Mampe halb und Halb: Kultgetränk früherer Jahrzehnte

Lüdenscheid - Auch hinter alltäglichen Vorlieben verbergen sich oft bunte Geschichten, die viel über die Menschen und ihre Zeit aussagen. Ein leere Flasche, dunkelgrün mit einem nicht mehr ganz vollständigem Etikett wird heute Teil des Virtuellen Museums. Es handelt sich um eine Likörflasche des über Jahrzehnte in Deutschland beliebten Kräuterlikörs „Mampe Halb und Halb“.

1894 kam dieser Likör auf den Markt. Beschrieben wird er als „bronzefarben schimmernd“ Es handelt sich um einen süßlichen, leicht klebrigen Magenbitter, der je zur Hälfte aus Kräutern und Bitterorangen besteht. Geschmacklich habe er zunächst eine gewisse Ähnlichkeit mit Jägermeister, sei im Nachgeschmack allerdings deutlich herber und bitterer. Nach dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere in den 1950er- und 60er-Jahren muss Mampe Halb und Halb auch in Lüdenscheid ein beliebtes Getränk gewesen sein, das in den Gaststätten häufig ausgeschenkt wurde, wie sich Zeitzeugen erinnern.

Aus dieser Zeit stammt auch die Flasche – das lässt sich aus dem Etikett schließen. Es ist zwar nur teilweise erhalten, aber deutlich sind die beiden Brüderschaft trinkenden Mönche zu erkennen. Laut Firmenchronik gab es dieses Motiv erst, nachdem das in Pommern ansässige Unternehmen F.J. Mampe nach dem Zweiten Weltkrieg nach Hamburg umgezogen war. Die Wortendung „gard“ ist allerdings ebenfalls noch zu erkennen. Das könnte auf die ursprüngliche Likörfabrik in Stargard in Pommern verweisen. Denkbar ist, dass der Bezug zur alten Fabrik in Stargard weiterhin hervorgehoben wurde, weil es noch Mampe in Berlin gab. Beide Unternehmen gehen auf dieselben Wurzeln zurück und doch waren sie über Jahrzehnte erbitterte Konkurrenten.

Der Spiegel berichtet über Dauerfehde

1956 berichtete der Spiegel in einer seiner Ausgaben über die Unternehmen, die beide Mampe hießen und nach denselben Rezepten produzierten. Ihre jahrzehntealte Dauerfehde im Wettbewerb um die Kunden habe, so geht aus dem Artikel hervor, bereits in der Weimarer Zeit immer wieder Gerichte beschäftigt und erst recht, als beide sich den deutlich kleineren Markt der Bundesrepublik teilen mussten. Erst 1965 entschieden sich laut Wikipedia beide Unternehmen zur Zusammenarbeit.

+ Das Etikett zeigt zwei Brüderschaft trinkende Mönche. © Nougrigat

Die Geschichte beider Firmen geht zurück ins Jahr 1831, als der Arzt Dr. Carl Mampe im pommerschen Stargard einen Magenbitter als Mittel gegen die zu der Zeit grassierende Cholera braute und diesen über Apotheken verkaufte. Das Rezept gab er an seine beiden Stiefbrüder Carl Mampe Junior und Ferdinand Johann Mampe weiter. Beide errichteten Fabriken zur Herstellung der „Bitteren Tropfen“, Ferdinand Johann Mampe in Stargard und Carl Mampe junior zunächst in Köstlin, später zog das Unternehmen nach Berlin um. Mampe Hamburg blieb dabei immer im Schatten von Mampe Berlin.

Ab etwa 1980 verloren Spirituosen von Mampe an Bedeutung. Die Produktion wurde zeitweise eingestellt. Nach der Deutschen Wiedervereinigung wurden einige Mampe-Produkte dann von anderen Herstellern in Lizenz hergestellt. Seit einigen Jahren gibt es aber in Berlin wieder eine Mampe Spirituosenmanufaktur, die die Getränke nach alten Rezepten herstellt und vertreibt.

David Bowie als Mampe-Flasche

Zu besten Mampe-Zeiten produzierte das Unternehmen mehr als 70 verschiedene Spirituosen. Die Firmengeschichte ist daneben voller bunter Aspekte. So gab es Gaststätten unter den Namen „Mampes Gute Stube“. Eine war am Kurfürstendamm, dort soll Schriftsteller Joseph Roth seinen Roman „Radetzkymarsch“ geschrieben haben. Im Berliner Zoo wurden zwei Zwergelefanten auf die Namen Carl und Mampe getauft – Markenzeichen von Mampe Berlin war ein Elefant, der sich als Plastikbeigabe an jeder Flasche befand. Und in dem Film „Schöner Gigolo, armer Gigolo“ aus dem Jahr 1978 trat Hauptdarsteller David Bowie als Mampe-Flasche auf, ist ebenfalls zu lesen.

Wie sehr speziell Mampe Halb und Halb im Alltag bekannt war, zeigt sich in einem ganz anderen Zusammenhang: Junge Halbjuden in Berlin nannten sich in der Zeit des Nationalsozialismus nach dem Magenbitter „Mampe Halb und Halb“. Im Zweiten Weltkrieg nannte sich ein Teil der jüdischen Soldaten der Wehrmacht ebenfalls „Mampe Halb und Halb“.