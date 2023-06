Lkw-Durchfahrtsverbot in Kraft: Endstation Autobahn-Abfahrt

Von: Olaf Moos

Wer erwischt wird, den schicken die Polizisten postwendend auf die A45 zurück – hier auf der Brunscheider Straße. © Olaf Moos

Das Lkw-Durchfahrtsverbot für die Kreisstadt ist in Kraft. Am Montag gegen 6 Uhr verteilten sich mehr als 100 Polizisten der Frühschicht auf sieben Kontrollpunkte an den Autobahnabfahrten, an der Heedfelder Landstraße und in Brügge, zogen stichprobenartig Lastwagen aus dem Verkehr, verhängten Bußgelder und schickten Fahrer zurück auf die Autobahn.

Lüdenscheid - Gegen 7.30 Uhr ist es auf der ansonsten überlasteten Lennestraße ungewöhnlich ruhig. Der Verkehr auf der Bedarfsumleitung rollt störungsfrei durchs Rahmedetal. Ob das an den Kontrollposten an den Anschlussstellen liegt, lässt Einsatzleiter Benedikt Apel noch offen. „Das kann auch Zufall sein.“ Erst in etwa einer Woche zeige sich, inwieweit das Durchfahrtsverbot die Verkehrslage auf Lüdenscheids Straßen wirksam entlaste, so Apelt.

An der Abfahrt Lüdenscheid Nord hat die Stadt einen Randstreifen für die Sattelschlepper asphaltiert. Erwischen die Beamten einen Fahrer, der verbotenerweise das Stadtgebiet ansteuert, setzt es ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro, plus 28,50 Euro Verwaltungsgebühr. Ausländische Trucker müssen zudem eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Dann schicken die Polizisten die „Durchfahrtsünder“ zurück.



Der Teufel steckt auch hier im Detail. Von der Anschlussstelle Nord müssen die ertappten Lkw-Fahrer zunächst an der Einmündung Römerweg rechts abbiegen, dann nach links durch die Unterführung, weiter an der Feuerwache Nord vorbei und wieder auf den Autobahnzubringer. Bei Bedarf eskortieren Polizeibeamte den Lkw im „Lotsendienst“.



Umständlich wird es auch auf der Brunscheider Straße, erklärt Kontrollstellenleiter Andreas Bräuer. Von dort geleiten Einsatzwagen der Dortmunder Polizei die Trucker die Werdohler Landstraße hinunter bis zur Einmündung zum Gewerbegebiet Wibschla. Dort müssen sie wenden und zurück bis zur Auffahrt. In Einzelfällen dürfen sie auf der Brunscheider Straße wenden. Dann halten die Polizisten zeitweise den Verkehr an.



Merklich ruhiger läuft die Aktion am Piepersloh, wo sich die Polizisten unter der Leitung von André Stupperich postiert haben. Von der Kontrollstelle aus schicken die Beamten die Fahrer zum Wenden in den Kreisverkehr und zurück auf die A45. Stupperich: „Wer vom Kreisel aus trotzdem weiter in Richtung Stadt fährt, den verfolgen wir und stoppen ihn erneut.“ Dafür stehen eigens Einsatzfahrzeuge bereit. Es folgt eine weitere Anzeige wegen Missachtens polizeilicher Zeichen und Weisungen.



Der Sprecher der Bürgerinitiative A45, Heiko Schürfeld, sagt: „Wir freuen uns über das Durchfahrtsverbot, werden aber die Wirkung genau beobachten. Sollte die Entlastung der Menschen nicht im erforderlichen Maße eintreten, werden wir weitere Forderungen erheben, etwa eine Pförtnerampel auf der Autobahn zur Regulierung des Verkehrsaufkommens auf der Autobahn. Weiterhin fordern wir jetzt schon eine Anpassung der Beschilderung des Durchfahrtsverbotes an den Autobahnkreuzen in verschiedenen Sprachen.“ Eine behördlich angeordnete Anpassung der Navigationssysteme sei ebenfalls „dringend erforderlich“.



Wie Polizei-Pressesprecher Marcel Dilling mitteilt, haben in der Zeit zwischen 6 und 14 Uhr 1723 Lastwagen mit einem Gewicht von mehr als 3,5 Tonnen die Kontrollstellen passiert. In 406 Fällen unterzogen die Beamten die Fahrer eingehenden Überprüfungen im Hinblick auf Herkunft und Zielorte. 83 Fahrer verstießen demnach gegen das Durchfahrtsverbot und wurden nach der Sanktionierung zurückgeschickt. Unter ihnen kamen 46 Verkehrsteilnehmer aus dem Ausland.



Die Kontrollen werden rund um die Uhr fortgesetzt. Einsatzleiter Benedikt Apel hofft, dass sich das rigorose Einschreiten der Behörden bei den Speditionen „in wenigen Tagen herumspricht“.