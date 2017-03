WDR-Bigband spielt im Kulturhaus

Lüdenscheid - Sie kommen jedes Jahr im Frühling nach Lüdenscheid und spielen im Kulturhaus: Am Donnerstagabend gastierten die Musiker der WDR-Bigband in Lüdenscheids „guter Stube“ – allerdings vor einer erschreckend übersichtlichen Kulisse. Kaum 200 Gäste nahmen in den Reihen Platz.

Mit an Bord hatte die Bigband Jazzlegende Bob Mintzer. Er ist seit Juli 2016 Chefdirigent der Bigband. Der amerikanische Jazzmusiker, Komponist und Arrangeur drückt seit mehr als 30 Jahren dem Big-Band-Jazz seinen ganz persönlichen Stempel auf.

„Very Personal“, so der Titel des Programms, ist eine Serie von Konzerten, in denen sich die Bandmitglieder seit 2002 als Solisten präsentieren. Das Konzert wurde aus Lüdenscheid live ins Radio und ins Internet übertragen.