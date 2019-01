"Welcome 2019" bei Dahlmann

Rocksongs und Schlager

+ © Ingrid Preuschof Second Hand spielt am Samstag. © Ingrid Preuschof

Lüdenscheid – Das Team der Gaststätte Dahlmann will am Wochenende das Jahr 2019 gleich doppelt willkommen heißen. Am Samstag wird es im Saal Live-Musik mit der Band Second Hand geben.