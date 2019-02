Lieferung gestoppt: Hunderte Strom- und Gaskunden von BEV-Pleite betroffen

Lüdenscheid - Mehrere Hundert Strom- und Gaskunden sind in Lüdenscheid von der Insolvenz der Bayrischen Energieversorgungsgesellschaft (BEV) betroffen. Was das für sie bedeutet.

Die Angebote in den Vergleichsrechnern für Stromtarife klingen verlockend und werden zunehmend genutzt: Mit einem günstigen Anbieter, so die Versprechungen, lassen sich im Jahr mehrere hundert Euro einsparen. Der Wechsel ist in ein paar Minuten am PC erledigt. Mitunter erweisen sich die angeblich günstigen Offerten als teure Variante. So wie jetzt im Fall der Bayrischen Energieversorgungsgesellschaft (BEV), die Insolvenz anmelden musste.

400 Strom- und Gaskunden sind in Lüdenscheid von der BEV-Insolvenz betroffen und werden jetzt von den Stadtwerken Lüdenscheid über die Grundversorgung bedient. „Die Kunden fallen nicht ins Bodenlose, sondern erhalten Strom und Gas erst einmal von uns als Ersatzversorger“, erklärte Stadtwerke-Sprecher Andreas Köster. Allerdings sei es nicht der günstigste Tarif.

„Betroffene können sich bei den Stadtwerken in den Energietreffs am Rathausplatz oder an der Lennestraße persönlich oder über die kostenfreie Hotline 0800/1571400 informieren und beraten lassen. Die Umstellung auf einen unserer Tarife kann zeitnah erfolgen. Sie können gerne bei uns bleiben, müssen das aber nicht“, unterstrich der Sprecher.

Strom-Schock: Anbieter BEV Energie beantragt Insolvenzverfahren

In Summe werden unter dem Dach des regionalen Energieversorgers Enervie mit den Stadtwerken Lüdenscheid und Mark-E aktuell 2200 BEV-Kunden über den Grundtarif versorgt. „Es sitzt niemand im Dunkeln. Wir haben alle Betroffenen in Lüdenscheid und in der Region angeschrieben und sie über die Situation informiert. Wir haben schon eine ganze Reihe von Anrufen registriert“, sagte Köster.

Die Bayrische Energieversorgungsgesellschaft mit Sitz in München habe in der Region viele Menschen über einschlägige Tarifrechner mit Billigangeboten und hohe Bonuszahlungen gelockt. „Damit tauchen solche Anbieter ganz oben in den verschiedenen Vergleichslisten auf.“ Nach Angaben des Handelsblattes warten etwa 250.000 Kunden des Billigstromanbieters auf fast 80 Millionen Euro – im Schnitt sind das 320 Euro pro Kunden. Und das ist nicht der erste Fall. Viele Strombezieher, meint Köster, hätten vermutlich Vorauszahlungen geleistet und „gucken nun in die Röhre“.

Der Strompreis, den die Haushalte heute zahlen, setzt sich aus drei Bestandteilen zusammen. Den weitaus größten Anteil machen mit über 54 Prozent die staatlichen Belastungen in Form von Steuern, Abgaben und Umlagen aus. Rund 25 Prozent des Strompreises sind Netzentgelte, deren Höhe von der Bundesnetzagentur reguliert wird. Nur auf die verbleibenden ca. 21 Prozent des Strompreises können die Energieversorgungsunternehmen Einfluss nehmen – im Wesentlichen geben sie ihre eigenen Kosten für die Beschaffung des Stroms weiter. „Damit ist der Spielraum deutlich eingeschränkt.“

Info: Die Bayerische Energieversorgung (BEV)

Die Bayerische Energieversorgung (BEV) hatte am 25. Januar die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt. Das Unternehmen gab an, durch gestiegene Energie-Beschaffungskosten in Schwierigkeiten geraten zu sein. Verbraucherzentralen berichten, dass bundesweit Kunden unter anderem erst mit günstigen Preisen gelockt worden seien, bevor BEV dann die Preise massiv erhöhte. Die Verbraucherzentrale rät nun dazu, kein Geld mehr auf die Konten der BEV zu überweisen und alle Sepa-Lastschriftmandate zu kündigen, am besten schriftlich per Einschreiben, gegenüber der BEV.