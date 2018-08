Lidl-Umzug von der Bromberger an die Bräuckenstraße

Das Eckgrundstück an der Bräuckenstraße 4 bis 6 ist als Standort für den neuen Lidl-Markt vorgesehen. Ein auf dem Areal noch befindliches Wohnhaus (links) und ein Gewerbekomplex (rechts) müssten dann weichen. Der markante Baum (links) soll bleiben.

Lüdenscheid - Über den Umzug der Lidl-Filiale von der Bromberger an die Bräuckenstraße hat Lidl-Managerin Kim Sarah Borrmann interessierte Bürger informiert.

Umbauten, Standort-Verschiebungen, Neuansiedlungen – die großen Discounter- und Supermarkt-Ketten verändern seit Jahren das Bild an der Peripherie Lüdenscheids. Eine der jüngsten Entwicklungen in diesem Kontext: die geplante Verlagerung des Lidl-Standorts von der Bromberger Straße 1 auf das rund 600 Meter entfernte Grundstück an der Bräuckenstraße 4 bis 6.

Bei einer Bürgeranhörung informierten in dieser Woche Christian Vöcks und Martina Baumast von der Lüdenscheider Stadtplanung sowie Kim Sarah Borrman, Immobilien-Managerin bei Lidl, über den Stand der Dinge.

Rund 15 Besucher waren zu der Veranstaltung im ehemaligen Telekomgebäude erschienen. Im Laufe des Abends ergab sich dabei folgendes Bild: Lid will seinen Markt an der Bromberger Straße – er weist rund 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche auf – künftig aufgeben und durch einen kompletten Neubau an der Bräuckenstraße ersetzen. Der soll dann circa 1500 Quadratmeter Verkaufsfläche haben.

Mit der Vergrößerung ist aber nicht automatisch eine Sortimentserweiterung verbunden, weiß Kim Sarah Borrmann. Sie verweist auf veränderte Kundenansprüche. Ihre Worte: „Wir wollen unseren Kunden durch breitere Gänge und eine insgesamt hellere und modernere Gestaltung ein verbessertes Einkaufserlebnis bieten.“

Laut Borrmann steht Lidl inzwischen kurz vor dem Erwerb des Grundstücks an der Bräuckenstraße 4 bis 6, das sich aktuell in einem Insolvenzverfahren befindet. Insolvenzverwalter ist der Lüdenscheider Rechtsanwalt Martin Buchheister.

Auf dem Gelände ragen derzeit noch ein ausgedehnter Gewerbekomplex sowie ein Wohnhaus direkt an der Bräuckenstraße in die Höhe. Für den Lidl-Neubau sollen beide Gebäude weichen.

Hauptzufahrt über Wefelshohler Straße

Ein auf dem Areal einst ansässiges Fitness-Studio ist schon lange verschwunden. Noch harren auf dem Grundstück aber etwa eine Autowerkstatt und eine Wohnpartei aus. Die Entmietung sei momentan im Gange, wie Kim Sarah Borrmann im LN-Gespräch sagte.

Die Hauptzufahrt auf das Eckgrundstück – gerade auch für den Lastwagen Verkehr – soll laut Borrmann zufolge künftig über die Wefelshohler Straße erfolgen. Eine Zufahrt direkt über die Bräuckenstraße soll ebenfalls möglich sein. Die dort befindliche markante Buche gilt laut Marina Baumast von der Stadtverwaltung als schützenswerter Baum und soll daher erhalten bleiben.

Klar ist dabei: Die bereits heute starke Verkehrsbelastung im Bereich Bräucken und Wefelshohl wird sich durch die Lidl-Ansiedlung nicht gerade entspannen. Anwohner befürchten gar eine spürbare Verkehrszunahme.

Diese Problematik ist auch Christian Vöcks als Leiter der Lüdenscheider Verkehrplanung bekannt. Er geht indes nicht von einem nennenswerten Verkehrszuwachs aus – und stützt sich dabei auf ein Verkehrsgutachten. Demnach würde der Wegfall des Lidl-Marks an der Bromberger Straße – für dort ist ein Mischgebiet mit Wohnungen und „verkehrsarmem Gewerbe“ angedacht – das Verkehrsaufkommen am neuen Lidl-Standort ausgleichen.