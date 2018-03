„Lieber schön“ kommt erst im zweiten Teil in Fahrt

Kulturhaus

+ © Schwager Weiße Ritter mit Liebe zum Sport: Roman Knizka (Kent; links) und der herausragende Oliver Mommsen (Greg) mit fiktivem Spiel im Kopf auf der Bühne des Kulturhauses in der Komödie „Lieber schön“ von Neil LaBute. © Schwager

Lüdenscheid - „Lieber schön“, die Komödie aus der Feder des Erfolgsautoren Neil Labute in der Inszenierung der Komödie am Kurfürstendamm zu Gast im Kulturhaus, hat die Zuschauer allenfalls in der kurzen Spielzeit nach der Pause beflügelt. Bissig-komisch und zugleich als sehnsuchtsvolle Beziehungsgeschichte wird das Stück von den Machern beschrieben. „Eine Liebesgeschichte über die Unmöglichkeit der Liebe.“