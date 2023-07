Jeder Lkw wird geblitzt: Radar fürs Durchfahrtsverbot in Lüdenscheid

Von: Jan Schmitz

Ein Monat intensiver Polizeikontrollen in Lüdenscheid geht zu Ende. Seit dem 10. Juni gilt auf wichtigen Verkehrsachsen der Bergstadt – unter anderem auf der Bedarfsumleitung für die gesperrte A45 – das Lkw-Verbot für den Durchgangsverkehr.

Lüdenscheid – Exakt vier Wochen später machen Polizei, Bußgeldbehörde und die Stadt Lüdenscheid einen Strich drunter. Das Ergebnis: Tausende Verstöße, Einnahmen in Höhe von Hunderttausenden Euro und spürbar weniger Lkw-Verkehr auf den belasteten Umleitungsstrecken. Nun wird die Kontrollintensität zurückgefahren.

Wie die Polizei im Märkischen Kreis mitteilte, wurden seit der Anordnung des Lkw-Verbots durch die Stadt Lüdenscheid 14 027 Kraftfahrzeuge (Kfz) über 3,5 Tonnen kontrolliert. 7833 waren nicht dem Durchgangsverkehr zuzuordnen und hatten freie Fahrt. 3 879 Kfz-Führer führten eine Ausnahmegenehmigung mit, die die Stadt Lüdenscheid gegen eine Verwaltungsgebühr für Betroffene unter anderem aus den Nachbarstädten ausstellt. Wie viele Ausnahmegenehmigungen inzwischen erteilt wurden und wie viel Geld die Stadt damit einnahm, werde derzeit ermittelt, sagte Stadtsprecher Sven Prillwitz auf Nachfrage.

Der Enforcement Trailer der Stadt Lüdenscheid blitzt nicht nur Temposünder, sondern jeden Lkw. © Cedric Nougrigat

Immerhin 2315 der mehr als 14 027 kontrollierten Lkw verstießen laut Polizei gegen das Durchfahrtsverbot – also jeder sechste Lkw. Davon hatten 1577 eine ausländische Zulassung. Ein Verstoß kostet 100 Euro plus eine Verwaltungsgebühr von 28,50 Euro. Diese Bußgelder werden durch die Straßenverkehrsbehörde beim Märkischen Kreis eingefordert. Innerhalb eines Monats wurden demnach 2005 Bußgeldbescheide aus Verstößen gegen das Lkw-Durchfahrtsverbot verschickt, wie Kreissprecher Alexander Bange auf Anfrage mitteilte. Insgesamt belaufen sich die Forderungen bislang auf 260 650 Euro. „Widerspruch wurde noch in keinem Fall eingelegt“, sagt Bange. Dies könne aber auch damit zusammenhängen, dass die Widerspruchsfrist noch laufe. Die ersten Bescheide seien erst Mitte Juni versandt worden.

Die Lkw-Kontrollen brachten der Polizei weiteren „Beifang“: So wurden in einem Monat 72 Verstöße gegen Sozialvorschriften (unter anderem Lenk- und Ruhezeiten), mangelhafte Ladungssicherung (113) oder auch Alkohol- (3) und Drogen-Fahrten (5) gezählt. 47 Fahrer mussten ihr Fahrzeug wegen technischer Mängel stehen lassen. 16 Fahrzeuge wurden komplett stillgelegt.

Unterdessen hat die Stadt Lüdenscheid direkt gegenüber der Kontrollstelle am Autobahnzubringer Nord einen Enforcement Trailer aufgestellt. Dort gilt seit einigen Wochen Tempo 30. Geblitzt werden aber nicht nur alle Temposünder, wie Stadtsprecher Sven Prillwitz auf Anfrage erklärte. Der Trailer zähle auch die Lkw. Dafür wird jeder Lkw geblitzt – auch wenn er nicht zu schnell ist.