Diese Unternehmen und Gastronomen setzen auf Lieferdienste

Lüdenscheid - Lüdenscheider Restaurants und Imbisse, aber auch Einzelhändler setzen in diesen Zeiten auf ihren Liefer- und Abholservice, um ihren Geschäftsbetrieb wenigstens einigermaßen aufrechterhalten zu können. Manche weiten die Dienstleistungen sogar aus.

Hier einige Beispiele, wo die Lüdenscheider bestellen können:

Restaurants/Imbissbetriebe

Mama Ewa, Knapper Straße, ab Sonntag nur noch Lieferservice, von 11 Uhr bis 19 Uhr, Tel. 0 15 14/ 0 79 36 37.

Burgerking, Kölner Straße, Tel. 0 23 51/67 86 78

Gaststätte Stratos, Schlachthausstraße 2, Tel. 0 23 51/ 8 08 21

Don Camillo, Heedfelder Straße, Tel. 0 23 51/32 25.

Anatolien Grill, Hochstraße, Tel. 0 23 51/3 97 38

Soul Kitchen, Worthstraße, 16 bis 21 Uhr Tel. 0 23 51/3 66 90 68

Zur Platten Bulette, Hochstraße, 0 23 51/3 79 00 67

Gyros-Liebe, Werdohler Straße, Tel. 0 23 51/9 74 30 22

Stückwerk, Werdohler Straße, Tel. 0 23 51/8 95 33 33

Pizzeria Venezia, Brockhauser Weg, Tel. 0 23 51/6 70 14 44

Einzelhändler

Zoohaus Welke, Tel. 0 23 51/2 33 59 oder E-Mail Info@zoohauswelke.de. Bürofachmarkt Sasse, Tel. 0 23 51/ 9 69 60 oder E-Mail sasse@schuessler.works Natur Bäckerei Lüdenscheid, Tel. 01 73/5 37 84 89

Weitere Lieferdienste gesucht

Auch über das Internetportal lieferando.de sind Bestellungen bei vielen Lüdenscheider Restaurants möglich – auch mit kontaktlosen Lieferungen. Diese Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit – Weitere Restaurants und Geschäfte, die in diesen Zeiten ihre Kunden beliefern, können sich per E-Mail an ln@mzv.net melden.