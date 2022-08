Architekt Linus Wortmann baut eine „Stadt für zwei Tage“

Von: Carolina Ludwig

Ähnlich aufwendig wie bei der Premierenveranstaltung im August 2019 wird der Aufbau fürs Bautz-Festival auch diesmal. © Cornelius Popovici

In etwa zweieinhalb Wochen ist es wieder so weit und am Nattenberg-Stadion findet zum zweiten Mal das Bautz-Festival statt. Bis zu 12000 Menschen werden an den beiden Tagen über das Gelände laufen, vor den Bühnen stehen, von Absperrungen und Zäunen den Weg gewiesen bekommen und an Buden und Getränkeständen einkaufen. Wie viel Planungsaufwand für diese wenigen Stunden nötig war, bekommen sie – wenn alles nach Plan läuft – nicht mit

Lüdenscheid –. „Das merkt man erst, wenn’s nicht funktioniert“, weiß Linus Wortmann. Als Architekt steckt er momentan mitten in den Planungen. Vielen Bautz-Besuchern von 2019 ist vermutlich die große Holztreppe in Erinnerung geblieben, über die man den Bereich vor der Main Stage erreichen konnte. Und auch wenn wieder kleine und größere Bauten entstehen sollen, so nehmen für den Besucher nicht sichtbare Arbeiten einen großen Teil der Vorbereitungen ein. Denn schon der Aufbau des Bautz-Festivals erfordert viel Planungsarbeit: „Wir schauen gerade, was wir brauchen, wer was baut, wer wann in welcher Reihenfolge ins Stadion fährt“, sagt Linus Wortmann. Schließlich müssten für den Aufbau von Bühnen, Infrastruktur und Verpflegung ganze Straßen mit Abdeckplatten über den Rasen gelegt werden, über die das schwere Material angeliefert werden kann.

Verkehrssituation in und um Lüdenscheid erschwerte die Planung

„Ich weiß genau, wann die Firma für die Bodenabdeckung kommt, danach kommen der Notstromdiesel, die WC-Container, die Bühne, die Bühnentechnik. Das wird immer feiner und es müssen alle in einer bestimmten Reihenfolge kommen. Und dann gibt es ja nur ein großes Tor, durch das die Lkw fahren können“, erklärt Wortmann. Hinzu kämen die Belange der Sportvereine, die so lange wie möglich trainieren würden. Auch die Verkehrssituation in und um Lüdenscheid und eventuelle Corona-Ausfälle erschwerten die Planung: „Wenn man zehn Tage zum Liefern hat und einer davon fehlt, sind das zehn Prozent. Das holt man nicht so leicht wieder rein. Das ist eine große Herausforderung, das so seriös und realistisch wie möglich zu planen“, sagt Wortmann. Kurz gesagt: Das Bautz-Festival ist eine sehr komplexe Baustelle für einen relativ kurzen Zeitraum. „Für die beiden Tage baut man eine komplett funktionierende Stadt auf“, sagt Wortmann. Notstromdieselaggregate und eigene Internetversorgung für die Veranstalter inklusive.

„Das würde das Netz vor Ort gar nicht schaffen. An einem Abend gibt es schon mal bis zu fünf Whatsapp-Kanäle mit Hunderten von Leuten, in denen das Team kommuniziert, wenn der Wasserdruck irgendwo zu niedrig, das Bier leer oder ein zusätzlicher Zaun nötig ist. Sicherheitsrelevantes kommt zusätzlich über Funk. Vom letzten Festival habe ich kaum etwas mitbekommen. Ich hatte rechts einen Knopf im Ohr, links einen Knopf im Ohr und zusätzlich die Nachrichten über Whatsapp“, erzählt Wortmann. Damit vor Ort baulich überhaupt etwas passieren darf, war außerdem ein Bauantrag nötig.

Waldbühne wird es nicht noch einmal geben

„Es geht um eine große Versammlungsstätte, da kommen mehrere Tausend Leute und es gibt sehr hohe Anforderungen an Fluchtwege und den Brandschutz“, erklärt er. Es müssten Sicherheitskonzept und Stellplatznachweise vorgelegt werden, wie viele Menschen wie zum Gelände gelangen, wie viele Toiletten vorgesehen sind und vieles mehr. „Beim ersten Bautz war das noch deutlich mehr Arbeit, es ist vieles dabei, was man wiederholen kann“, sagt Wortmann. Auch von dem vorzeitigen Abbruch 2019 profitiere man heute.

„Man hat gesehen, was passiert, wenn man das gesamte Gelände einmal entfluchten muss. Wir haben gesehen, dass es funktioniert. Trotzdem gibt es immer kleine Stellschrauben, an denen man drehen kann“, erklärt der Architekt. Für die Besucher soll auf jeden Fall auch wieder sichtbar etwas entstehen. „Es wird wieder große Treppen und den Bautz-Schriftzug geben. Anstelle des Karussells haben wir uns auch etwas überlegt“, verspricht Wortmann. Die Waldbühne wird es allerdings nicht noch einmal geben: Der Wald existiert nicht mehr. Für die Organisatoren vielleicht ein Stück weniger Arbeit: „Wir haben da in Kleinstarbeit Äste abgeschnitten, damit sich niemand ein Auge aussticht und mit der Stadt geklärt, dass da keine Fledermaus wohnt und man dort überhaupt feiern darf“, erinnert sich Wortmann. Die abgeholzte Fläche wurde nun bereits in Teilen planiert und wird als Standort für die neue Alma de Mallorca Stage und die passende Almhütte dienen.