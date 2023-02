Lkw-Durchfahrtsverbot: Bürgerinitiative enttäuscht - „Moralische Mitschuld“

Von: Thomas Machatzke

Auch Bürgermeister Sebastian Wagemeyer wurde im Haupt- und Finanzausschuss von der Bürgerinitiative hart angegangen. © Machatzke, Thomas

Es kam im Haupt- und Finanzausschuss so, wie es zu erwarten gewesen war: Ein schnelles Lkw-Durchfahrtverbot in Lüdenscheid kommt nicht. Die Bürgerinitiative ist enttäuscht.

Lüdenscheid – Bei einer Enthaltung von Linken-Ratsherr Jupp Filippek stimmte der Haupt- und Finanzausschuss (HFA) der Stadt am Montag der Verwaltungsvorlage zum Lkw-Durchfahrtverbot zu.

Im Wortlaut heißt es dort: „Die Verwaltung setzt sich weiterhin für die weiträumige Umleitung des überregionalen Lkw-Verkehrs auf der Autobahn ein, sie fordert die Klärung der verkehrsrechtlichen Auslegung des Verkehrszei- chens ‘Durchgangsverkehr’ und damit die Beantwortung der Frage ‘Wer gehört zum Durchgangsverkehr?’ durch die zuständigen Ministerien auf Landes- und Bundesebene.“

Mit anderen Worten: Die Stadt hat den Ball in der Entscheidung über ein Lkw-Verbot in Lüdenscheid wegen der A45-Sperrung zurückgepasst an die Player von Bund und Land. Die Lkw rollen weiter über Lennestraße, Altenaer Straße und den Grund.



Das stellte die im Ratssaal sehr gut vertretene Bürgerinitiative A45 natürlich nicht zufrieden. Sie hatte in ihrer „Anregung“ gefordert: „Die Verwaltung der Stadt Lüdenscheid ordnet umgehend ein Durchfahrtverbot für den überregionalen Lkw-Verkehr auf allen Straßen in Lüdenscheid an. Die Stadt Lüdenscheid trägt dafür Sorge, dass das Bundesverkehrsministerium die rechtlichen Voraussetzungen schafft..., dass der überregionale Lkw-Verkehr ausschließlich auf die weiträumige Umleitung über die A1, A3 und A4 ausweicht.“

Eine Forderung, die Rat und Verwaltung trotz schwerer Geschütze, die die Bürgerinitiative auffuhr (Heiko Schürfeld: „Es sind langfristige Schäden. Menschen werden in ihren Häusern und Wohnungen am Stress und den Belastungen sterben – wer gegen unseren Vorschlag stimmt, trägt moralisch die Mitschuld am Tod von Menschen.“), nicht zu erfüllen bereit war. Die rechtlichen Bedenken – Chefverkehrsplaner Christian Hayer hatte sie zuletzt im Bau- und Verkehrsausschuss detailliert vorgetragen – blieben zu groß.

Die Bürgerinitiative zeigte sich nüchtern-enttäuscht. „Wir haben damit rechnen müssen, aber trotzdem ist das alles natürlich unbefriedigend“, stellte Heiko Schüfeld fest, „wir werden aber auf jeden Fall weiter kämpfen. Die nächsten Aktionen sind bereits geplant.“