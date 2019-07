End of the Line, die zweite: Samstag ist Party in Lüdenscheid

"End of the Line" geht mit "Shut up and Dance!" in die zweite Runde.

Lüdenscheid – Nach dem gelungenen Auftakt im Juni geht die Open-Air-Veranstaltung „End of the Line“ unter dem Motto „Shut up and Dance!“ in die zweite Runde.

Auf dem ehemaligen Damrosch-Gelände am Bahnhof laden der Veranstalter „Der Großstadtjunge“ und „Johnny Be Good“ für diesen Samstag in der Zeit von 14 bis 22 Uhr auf dem dekorierten Strand-Gelände dazu ein, „die wohl älteste und erfolgreichste, vielleicht sogar beste Partyreihe der Stadt, wieder an der frischen Luft zu feiern“, wie es im Internet auf der Facebook-Seite von „End of the Line“ heißt.

Freuen dürften sich die Gäste danach auf „die Kult-Party mit dem Besten der besten Musik – von House & Disco, über die aktuellen Hits aus den Charts, Classics, Hip Hop, Soul, Reggae, 80er, 90er, Euro-Dance und und und und… Alles ganz getreu dem Motto des Tages: Shut Up And Dance! Musikalisch serviert von zwei der besten und vielseitigsten DJs unserer Breitengrade: Crack-T & Shorty. Der Support kommt aus dem alt-ehrwürdigen Johnny Mauser Club, DJ ChoLLo ist auch am Start“.

End of the Line-Opening in Lüdenscheid Zur Fotostrecke

Cocktails, Wein, Kaltgetränke und Burger stehen auch wieder für die Besucher bereit. Nach dem Open-Air-Fest findet eine Aftershow-Party im AJZ an der Altenaer Straße statt. Einlass zu „End of the Line“ ist ab 18 Jahren, der Eintritt kostet 10 Euro.

Allerdings gilt wie immer: Bei schlechtem Wetter wird die Feier verschoben, Ausweichtermin wäre der 10. August. Die Veranstalter geben vorher bekannt, ob das Fest stattfinden kann. Das letzte „End of the Line“-Open-Air für dieses Jahr ist ebenfalls bereits geplant: „Das Closing“ soll am 7. September stattfinden.