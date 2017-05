Lidl-Umzug im Ausschuss

An die Bräuckenstraße/Ecke Wefelsholer Straße will der Lebensmitteldiscounter Lidl umziehen.

Lüdenscheid - “Erhält der Beschlussvorschlag der Verwaltung am Mittwoch im Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt (17 Uhr im Ratssaal) eine politische Mehrheit, steht einem Umzug des Lebensmitteldiscounters Lidl nichts mehr im Weg.

Wie berichtet, möchte Lidl seine Verkaufsfläche von 1000 auf 1500 Quadratmeter erweitern und daher von seinem jetzigen Standort an der Bromberger Straße höher zum Bräuckenkreuz rücken und an der Bräuckenstraße/Ecke Wefelshohler Straße einen Neubau errichten. Zwischenzeitlich hatte auch VW Piepenstock Interesse an dem Gelände bekundet, doch offensichtlich ohne Erfolg.

Laut Beschlussvorschlag könnten am Mittwoch die Weichen für das notwendige Bauleitplanverfahren gestellt werden. Dazu ist eine Bebauungsplanänderung sowie eine Änderung des Flächennutzungsplans innerhalb dieses Bebauungsplan notwendig. Ist der Neubau fertig, soll der Markt an der Bromberger Straße geschlossen werden. Was dann mit dem Grundstück dort geschieht, ist noch offen.

Im Vorfeld der Lidl-Planungen hatte ein von dem Unternehmen beauftragtes Verkehrsgutachten in den Reihen der Politik für Diskussionsstoff gesorgt – sowohl im Bau- und Verkehrs-, als auch im Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt. Denn die Verkehrsbelastung rund um die Bräuckenkreuzung ist bereits jetzt enorm. Die Kritiker befürchteten daher, dass es mit der Ansiedlung des Lidl-Marktes zu einer weiteren Verschärfung der angespannten Situation kommt. Ob diese Diskussion auch am Mittwoch Einfluss auf die Abstimmung hat, wird sich zeigen.

Auf Zustimmung stieß die Architektur des Neubaus. Nach Angaben des Discounters soll auf dem Engelbertz-Komplex ein moderner, lichtdurchfluteter, offener und auch optisch ansprechender Markt entstehen..