Corinna Fuhrmann stellt sich als Lüsterklemmen-Bewerberin vor

Lüdenscheid - „Liedermacherkabarett“ nannte Corinna Fuhrmann alias Lucy van Kuhl ihr Programm, mit dem sie sich am Dienstagabend im Kulturhaus um die Lüsterklemme bewarb. Sie sei, so moderierte Kulturhausleiterin Rebecca Egeling an, 2017 Stipendiatin der „Celler Schule“, dem einzigen Stipendium für Songtexter in Deutschland. Und das völlig zu Recht, wie sich im Laufe des Abends herausstellen sollte.

Zum Auftakt kokettierte die Liedermacherin mit ihrer Körpergröße – „Ich bin so groß wie die Berge von Davos“, womit sie zweifellos unrecht hatte. Ganz so groß ist sie dann doch nicht. Sie wohne in Berlin, ließ sie die ausgesprochen übersichtliche Zahl ihrer Zuhörer wissen, im Bezirk Prenzlauer Berg („Alles bio, da sehen sogar die Mütter aus wie ungespritzte Birnen“), um mit einer zynischen Liebeserklärung an die „veganen Tofu-Pommfritt“ nachzulegen.

Doch dann wurde es plötzlich leise und so ganz anders als bei den gewohnten Lüsterklemmen-Vorstellungen. Exzellent begleitete sich Corinna Fuhrmann im Dreivierteltakt selbst am Klavier und besang „Küsse ohne Kaviar“. Nachdenklich machende Töne und melancholische Lieder machten den anderen Teil ihres Liederabends aus wie jenes Stück über Herrn Schmidt, der seit sieben Jahren Tag für Tag mit zwei Stullen nach Tegel fährt und den Fliegern nachsieht, weil das eigene Geld gerade mal für die Busfahrt reicht.

Ein paar musikalische Erfahrungen mit Klavierschülern, mit dem zufällig getroffenen Schulfreund, mit der Deutschen Bahn – immerhin besitzt sie eine silberne Comfort-Card – und mit dem Programmtitel „Fliegen mit Dir“ entließ sie das Publikum in eine kurze Pause.

Gleichwohl die Liedermacherin charmant von Norbert und Almut samt Bierwampe und Hüftgold in der Sauna-Relax-Insel in Berlin-Marzahn erzählte, um sofort das Lied „Verpackt ist so viel spannender als nackt“ hinterher zu schieben, war’s eher ein Chanson-, denn ein Kabarettabend, der sich wohltuend abhob von Witzen über Politiker und so ganz weit weg war von Flüchtlingskrise, Trump, Merkel und Co.

Und selbst das Liebesgeflüster zwischen „Samson“ und „Remova“ hätte etwas Anrührendes gehabt, wenn’s denn nicht zwei luxuriöse Hartschalenkoffer gewesen wären. Die gut 70 Gäste in der Garderobenhalle erklatschten sich am Ende begeistert eine Zugabe, die Fuhrmann gern mit einem flotten Lied über ihre Nachbarn erfüllte.

Am Samstagabend spielt die Lüdenscheiderin Jacqueline Feldmann als letzte Bewerberin ihr Soloprogramm. Karten gibt es nur noch mit viel Glück an der Theaterkasse.