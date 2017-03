Duo Bardic singt im Dahlmann-Saal

Lüdenscheid - Akustische handgemachte Musik bietet das Duo Bardic am Samstag, 25. März, im Dahlmann-Saal. Die beiden Musiker sind in vielen musikalischen Welten zu Hause. Seit der Gründung des Duos im Frühjahr 1997 und bei mehr als 1000 Auftritten in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Irland und Cornwall überzeugen SJ Cora Himmelsbach und Eddie Arndt auf großen Festivals und Kleinkunstbühnen ihr Publikum stets aufs Neue, heißt es in der Einladung zum Konzert. Die beiden präsentieren die Melodien und Lieder Irlands sowie Schottlands und lassen jahrhundertealte Traditionals teils im völlig neuen Gewand erklingen.

In ihren Eigenkompositionen verarbeiten Bardic zudem Elemente des Pop und der Klassik. Neuinterpretierte Songs von Künstlern unterschiedlicher Musik-Genres runden die musikalische Vielfalt ab. Mit Charme und Präsenz haben sich Bardic einen guten Namen erspielt. Konzerte als Eröffnungsakt und Tour-Unterstützung für namhafte Künstler wie beispielsweise Jethro Tull und Bruce Guthro (Runrig) sowie Auftritte in der Slowakei, Tschechien und Ungarn und Einsätze in Radio und Fernsehen trugen ebenfalls dazu bei. Das Konzert beginnt um 21 Uhr – Einlass ist ab 20 Uhr. Tickets kosten im Vorverkauf 14 Euro plus Gebühr bei Dahlmann und im LN-Ticketshop sowie in den dem MZV angeschlossenen Geschäftsstellen. An der Abendkasse beträgt der Eintritt 17 Euro.