Lkw-Durchfahrtsverbot durch Lüdenscheid: Kreis blockiert

A45-Sperrung

+ © Cedric Nougrigat Problemfall Anschlussstelle Lüdenscheid Nord: Ein Lkw-Durchfahrtsverbot müsste hier der Märkische Kreis anordnen, weil es Schalksmühler Gemeindegebiet ist. Aber der Kreis sieht sich dazu nicht in der Lage. © Cedric Nougrigat

Das Lkw-Durchfahrtverbot durch Lüdenscheid bleibt ein heikles Thema. Im Bau- und Verkehrsausschuss erklärte die Verwaltung, weshalb es noch keine Anordnung für ein Verbot gibt. Der Kreis blockiert.

Lüdenscheid – Im Kontext der Sperrung der Talbrücke Rahmede gibt es dieser Tage viele heiße Eisen: Den Sprengtermin, die Rolle des NRW-Ministerpräsidenten, die Versäumnisse von Straßen.NRW und der Autobahn GmbH. Das meistdiskutierte Thema indes bleibt das Lkw-Durchfahrtverbot für den Transitverkehr. Dies aktuell zumindest für die Bedarfsumleitung umzusetzen – es scheitert aktuell offensichtlich an der Haltung des Märkischen Kreises. Das erläuterte Christian Hayer, Leiter des Fachdienstes Verkehrsplanung und -lenkung der Stadt Lüdenscheid, am Dienstag im Bau- und Verkehrsausschuss.



Seit Hendrik Wüst Anfang Dezember das Lkw-Durchfahrtverbot verkündet hat, durfte trefflich über die rechtliche Begründung für den Sinneswandel bei Bund und Land diskutiert werden. Die CDU hatte im Dezember den Bürgermeister Sebastian Wagemeyer nach einer rechtlichen Begründung gefragt und keine Antwort erhalten. Die LN fragten in Düsseldorf nach und wurden auch vertröstet – die Antwort steht aus. So war es wohltuend, wie Christian Hayer das Thema am Dienstag sehr genau beleuchtete. Seine Botschaft: Es gibt nun zwar die Option eines Lkw-Durchfahrtverbotes, die rechtlichen Rahmenbedingungen aber sind weiterhin nicht klar.



Hayer erinnerte daran, dass Bund und Land fast genau ein Jahr lang Einschränkungen auf der Bedarfsumleitung rigoros für nicht zulässig erklärt hatten – auch Tempo-30-Zonen, die inzwischen umgesetzt worden sind, gehörten dazu. Die Bedarfsumleitung wurde als Teil der Autobahn gesehen, der Verkehr musste fließen können, auch wenn er in dieser Zeit faktisch natürlich hauptsächlich im Schritttempo floss.



Lkw-Durchfahrtsverbot durch Lüdenscheid: Kreis blockiert

Ende November änderten Bund und Land ihre Haltung – wohl auch deshalb, weil die Lärmbelastung auf der Bedarfsumleitung und möglicherweise auch die Androhung individualrechtlicher Schritte von Anwohner sie zwangen, die Dinge noch einmal zu überdenken. Bund und Land entwickelten einfach ein Verkehrszeichen, das es bisher so noch nicht gab (ein Lkw-Verbot und darunter das Wort Durchgangsverkehr), und gaben damit die Verantwortung an die Stadt Lüdenscheid und den Märkischen Kreis weiter.



Bei Stadt und Kreis aber blieb die Unsicherheit. Einerseits rechtlich, weil das Verbot nicht auf einer Gesetzesänderung basiert, sondern auf der Zusage von Bund und Land, ein solches Verbot zu tolerieren. Andererseits stellte sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit, wenn der Lkw-Verkehr mit einem Verbot für die Bedarfsumleitung wohl in andere Bereiche der Region (Lüdenscheider Süden mit Klinikum, Volmetal) verlagert worden wäre.



+ Erklärte ausführlich die Probleme mit dem Lkw-Durchfahrtverbot: Christian Hayer. © Thomas Machatzke

„Aufgrund rechtlicher Bedenken lehnt die Autobahn GmbH weiterhin ein Fahrverbot für den Lkw-Durchgangsverkehr auf der Bundesautobahn ab. Im Bereich der Autobahn sei lediglich eine Hinweisbeschilderung auf ein Durchfahrtverbot im regionalen Verkehrsnetz (Bedarfsumleitung) der Stadt möglich“, erläuterte Hayer. Weiter erläuterte er, dass die Stadt nach der Nachricht Anfang Dezember schnell Ideen für Lüdenscheid gesammelt und den Märkischen Kreis um eine Stellungnahme gebeten habe. Der Kreis vertritt mit seiner Straßenverkehrsbehörde auch die Gemeinde Schalksmühle, die keine eigene Straßenverkehrsbehörde hat, auf deren Gebiet (Autobahn-Zubringer Lüdenscheid Nord) aber auch ein Durchfahrtverbot angeordnet werden müsste. Hayer: „Der Märkische Kreis sieht sich nicht in der Lage, ein Fahrverbot für den Lkw-Durchgangsverkehr im Bereich der Anschlussstelle Lüdenscheid Nord auszusprechen. Insbesondere die zu erwartenden Verlagerungseffekte in die Nachbarkommunen werden hier sehr kritisch gesehen.“



Die Stellungnahme des Kreises liegt der Stadt Lüdenscheid seit Ende Januar vor. Die gesammelten Werke von Stadt und Kreis liegen nun bei der Bezirksregierung in Arnsberg zur Prüfung und Abstimmung mit dem NRW-Ministerium für Verkehr.



Auf Anfrage äußerte sich am Donnerstag auch der Kreis zur Thematik, widersprach den geschilderten Bedenken nicht direkt: „Seitens des Märkischen Kreises ist bislang – ebenso wie von der Stadt Lüdenscheid – keine Entscheidung getroffen worden. Es laufen weiterhin gemeinsam mit allen Beteiligten Abstimmungen und entsprechende Vorarbeiten, um zu einer in der Region abgestimmten und rechtssicheren Lösung zu kommen“, gab die Pressestelle Auskunft. Parallel haben Stadt und Kreis jedenfalls gemeinsam Anfragen gestellt ans Bundesministerium und Landesministerium. Drei Fragen haben sie formuliert: Wer zählt im vorliegenden Fall zum Durchgangsverkehr? Wie hoch sind die zu verdrängenden Verkehre (Anteil Transitverkehr)? Dazu die Frage nach einer verkehrsrechtlichen Interpretation der vorgeschlagenen Schilder-Kombination. „Eine abschließende Beantwortung der Anfrage durch die zuständigen Ministerien steht aus, ist aber zur Beurteilung der weiteren Schritt zwingend erforderlich“, stellte Hayer fest, „der Ball liegt nun bei Bund und Land.“



+ „Diese Rumdokterei in der Region schafft nur böses Blut. Der Lkw-Verkehr muss da bleiben, wo er hingehört: auf der Autobahn!“, stellte Martin Bärwolf fest. © Thomas Machatzke

Damit war die Diskussionsrunde im Ratssaal eröffnet. Philipp Kallweit stellte für die SPD-Fraktion fest: „Wir haben also nun ein Vehikel in der Hand, das wir nicht nutzen können.“ Ralf Schwarzkopf (CDU) kritisierte, dass es auch deshalb eine schwierige Diskussion sei, weil man den rechtlichen Hebel noch nicht gesehen habe.



Martin Bärwolf (Leiter des Fachbereichs Planen und Bauen der Stadt) erinnerte an die Brückenwächter-Diskussion im vergangenen Jahr und stellte fest: „Es ist doch völlig klar, dass diese Situation nirgendwo eingepreist ist. Nirgendwo ist geregelt, was passiert, wenn eine Autobahn gesperrt wird und Lkw durch eine Stadt fahren müssen, weil es so etwas noch nie gab und so etwas auch nicht für möglich gehalten wurde. Es ist nie falsch, sich an Recht und Gesetz zu halten, aber für dieses Problem brauchen wir Out-of-the-box-Maßnahmen und -Lösungen. Diese Rumdokterei in der Region schafft nur böses Blut. Ein vorzeitiges Ableiten der Lkw in Westhofen und Olpe ist die Lösung. Der Verkehr muss da bleiben, wo er hingehört: auf der Autobahn.“



Anregung der Bürgerinitiative am Montag im Hauptausschuss

Allein dafür gibt es dieser Tage kein rechtliches Instrument. Also doch kleinere Lösungen? Die Möglichkeit eines Lüdenscheider Alleingangs ohne den Märkischen Kreis wurde andiskutiert. Die Stadt könnte im Norden am Hülscheider Baum Verbotsschilder anordnen. Dann müssten Lkw an der T-Kreuzung des Autobahnzubringers nach rechts (Heedfeld, Schalksmühle, Brügge, Lüdenscheid) abbiegen. „Ein Verbot macht nur direkt an der Anschlussstelle Sinn, sonst würde der Verkehr wohl komplett kollabieren“, lehnte Hayer ein solches Vorgehen strikt ab. Auch einer Blockabfertigung (Anfrage Otto Ersching, Die Linke) gab er keine Chance, genauso wenig einem Alleingang von Stadt und Kreis, einfach die komplette Region zu sperren. „Bei der Rechtsunsicherheit würde uns das Verbot einfach weggeklagt“, erklärte Hayer.



Damit bleibt vorerst alles beim Alten. Aber Ruhe wird nicht einkehren. Am Montag tagt der Haupt- und Finanzausschuss und wird sich mit einer Anregung der Bürgerinitiative A45 beschäftigen. „Die Verwaltung der Stadt Lüdenscheid ordnet umgehend ein Durchfahrtsverbot für den überregionalen Lkw-Verkehr auf allen Straßen in Lüdenscheid an. Die Stadt Lüdenscheid trägt dafür Sorge, dass das Bundesverkehrsministerium die rechtlichen Voraussetzungen schafft und es die Autobahn GmbH anweist, die technischen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass der überregionale Lkw-Verkehr ausschließlich auf die weiträumige Umleitung über die A1, A3 und A4 ausweicht“, lautet die Aufforderung der Bürgerinitiative.



Jens Holzrichter, Vorsitzender des Bau- und Verkehrsausschusses, bat am Dienstag Christian Hayer direkt präventiv, sich am Montagnachmittag nichts vorzunehmen. Holzrichter: „So gut und tiefgehend kann uns dies niemand sonst aus der Verwaltung erklären.“ Erklärungen, da ist sich Holzrichter sicher, wird es am Montag definitiv brauchen.