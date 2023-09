Lüdenscheider Lichtrouten: So ist die Planung

Von: Jutta Rudewig

Teilen

Die Installation in der Pfarrkirche St. Joseph und Medardus ist in bester Erinnerung geblieben. © Cornelius Popovici

Fünf Jahre war Pause. Dann kam 2018 das lang ersehnte Stadtjubiläum Lüdenscheids und mit ihm die „Lichtrouten“ unter der künstlerischen Leitung von Bettina Pelz und Tom Groll. Über den Stadtraum verteilt wurden 23 Installationen nationaler und internationaler Lichtkünstler.

Lüdenscheid – Bestens in Erinnerung ist im Turm der Kirche St. Joseph und Medardus die Installation von „Cronotop“ von Ingo Wendt, eine Art Uhr, die keine Zeit anzeigte. In Erinnerung bleibt auch, dass man als Besucher mitunter und gerne lange Wartezeiten in Kauf nahm, um einen Blick darauf zu werfen.

Als das Spektakel vorüber war, formulierte Christiane Langs-Blöink, damals Mitglied im Kulturbeirat: „Bis zu den nächsten Lichtrouten dürfen nicht wieder fünf Jahre vergehen!“ Doch aus fünf werden nun sieben.



Die Lichtkunst- und Lichtdesignausstellung findet seit 2002 in unregelmäßigen Abständen an öffentlichen Orten in der Innenstadt statt, den Anstoß gab seinerzeit die vielfältige Leuchtenindustrie der Stadt. Die künstlerische Leitung lag von Anfang an bei Bettina Pelz und Tom Groll.

Allerdings: Die Lichtrouten sind auch ein Projekt, das mehrere Hunderttausend Euro verschlingt. Und dass man mit den Installationen kein Geld verdienen kann, weiß auch Phillip Nieland (Geschäftsführer Lüdenscheider Stadtmarketing). Gerade vom Bautz-Festival „zurück“, stehen für den rührigen Lüdenscheider bereits Gespräche in Richtung „Lichtrouten“ auf dem Tableau.

„Manche Sachen muss man vielleicht auch mal neu denken“, sagt er. Auch ein kommerzielles Denken darf nicht außen vor bleiben – „man muss sich öffnen und auch mal quer denken, eventuell Einzelveranstaltungen mit der Verbindung Musik und Lichtkunst anbieten – und das gegen Eintritt.“



Ein Weg, die Finanzen im Zaum zu halten, den schon sein Vorgänger André Westermann andachte. Es gebe neben den Sponsoren viele, die quasi in zweiter Reihe partizipieren. Taxiunternehmen, die Gastronomie oder die Hotels – „Da wäre schon schön, wenn das Feedback käme“, resümierte er im Oktober 2018, nachdem das letzte Licht verloschen war.

Bei Installationen wie im Jahr 2018 beispielsweise im Loher Wäldchen, wo eine begehbare Skulptur aus mehreren Schichten Klebeband aufgebaut wurde, die sich wie eine organisch gewachsene Form zwischen den Bäumen aufspannte, wäre ein „Eintritt“ für die Begehung durchaus möglich gewesen, bei der Lichtkunst von Eva-Maria Joerressen und Klaus Kessner auf dem Dach des Kulturhauses wohl eher nicht.

Es kommt Bewegung in die „Lichtrouten“, auf denen die Lüdenscheider und ihre Gäste 2025 wieder wandeln können. „Wir haben gesagt, wenn man so etwas wie Lichtrouten in der Stadt haben will, dann muss man sich als Stadt auch mit einbringen“, so Nieland im Gespräch.



Die Lichtrouten – hier an der Erlöserkirche in der Altstadt – lockten bei ihren sieben bisherigen Auflagen Tausende von Besuchern an. © Cedric Nougrigat

Die Konsequenz: Lüdenscheid wollte und will. Der Rat winkte in seiner Sitzung Ende Oktober 2022 300 000 Euro Unterstützung für das Projekt trotz angespannter Finanzlage diskussionslos durch. Geld, mit dem LSM erst einmal planen kann. Aber auch Geld, das nicht ausreichen wird, um über mehrere Tage (voraussichtlich) im Herbst 2025 Installationen namhafter Künstler und den Betrachtern ein Festival zu bieten, das seinesgleichen in der Umgebung sucht. So werden die nächsten Monate bis Jahre mit der Suche nach Sponsoren ins Land gehen.



Wir haben gesagt, wenn man so etwas wie Lichtrouten in der Stadt haben will, dann muss man sich als Stadt auch mit einbringen.

Bis dahin wird’s allerdings nicht stockdunkel in Lüdenscheid. In Sichtweite sind bereits die Raum-Zeit-Piraten, die schon mehrfach in der Bergstadt ihre lichtkünstlerische Visitenkarten abgegeben haben. Das Künstlerkollektiv mit Tobias Daemgen, Jan Ehlen and Moritz Ellerich baute bereits in den städtischen Museen eine Licht-Installation auf, die eine Konstruktion aus Draht, Licht und Ton, aus Gerüststangen, Labormaterial, Lautsprechern, Leuchtdioden, Lasern, Motoren und Elektronik zeigte. Zur Nacht der Kultur sind die Raum-Zeit-Piraten zurück in Lüdenscheid und wollen mit einem Einkaufroller durch die Innenstadt ziehen. Darin verborgen ist das Equipment, um an verschiedenen Stellen künstlerisches Licht zu installieren.

Auch der Lüdenscheider Lichtkünstler Tom Groll füllte in den letzten Jahren mit seinem Projekt „Lichtkunst-Kalender“ die Stadt im Dezember an der Erlöserkirche mit Leben. „In diesem Jahr wird das wohl schwierig werden, weil die Erlöserkirche eingerüstet wird“, sagt Nieland mit Blick auf den Weihnachtsmonat. Aber im Winter 2024 könnte das wieder klappen. Und was dazwischen die Innenstadt und die Gemüter erhellt, bleibt noch ungewiss.