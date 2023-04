Lkw-Durchfahrtsverbot in Lüdenscheid: Deshalb wird es wohl nicht schneller kommen

Von: Thomas Machatzke

In Brügge sollen Tempo 30 und das Lkw-Durchfahrtsverbot kommen. Das bedeutet allerdings, dass noch Hinweisschilder für diese Anordnung gefertigt werden müssen. © Cornelius Popovici

Könnte es doch schneller gehen mit der Anordnung des Lkw-Durchfahrtsverbots? Bei Straßen.NRW kann man sich das im Moment nicht recht vorstellen.

Lüdenscheid – Dass die Stadt Lüdenscheid das Lkw-Durchfahrtsverbot anordnen wird – und dies nun auch ohne das Zutun des Märkischen Kreises im Bereich Lüdenscheid-Nord – ist beschlossene Sache. Am Dienstag ist man mit dem Märkischen Kreis und den Vertretern von Autobahn GmbH und Straßen.NRW in die Detailplanung gegangen.



Wie schnell allerdings die Anordnung, die der Chefverkehrsplaner der Stadt Christian Hayer am 10. Mai vorstellen wird, tatsächlich umgesetzt werden kann, das ist die große Frage. Im Rat der Stadt hatte es die Nachfrage gegeben, ob eine frühere Anordnung als der von Bürgermeister Sebastian Wagemeyer avisierte Zieltermin am 10. Juni (Öffnung der Altenaer Straße) möglich sei. Wagemeyer steht einem früheren Termin positiv gegenüber, machte allerdings klar, dass dies vor allem auch an der Umsetzung der neuen Verkehrsführung an der Abfahrt Lüdenscheid hängt. Hierfür fehlt noch die neue Ampelanlage. Hier, so Wagemeyer, habe man in Richtung Straßen.NRW am Freitag im Lenkungskreis noch einmal Druck gemacht.



Andreas Berg, Sprecher von Straßen.NRW, hatte zuletzt auf Anfrage erläutert, dass man aktuell ein Angebot für die Signalanlagen im Bereich der Abfahrt Lüdenscheid erwarte. Und zwar für alle drei Anlagen (an den Ausfahrten und der T-Kreuzung vor dem Hit-Supermarkt). Alle Anlagen sollen in diesem Zuge auf LED-Lichtsignale umgestellt werden. Bergs Botschaft vor Lenkungskreis und Rat: Bis zum 10. Juni werde man das wohl hinbekommen.



1,60 x 1,25 Meter große Hinweistafeln

Und nun? Geht es nun doch schneller? Berg zeigt sich auf Anfrage eher skeptisch. „Viel eher wird das nicht werden“, sagt er. Ganz gleich, wie sehr sich die Politik die schnelle Umsetzung wünscht – Straßen.NRW ist an die normalen Verfahrenswege gebunden. Das bedeutet: Im Moment wartet man auf das entsprechende Angebot, danach erfolgt die Beauftragung. Die entsprechende Firma – aller Voraussicht nach die Firma Swarco – muss dann disponieren und die technische Umsetzung vornehmen. Für all diese Schritte ist schon der 10. Juni ein Termin, den man ambitioniert nennen könnte.



Doch die Ampelanlage ist es nicht alleine. Straßen-NRW (und auch die Stadt Hagen) müssen parallel auch noch die Fertigung der Hinweistafeln fürs Lkw-Durchfahrtsverbot in Brügge auf den Weg bringen. Diese Tafeln werden 1,60 x 1,25 Meter groß sein. „Das ist nicht riesig, aber auch nicht ganz klein“, sagt Berg. 14 dieser Tafeln müssen gefertigt werden, die dann in Meinerzhagen, Hagen, Halver und an anderen Stellen gut sichtbar aufgestellt werden.



Auch hier ist der Verfahrensweg einzuhalten. Angebot, Auftragsvergabe, Umsetzung – vor dem Hintergrund der vorherrschenden Lieferzeiten ist auch hier nicht mit einer sehr viel schnelleren Umsetzung zu rechnen. Dazu kommen die eigentlichen Verbotsschilder. Es bleibt noch eine Menge zu tun. Ein Anordnungstermin vor dem 10. Juni bleibt so wahrscheinlich ein Wunschtraum.