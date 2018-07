Just About 7 spielt am Donnerstag im Stock

Die Band Just About 7 um Sänger und Trompeter Marc Hewitt tritt heute Abend im Stock auf.

Lüdenscheid - Die Lüdenscheider Band Just About 7 wird bei ihrem Konzert am Donnerstagabend im Stock auch einige neue Eigenkompositionen im Gepäck haben.

„Es wird ein sehr abwechlungsreicher Abend sein“, versprechen die Musiker, denn neben den neuen Stücken aus der Feder von Sänger und Trompeter Marc Hewitt – „Rhythm & Changed“ und „H Cram“ – sollen flotter Blues von Chuck Berry und Jazzstandards wie „Black & Blue“, „I’ve found a new Baby“, oder „I let a song go out of my heart“ auf dem Programm stehen. Auch ein Beatles-Medley will Just About 7 präsentieren.

„Wir freuen uns auf einen schwung- und stimmungsvollen Abend“, laden die Musiker ein. Das Konzert am Donnerstag im Stock an der Knapper Straße 50, beginnt um 20 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Vorverkaufskarten können für 7 Euro bei den Bandmitgliedern erworben werden. An der Abendkasse kostet der Eintritt 9 Euro.