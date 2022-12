Lieferprobleme: Lüdenscheider Feuerwehr wartet auf neue Fahrzeuge

Von: Olaf Moos

Lüdenscheids Feuerwehr-Chef Christopher Rehnert berichtet über Verzögerungen bei der Auslieferung neuer Einsatzfahrzeuge. © Olaf Moos

Neben einer Vielzahl von Problemen, vor denen die Lüdenscheider Feuerwehr wegen der A45-Sperrung und der bevorstehenden Sprengung der Rahmedetalbrücke steht, kommen weitere Herausforderungen auf das Feuerwehr-Kommando zu, die gar nichts mit der Autobahn oder der Verkehrssituation in der Kreisstadt zu tun haben.

Lüdenscheid - Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und aktuell den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gibt es Lieferschwierigkeiten bei der Beschaffung neuer Einsatzfahrzeuge. Wie der Chef der Feuer- und Rettungswache, Christopher Rehnert, auf Anfrage bestätigt, kommt es derzeit immer wieder zu Verzögerungen. Das betreffe aber nicht die sogenannten Aufbauhersteller, die Autos feuerwehrtechnisch ausstatten.

In erster Linie warten Feuerwehren länger als üblich auf neue Autos, weil die Fahrgestell-Produzenten unterschiedlicher Marken nicht mehr termingerecht herstellen und liefern, so Rehnert weiter.



So dramatisch, wie in Agenturberichten beispielsweise aus Niedersachsen über Lieferverzögerungen von mehreren Jahren berichtet wird, stellt sich die Lage für die Lüdenscheider Wehr aber offenbar nicht dar. Christopher Rehnert spricht über Wartezeiten von etwa einem halben Jahr.

„Wir müssen also längere Lieferzeiten bei Bestellungen und den Planungen für den Haushalt berücksichtigen.“ Schwieriger werde es, wenn plötzlich ein Fahrzeug liegen bleibt oder in einen Unfall verwickelt wird.



Auch der Rettungsdienst ist durch das Problem betroffen, so Rehnert weiter. Ein RTW sei sechs Monate später gekommen als geplant, die Lieferung eines weiteren Autos stehe aktuell bevor. Im Januar will die Feuerwehr außerdem fünf baugleiche neue Löschfahrzeuge offiziell in Dienst stellen.