Verdacht auf Blindgänger: Experten prüfen heute 

Der aktuelle Stand

+ © Mester Heute soll in der Volme auf Höhe des Brügger Feuerwehrgerätehauses die Suche nach einem Blindgänger weitergehen. © Mester

Brügge - Experten des Kampfmittelräumdienstes wollen heute in Brügge überprüfen, ob ein Blindgänger aus dem 2. Weltkrieg in der Nähe des Bahnhofs in der Volme liegt. Falls sich der Verdacht bestätigt, wird eine kurzfristige Evakuierung des Bereichs nötig sein. Wir berichten hier über den aktuellen Stand der Sachlage.