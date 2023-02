Lidl im MK: Schreck an der Kasse - Frau fährt nach Hause und dann zur Polizei

Von: Jan Schmitz

In einem Lidl-Markt in Lüdenscheid steht eine Frau an der Kasse plötzlich ohne Geld da. Ihre erste Vermutung bewahrheitet sich nicht, jetzt ermittelt die Polizei.

Lüdenscheid – Derzeit sind in Lüdenscheider Supermärkten sowie in der Innenstadt wieder vermehrt Taschendiebe unterwegs. Zuletzt wurde eine 77-jährige Lüdenscheiderin am Donnerstagmittag in dem Lidl-Discounter an der Bräuckenstraße Opfer der Trickdiebe.



Wie die Polizei mitteilte, hatte die Seniorin während des Einkaufs zwischen 12.45 und 13.30 Uhr ihre Umhängetasche geöffnet in den Einkaufskorb gestellt. Später bemerkte sie, dass ihr Portemonnaie weg war. Um sicherzustellen, dass sie es nicht daheim liegen gelassen hatte, fuhr sie zunächst nach Hause und dann doch zur Polizei. Dort erstattete sie Anzeige. Die Polizei veranlasste eine Sperrung der Bankkarte.



Während des Einkaufs war der Lüdenscheiderin nach eigenen Angaben eine ungepflegt wirkende Frau aufgefallen, die in einer Fremdsprache „dauernd vor sich hin murmelte“, wie die Polizei in ihrem Bericht notierte. Als die 77-Jährige ihren Einkaufskorb kurz aus den Augen ließ, war auch die Unbekannte weg. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter Tel. 90990 entgegen.



Die Polizei mahnt aufgrund der derzeitigen Häufung von Taschendiebstählen weiter zur Vorsicht beim Einkaufen. Kunden insbesondere von Discountern, wo die Diebe wegen der häufig fehlenden Videoüberwachung meistens aktiv sind, sollten ihre Geldbörsen dicht am Körper verwahren, zum Beispiel in einer Innentasche von Jacke oder Mantel, heißt es von der Polizei im Märkischen Kreis.