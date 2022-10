Viele von Anfang an dabei

Lions-Adventskalender: Hilfsaktion dank Sponsoren seit 21 Jahren ein Dauerbrenner

Von: Susanne Kornau

Teilen

Das Motorrad ist nur Deko, aber die Gewinne im Lions-Adventskalender können sich auch sehen lassen. Erstmals werden die Kalender für den guten Zweck auch bei Strodel&Jäger verkauft: (von links) Ralf Humpert, Dr. Joachim Schulz, Christian Jünemann, Björn Jäger und Dr. Frank Hoffmeister. © Cedric Nougrigat

Die Motive auf dem Kalender wechseln Jahr für Jahr. Aber das Motiv hinter dem Kalender bleibt immer gleich: Helfen!

Lüdenscheid - In diesem Jahr hilft der Kalender sogar seinem eigenen Foto: Der Ahe-Hammer – das Foto stammt von Simone Rein/SRF Fotodesign – schmückt die 21. Ausgabe des Lions-Adventskalenders, die ab sofort an unterschiedlichen Verkaufsstellen in der Stadt zu bekommen ist. Ein Drittel des Reinerlöses aus der Aktion kommt auch dem Ahe-Hammer (Herscheid) zugute, den Rest teilen sich diesmal die SoKo Respekt (Lüdenscheid) und die Lebenshilfe (Lüdenscheid-Märkischer Kreis). Die Empfänger variieren, die jeweiligen Clubpräsidenten setzen ihre Akzente. In diesem Jahr ist Uwe Schmalenbach, Bürgermeister von Herscheid, Präsident des Lions Club Lüdenscheid-Lennetal. Insgesamt rund 272 500 Euro an Spenden habe man seit 2002 auf diese Weise generiert, rechnet der harte Kern der Kalender-Macher im Club vor, der sich seit Jahren um Organisation und Ablauf kümmert.

Die Auflage des Adventskalenders ist von ursprünglich 2000 Exemplaren schon bald auf 3500 angestiegen, wo sie verharrt. „Eine gute Größenordnung“, finden Christian Jünemann, Dr. Joachim Schulz, Ralf Humpert und Dr. Frank Hoffmeister. Die Charge gehe Jahr für Jahr pünktlich vor dem 1. Dezember weg. Das bedeutet 12 500 Euro für gute Zwecke sowie 24 x gespannte Erwartung für jeden Türchenöffner. Dieses Jahr füttern lokale Sponsoren jeden Dezember-Tag bis Weihnachten mit insgesamt 152 reizvollen Preisen im Warenwert von 7150 Euro. Hinter jedem Türchen warten gleich mehrere Gewinnchancen; die jeweilige Nummer auf dem Kalender ist die Gewinnnummer. Ob man gewonnen hat, erfährt man tagesaktuell in den Lüdenscheider Nachrichten oder im Netz unter www.Lions-Lennetal.de.



„Die Wertigkeit ist wieder sehr hoch“, freut sich Christian Jünemann über „sehr viele, die uns wohl gewogen sind“. Und Dr. Hoffmeister ergänzt: „Es macht Arbeit, aber die Aktion selbst muss man nicht mehr erklären.“



Viele von Anfang an dabei

Dass viele Sponsoren die Aktion seit Anbeginn unterstützen, freut die Lions-Mitglieder ganz besonders. Denn der lokale Rückhalt spricht sich herum, animiert immer wieder neue Sponsoren, sich für die gute Sache zu engagieren. Davon lebt das Ganze, das lässt die Organisatoren dankbar und zuversichtlich in die Zukunft blicken. Auf fast 50 Sponsoren kann man sich alljährlich stützen, auf einige sogar seit Anfang an, seit 2002. Diese treuesten sind laut einer Clubliste: Adolf Abel, Autohaus Piepenstock, Bettenhaus Neumann, Hofe Regalsystem, Hotel Passmann, Hotel Zum Adler, Juwelier Hohage, Krugmann Spirituosen, Optik Mühlenberg, Park-Theater-Kinocenter, Resi Bräcker Floristik, Saunadorf, Schwabbauer Frisör, Siku Sieper Werke, Sparkasse, Stadtwerke, Stern-Center, Thalia Buchhandlung, tip top Autopflege.



Entsprechend vielfältig sind auch die Preise. Ob’s ein Feinkost-Gutschein wird oder ein Wochenende im Mazda CX-5, vielleicht eine professionelle Zahnreinigung oder doch ein Disco-Fox-Kurs für zwei, eine Familien-Jahreskarte für die Phänomenta oder ein Weinpräsent – die Spannung gehört, wie bei einem schönen Weihnachtsgeschenk, einfach dazu.



Erhältlich sind die Kalender zum Stückpreis von fünf Euro in der Staberg-Apotheke, der Bären-Apotheke (Brügge), im Klein Oho im Stern-Center, in der LN-Geschäftsstelle sowie, erstmals, bei Strodel & Jäger und Damenmoden Skadi (Wilhelmstraße).