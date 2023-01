Wegen A45-Sperrung: Erneute Änderung bei MVG-Linien

Von: Bettina Görlitzer

Ab sofort gelten neue Busfahrpläne im Märkischen Kreis mit Änderungen auf rund 20 Linien. Beibehalten bleiben die zunächst bis Januar befristeten Änderungen, die aufgrund der angespannten Verkehrssituation wegen der gesperrten Rahmedetalbrücke vorgenommen wurden.

Lüdenscheid - Am Montag hat das zweite Schulhalbjahr begonnen. Die Märkische Verkehrsgesellschaft (MVG) hat daher ihre Fahrpläne geändert, insbesondere, um sie den Anforderungen des Schülerverkehrs anzupassen.

Da sich an der Verkehrslage im Stadtgebiet nichts geändert hat, sieht die MVG keinen Spielraum, um beispielsweise die verkürzte Linienführung für die 44 wieder zu ändern, erklärt Sprecher Jochen Sulies auf Anfrage.

Als Folge der regelmäßigen Staus insbesondere auf der Heedfelder Straße hatten die Planer reagiert, indem die Linie 44 am Wehberg endet und nicht mehr den Freisenberg anfährt. Stattdessen wurde die Streckenführung der Linie 87 in Richtung Schalksmühle um den Schlenker über den Freisenberg ergänzt. An dieser Lösung hält der ab Montag gültige Fahrplan fest. Es gibt allerdings auf der 87 und zwei weiteren Routen durch den Lüdenscheider Norden – der 49 und der 245 – weitere „verkehrsbedingte Anpassungen“.

Haltestellen am Freisenberg werden in umgekehrter Reihenfolge angefahren

Neu ist dabei, dass die Haltestellen am Freisenberg in umgekehrter Reihenfolge angefahren werden. Das heißt, die Busse sowohl aus als auch in Richtung Schalksmühle biegen vom Kerkhagen in den Sauerlandring ein und fahren die Haltestellen in der Reihenfolge Siedlungsweg, Preußborn, Freisenberg, Freisenbergstraße an. Für Fahrgäste, die an diesen Haltestellen einsteigen, bedeutet das, dass sie jeweils auf den gegenüberliegenden Seiten des bisherigen Einstiegs auf ihre Busse warten müssen. Die fahrplanmäßigen Abfahrtszeiten bleiben gleich.

Zusätzliche Fahrten gibt es bei der Schulbuslinie 245 zwischen Gevelndorf und Freisenberg. beziehungsweise Dickenberg. Auf der Linie 49 erfolgen Anpassungen zu einzelnen Fahrtzeiten, am Nachmittag unter anderem, um am Abzweig Eggenscheid den Anschluss an die aus Lüdenscheid kommende Linie 87 zu gewährleisten. In anderen Bereichen reagiert die MVG vor allem auf den Bedarf im Schülerverkehr. Außerdem wurden für die Linie 54 zwischen Herscheid und Plettenberg Bahnhof zusätzliche Fahrten eingerichtet, um den Anschluss an den Zugverkehr von Plettenberg nach Dortmund zu ermöglichen. Die neuen Fahrpläne gibt es auf der Internetseite www.mvg-online.de.