkw in Lüdenscheid kommt. Für einzelne Fahrzeuge gibt es Ausnahmegenehmigungen, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind.

Lüdenscheid - Nach der Entscheidung, ab dem 10. Juni ein Lkw-Durchfahrtsverbot für den Transitverkehr in Lüdenscheid auf der Bedarfsumleitung und auf der B54 in Brügge einzuführen, standen bei der Stadt Lüdenscheid die Telefone nicht mehr still. Zahlreiche Speditionen aus der Region wollten die in Aussicht gestellte Ausnahmegenehmigung erhalten. Doch das Prozedere stand zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht fest. Die Stadtverwaltung bat um Geduld. Jetzt liefert sie die Antworten auf die offenen Fragen nach.

Seit Anfang Dezember 2021 ist die A45 bei Lüdenscheid voll gesperrt. Der Grund: die marode und inzwischen gesprengte Talbrücke Rahmede. Seither verläuft die Bedarfsumleitung der A45 durch Lüdenscheid. Vor allem der überregionale Schwerlastverkehr, der ohne Be- oder Entladepunkt durch die Stadt fährt, sorgt seit mehr als 18 Monaten für eine extrem hohe Belastung der Umleitungsstrecke und insbesondere der Anwohner.

Ein Lkw-Verbot für den Transitverkehr soll in Lüdenscheid eingerichtet werden. © Cedric Nougrigat

Um hier Entlastung zu schaffen, plant die Stadt Lüdenscheid zum 10. Juni die Einführung eines Lkw-Durchfahrtsverbots für den Durchgangsverkehr. Das Verbot gilt auch für die Ortsdurchfahrt auf der B54 (Volmestraße) in Brügge. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, eine Ausnahmegenehmigung für Fahrzeuge zu beantragen, die ein Gewicht von mehr als 3,5 Tonnen haben. Dafür müssen aber bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein.

Das Wichtigste kündigt die Stadt gleich zu Beginn an: „Die Ausnahmegenehmigung berechtigt den Inhaber nur in Kombination mit den Frachtpapieren zur Fahrt durch Lüdenscheider Stadtgebiet.“ Wer aber hat ein Anrecht auf die Ausnahmegenehmigung? Und wer braucht eine?

Wer darf mit einem LKW weiterhin ohne Ausnahmegenehmigung durch Lüdenscheid fahren?

Die Stadt erklärt dazu: Wenn ein Belade- bzw. Zielort im Stadtgebiet Lüdenscheid liegt (unabhängig von der Streckenlänge), darf man ohne Ausnahmegenehmigung durch Lüdenscheid fahren. Der Erstbeladeort und ein weiterer Entladeort dürfen dabei nicht weiter als 75 km Luftlinie auseinanderliegen. Nicht der Sitz einer Firma oder eines Kunden gilt als Grundlage für den Radius, sondern der Mittelpunkt der jeweiligen Kommune. Beispiel: Ein Lkw, der in Hagen losfährt, dürfte also durch Lüdenscheid nach Meinerzhagen fahren, um dort Ware zu entladen. Das gilt auch dann, wenn weitere Entladepunkte außerhalb der 75-km-Luftlinie liegen.

Wer benötigt eine Ausnahmegenehmigung?

Die Stadt schafft ein vereinfachtes Verfahren für Nachbarkommunen. Wenn sich im Güterverkehr ein Belade- oder ein Zielort in Altena, Halver, Herscheid, Kierspe, Meinerzhagen, Nachrodt-Wiblingwerde, Schalksmühle oder Werdohl befindet, wird eine Ausnahmegenehmigung auf Antrag ohne besondere Prüfung erteilt. Begründung: Unternehmen aus den aufgeführten direkten Nachbarkommunen sind im Regelfall auf die Autobahnanschlussstellen im Lüdenscheider Stadtgebiet angewiesen.

Im Standard-Prüfungsverfahren wird es komplizierter. Für Fahrzeuge im Güterverkehr, bei denen ein Belade- oder ein Zielort nicht in Lüdenscheid oder einer der vorgenannten Gemeinden liegt und die Transportdistanz über 75 km Luftlinie liegt, muss bei der Stadt Lüdenscheid eine Ausnahmegenehmigung beantragt werden. Die Verwaltung prüft dann jeden einzelnen Fall. Eine Berechtigung kann erteilt werden, wenn

-dies in dringenden Fällen zur Versorgung der Bevölkerung mit leichtverderblichen Lebensmitteln, zur termingerechten Be- bzw. Entladung von Schiffen oder zur Aufrechterhaltung des Betriebes öffentlicher Versorgungseinrichtungen zwingend notwendig ist.

mit leichtverderblichen Lebensmitteln, zur oder zur Aufrechterhaltung des zwingend notwendig ist. aufgrund der örtlichen Verhältnisse eine alternative Fahrstrecke über Bundes- bzw. Landesstraßen bzw. zu anderen Autobahnzufahrten eine unbillige Härte für den Betriebsablauf oder eine aus verkehrlichen Gründen unzumutbare Benutzung der alternativen Fahrstrecken darstellen würde.

Diese Voraussetzungen müssen Firmen in ihren Anträgen nachvollziehbar begründen. Wirtschaftliche oder wettbewerbliche Gründe allein rechtfertigen keine Ausnahme.

Wer kann eine Ausnahmegenehmigung beantragen?

Transportunternehmen – und zwar gesammelt für alle Fahrzeuge mit Angabe der einzelnen Kfz-Kennzeichen.

Unternehmen aus den oben genannten Gemeinden für Transportunternehmen, die in deren Auftrag tätig sind (zur Vereinfachung bei Kontrollen möglichst auch mit Kfz.-Kennzeichen).

Individuelle Antragstellende für einzelne Fahrzeuge beziehungsweise Unternehmen für ihren Fuhrpark.

Wie kann man einen Antrag stellen?

Das Antragformular steht zur Verfügung, allerdings nicht auf der Homepage der Stadt Lüdenscheid, sondern überraschenderweise beim Brückenbauer-Büro, das von der Autobahn GmbH und am Ende vom Bundesverkehrsministerium finanziert wird. Dort muss der Antragssteller seine E-Mail hinterlegen, um den Antrag zu erhalten. Der ausgefüllte Antrag kann dann per Mail-Adresse an ausnahmen.stvo@luedenscheid.de gesendet werden. Sind alle Voraussetzungen erfüllt, stellt die Stadt Lüdenscheid dem Antragsteller online die beantragte Ausnahmegenehmigung aus.

Wie gehe ich mit der Ausnahmegenehmigung um?

Die Ausnahmegenehmigung darf für alle darin aufgeführten Fahrzeuge kopiert werden. Bei Kontrollen muss die Kopie zum Nachweis der Fahrtstrecke zusammen mit den Frachtpapieren vorgelegt werden. Wichtig: Alle Firmen und Einzelpersonen, die eine Ausnahmegenehmigung erhalten, bekommen diese auf dem Postweg als gesiegeltes und gestanztes Dokument zugeschickt. Bei Bedarf muss das Original unverzüglich vorgelegt werden

Wie lange sind die Ausnahmegenehmigungen gültig?

Um Erfahrungen mit dieser besonderen Situation zu sammeln, sind die Ausnahmegenehmigungen zunächst bis zum 31. Dezember 2023 befristet. Danach wäre eine längere Befristung möglich, teilt die Stadt Lüdenscheid mit.

Wie hoch sind die Gebühren?

Für eine (Sammel-)Genehmigung wird nach der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr eine pauschale Verwaltungsgebühr in Höhe von 100 Euro berechnet, die nachträglich erhoben wird. Grund für die Gebührenhöhe ist der hohe zeitliche und personelle Aufwand.