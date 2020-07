Line-Up für Bautz 2021 steht: Neuer Act macht Fans von Bang Boom Bang glücklich

Der Kultfilm Bang Boom Bang kam 1999 in die Kinos. Er wird auch mehr als 20 Jahre später immer noch im Kino gezeigt. (Symbolbild)

Lüdenscheid – Fans des Ruhrpott-Kultfilms Bang Boom Bang können sich freuen. Mit den H-Blockx kommt die Band nach Lüdenscheid, die den Soundtrack zum Klassiker lieferte. Andere Songs waren noch erfolgreicher.

Nach der coronabedingten Absage des Bautz-Festivals in diesem Jahr laufen die Vorbereitungen für die Neuauflage 2021 auf Hochtouren. Jetzt meldet André Westermann, Geschäftsführer der Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH (LSM), Vollzug. „Wir konnten alle Künstler, die in diesem Jahr dabei gewesen wären, fürs nächste Jahr wieder gewinnen“, freut sich Westermann.

Bautz 2021 in Lüdenscheid: Line-Up steht schon fest

Das Bautz 2021 wird in Abstimmung mit den Sportvereinen um eine Woche vorverlegt und findet nun am 20. und 21. August 2021 statt. Mit dabei ist dann unter anderem wieder Headliner Nico Santos („Rooftop“), dessen Popularität durch seine TV-Auftritte als Jurymitglied bei „The Voice“ weiter steigen dürfte. Auch die Rapper Bausa und Afrob sind wieder am Start.

Nico Santos, Bausa, Afrob und jetzt H-Blockx in Lüdenscheid

Mehr als 40 Acts stehen beim Bautz-Festival auf den Bühnen im Nattenberg-Stadion. Erst 15 davon haben die Organisatoren, zu denen neben der LSM der Verein Willi & Söhne sowie die Hardcore Help Foundation und DJ Eule mit dem Label Arjuna gehören, vor dem Corona-Lockdown öffentlich bekannt gegeben.

Jetzt gab André Westermann immerhin eine weitere Band preis. Mit den H-Blockx um ihren Sänger Henning Wehland kommt eine der bekanntesten deutschen Rockbands nach Lüdenscheid, die ihre größten Erfolge in den 1990er- und 00er-Jahre feierte.

H-Blockx lieferten den Soundtrack für Bang Boom Bang

Songs wie „Risin’ High oder „Little Girl“ (1995) sind Hymnen einer ganzen Generation. Zudem lieferten sie den Soundtrack zum Kultfilm „Bang Boom Bang“ (1999). Das komplette Line-Up beim Bautz 2021 soll in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden.

Der Vorverkauf für 2021 wird ab heute wieder aufgenommen – online unter www.bautzfestival.de sowie im Klein-Oho im Sterncenter. Tagestickets kosten 39,50 Euro plus Gebühr. Das Zwei-Tages-Ticket für den vollen Bautz-Genuss ist für 64,50 Euro plus Gebühr erhältlich. Bereits gekaufte Tickets fürs Bautz 2020 behalten im kommenden Jahr ihre Gültigkeit.

Erst in dieser Woche wurde bekannt, dass das Nattenberg-Stadion für Großveranstaltungen wie das Bautz-Festival umgebaut wird.