Liebe zum Opel: Peter Berges und sein jadegrüner Diplomat

Von: Susanne Kornau

Verdientes Päuschen: Ausflüge in die Umgebung tun Fahrer und Gefährt gut. Die jadegrüne Schönheit darf aber nur bei gutem Wetter raus. © Susanne Kornau

„Natürlich sehe ich mir einen schönen Flügeltürer an“, sagt Peter Berges. Aber dann dreht er dem Mercedes wieder den Rücken zu und freut sich am Anblick seines Traumwagens: jadegrün, beigefarbenes Polster, lange Haube, klare Form. Ein Klassiker. Ein Diplomat 2,8 Liter, mit Doppelvergaser. Einer, den der Lüdenscheider seit frühester Kindheit liebt.

Lüdenscheid – Peter Berges war die großen Schiffe gewohnt, das lag sozusagen in der Familie. Opa Willi Berges hatte 1925 ein Autogeschäft gegründet, das 1933 den begehrten Opelhändler-Vertrag bekam. 1963 ging das Geschäft, mittlerweile an der Berliner Straße ansässig, an Kurt Berges. Peter Berges folgte der Familientradition und übernahm den Betrieb 1981, wiederum von seinem Vater.

70 Jahre Opelhändler – das wirkt nach. Der Betrieb schloss 2002, die Leidenschaft für die Marke blieb. „Mein Vater hatte immer einen mit V8-Motor als Vorführwagen“, erinnert sich der Lüdenscheider. Doch vererbt innerhalb der Familie wurde so ein Auto nicht. Also machte sich Peter Berges auf die Suche und wurde im Internet fündig. Dort hatte der Vorbesitzer den einstigen Werkswagen der Opel AG beschrieben. Nach sechs Monaten verkauft, kam der Wagen zum Starnberger See. Dort blieb er bis 2008, gewartet, aber zwei Jahrzehnte lang eingelagert. So kam Peter Berges schließlich an eine rostfreie, gepflegte Limousine mit einem Kilometerstand von 148 000, in technisch hervorragendem Zustand, der Originallack glänzend wie in den 70er-Jahren. Nichts verbastelt, originalgetreu ohne rechten Außenspiegel, aber selbstverständlich mit Zigarettenanzünder.



Eine Erinnerung an Großvater Willi fährt Peter Berges als stilechten Heckaufkleber spazieren. © Susanne Kornau

Wen er einlädt, eine Runde mitzufahren, der sinkt in die Sofapolster, die sich hier Autositze nennen. Das Schiebedach ist geöffnet, die Fenster halb heruntergekurbelt, die Dreiecksseitenscheiben stehen quer zum Fahrtwind und sorgen für etwas Zirkulation. Auch im Fußraum lässt sich eine Luftzufuhr öffnen. Und doch: Eine Klimaanlage, die es damals schon als Sonderausstattung gab, hätte er heute gerne, da die Außentemperaturen bei 36 Grad liegen. Noch lieber hätte er einen V8-er gehabt, doch was soll’s: „Man kann ihn sich ja nicht mehr bestellen.“ Das jadegrüne Exemplar ist das drittletzte, das hergestellt wurde.



Inzwischen, mit 70, schont Berges Mensch und Material. Wenn er mit seiner Frau zu weiter entfernten Zielen fährt, kommt der Oldtimer auf den Anhänger und hinters Wohnmobil. Das Ehepaar Berges campt gerne; der Wohnmobilhandel schloss das Berufsleben ab.



In zwölf Jahren hat der Diplomat-Fahrer den Kilometerstand seines Oldtimers nur um 10 000 erhöht. Am Wochenende kommen wieder ein paar hinzu, aber nur ein paar, weil der Weg zum Oldtimertreffen Belle Époque trifft Motorblock auf dem Loh ein kurzer ist. Er mag die Atmosphäre dort, freut sich, viele alte Bekannte zu treffen, aufs Fachsimpeln, auf einen schönen Tag im Zeichen der Automobilgeschichte.



Beim Päuschen am Bräucken glänzt der Diplo in der Sonne, während sein Fahrer aufs Vanilleeis wartet und sich über die bewundernden Blicke freut. „Schönes Auto“, ruft ein junger Mann, nicht der erste anerkennende Spruch an diesem Tag. Peter Berges lächelt zufrieden.



Opel Diplomat Diplomat 2,8 H, Erstzulassung im Januar 1978; ehemaliger Werkswagen der Opel AG. Ausstattung: Anhängerkupplung, Automatikgetriebe, Servolenkung, Leichtmetallfelgen, Schiebedach. Leistung: 103kW/140 PS. Kilometerstand heute: 159 000. Der Neupreis nach Liste lag damals bei 31 822 DM.