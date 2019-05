Liebesschlösser für Lüdenscheid - nur nicht an Brücken

Einsames Liebesschlösschen am Loher Wäldchen: Die jüngste Vision will zu dem Zweck Gitterstäbe aufstellen. Standort und Ausführung sind noch unklar.

Lüdenscheid – Die Visionäre wollen ihr Profil schärfen. Und sie möchten eine 72. Vision auf den Weg bringen: „Gitterstäbe für Liebesschlösser aufstellen“ lautet die jüngste Idee, die einen Paten und Mitstreiter braucht.

Nach der letzten Sitzung in größerer Runde gehen die Visionäre motiviert ihre Vorhaben für 2019 an. Nach wie vor sollen in diesem Jahr 20 Visionen umgesetzt werden. Doch nur dann, wenn sich engagierte Paten weitgehend eigenverantwortlich um die Verwirklichung der Visionen kümmern, sei dieses Ziel auch realistisch, befand die Gruppe.

Visionäre-Sprecher Willi Denecke formulierte daher noch einmal die Anforderungen an Paten, die sich alle unter dem Motto: „Nicht die Einen, nicht die Anderen, sondern wir gemeinsam“ zusammenfassen ließen. Wichtig sei, dass Paten sich Mitstreiter suchten. Ob Arbeitsgruppen, Hilfe von Fachleuten oder Verwaltungskontakte – Paten könnten natürlich auf die Unterstützung des sogenannten Lenkungskreises der Visionäre zählen, sollen aber weitgehend eigenverantwortlich handeln.

Den Überblick bewahren

Sobald es ums Geld geht, ist allerdings Abstimmung erforderlich. Doch auch hier gelte: Bevorzugt solle man auf Sponsoring oder Spenden setzen, um eine Vision zu verwirklichen. Ehrenamt ist das Konzept der Visionäre – nach innen und nach Möglichkeit eben auch bei Leistungen von außen.

Regelmäßige Informationen an den Lenkungskreis über den Stand der Dinge seien zudem unerlässlich. Nur so kann man bei 72 Visionen den Überblick bewahren. Dass es beim April-Treffen gelang, für alle diesjährigen Visionen Paten zu finden, freut Willi Denecke sehr. Wer sich vorstellen kann, bei einer Vision zu helfen, könne sich jederzeit melden, so Willi Denecke.

Beispiele für Visionen auf Mitstreiter-Suche:

Akustische Gassen

Eine neue Patin ist beispielsweise Caroline Strehmel. Sie hat sich die Vision 4 vorgenommen: Akustische Gassen. Klänge in der Innenstadt sollen ein Gefühl von Sicherheit und Ambiente vermitteln, so die Absicht. Tenor: „Musik hilft gegen schaurige Stimmung.“ Klänge aus der Natur, vielleicht ein lachender Kirchturm oder auch ein Klavier, das Passanten bespielen könnten – erste Anregungen sind gesammelt.

Eventareal

Nach wie vor im Maßnahmenkatalog: die Vision 15, Eventareal Schützenhalle. Zuständiger Pate für „Großveranstaltungen für alle Altersgruppen“ ist Dirk Weiland. Friedrich-Karl Schmidt, Vorsitzender der Bergstadt-Stiftung und kreativen Ideen gegenüber immer aufgeschlossen, ist kritischer Mitstreiter, der in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hingewiesen habe, dass hier Eigentumsverhältnisse und Mitspracherecht beachtet werden müssten.

Autobahnbrücken

Vision 19, Gestaltung von Autobahnbrücken. Pate: Willi Denecke. Erste Aufgabe: Gespräche mit dem Landrat und Straßen.NRW.

Hotel-Vision

Die Hotel-Vision 25 hat mit Dominik Hass einen Paten bekommen, der ebenfalls noch Mitstreiter sucht. Denn die Visionäre sind sich einig, dass das Thema sehr komplex, aber wichtig sei: „Jede größere Firma hat Probleme, hier Mitarbeiter unterzubringen“, lautete ein Argument. Gerade in der Innenstadt sei der Übernachtungsdruck groß. Man könne aber auch in Richtung Hostel denken.

Plakatrahmen

Für Vision 46, kostenfreie Plakatrahmen, auf denen Institutionen an festen Stellen werben dürfen, fand sich als Pate Sven Parnemann.

Seniorenroute

Vision 50, die Seniorenroute, zielt auf die Zeit des Innenstadt-Umbaus. Hier wolle man Senioren eine größere Mobilität ermöglichen. Pate ist Thorsten Faust. Es gibt bereits eine Zusammenarbeit mit der Stadt und der Demenzgruppe Lüdenscheid. Die Bandbreite ist also groß.

Wer seine Paten- oder Mitstreiter-Erfahrungen bereits gemacht hat, weiß, dass man nichts davon alleine stemmen kann. Wichtig sei: „Einfach mal fragen: Wer hilft mit?“ Wer Interesse an der Mitarbeit hat, kann Kontakt zu Willi Denecke aufnehmen. Er ist telefonisch erreichbar unter 01 71/7 66 29 99 oder per E-Mail: info@Denecke-Consulting.de.