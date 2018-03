Lions Club Minerva spendet für Erhalt der Klinikclowns

Lüdenscheid - Damit die Klinikclowns die Patienten der Kinderklinik Lüdenscheid auch in Zukunft regelmäßig besuchen können, spendete der Lions Club Lüdenscheid Minerva an den Förderverein Kinderklinik.

Seit etwa sieben Jahren zaubern die Klinikclowns Knolle und Antonella den jungen Patienten der Kinderklinik einmal wöchentlich ein Lächeln ins Gesicht.

Damit die Aktion des Vereins Clownsvisite auch in Zukunft in Lüdenscheid weitergeführt werden kann, spendete der Lions Club Lüdenscheid Minerva am Donnerstag 2000 Euro an den Gemeinnützigen Förderverein Kinderklinik Lüdenscheid.

"Clowns sind unser wichtigstes Projekt"

Das Geld stammt aus der Kinder-Adventskalender-Aktion, erklärte Präsidentin Britta Kunkel. „Die Clowns sind unser wichtigstes Projekt und wir sind auf Spenden angewiesen“, betonte Dr. Bernd Jüttner als Vorsitzender des Fördervereins.

15.000 Euro im Jahr koste der regelmäßige Besuch der Clowns. Für die Kinder seien sie ein sehr positives Erlebnis: „Sobald sie rein kommen, ist das Zimmer ganz anders. Sie schaffen es, die Krankenhaus-Situation in ein neues Licht zu rücken“, sagte Dr. Holger Frenzke als Chef der Station.