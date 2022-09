Lichtrouten in Lüdenscheid: Im Jahr 2025 will die LSM die achte Auflage umsetzen

Lüdenscheid plant die Fortsetzung der Lichtrouten. Allerdings erst im Jahr 2025. Aber die gute Nachricht: Es soll weitergehen, und es soll nicht kleiner gedacht werden.

Lüdenscheid – Die Geschichte der Lichtrouten in Lüdenscheid soll nicht zu Ende sein. Das war die Botschaft, die in großer Eintracht am Montag im Haupt- und Finanzauschuss der Stadt von allen Fraktionen artikuliert wurde. Konkret wird es die nächste Auflage der Lichtkunst- und Lichtdesignausstellung allerdings wohl erst im Jahr 2025 geben, dann wäre es die achte Auflage – geschlagene sieben Jahre nach der siebten Auflage im Jahr 2018.



Philipp Nieland, seit Januar Geschäftsführer der Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH, beleuchtete die Lichtroutenideen der LSM – mehr als Ideen und Einschätzungen waren es noch nicht. Im Jahr 2023 soll die LSM nun sowohl ein inhaltliches Konzept für die nächste Auflage der Lichtrouten – ein erstes Gespräch mit Tom Groll hat stattgefunden – präsentieren als auch ein entsprechendes Finanzierungsmodell.



Die siebte Auflage der Lichtrouten im Jahr 2018 hat 350 000 Euro gekostet. „Wir wollen für die Zukunft nicht kleiner denken, damit die Lichtrouten nichts von ihrer Strahlkraft verlieren“, stellte Nieland fest, „grundsätzlich muss dafür aber die Finanzierung stehen.“ Dafür geht Nieland eher von deutlich höheren Kosten aus als im Jahr 2018.



Bei der Finanzierung sprach der LSM-Geschäftsführer von vier Säulen: Sponsoring, LSM-Eigenmittel, Erlöse aus Aktionen (z.B. beim Catering) und möglicherweise auch Fördermittel. 2025 ist das Jahr der Regionale – vielleicht eine günstige Gelegenheit.



Inhaltlich wünscht sich Nieland die Integration anderer Formate in die Lichtrouten, zum Beispiel die Kneipentour oder andere Kulturformate. Er verwies auf das Beispiel Recklinghausen – im Vest wird bei der Lichtausstellung auch immer ein Konzert mit Lichtinstallationen ins Programm eingebaut.



Kurzum: Genug Ideen gibt es – das fanden dann auch alle Fraktionen sehr gut. So groß die Einigkeit war, dass es mit den Lichtrouten weitergehen soll, so groß war auch die Einigkeit, dass Bautz und Lichtrouten keinesfalls bei irgendwelchen Planungen gegeneinander ausgespielt werden sollten. Nieland ging sogar noch einen Schritt weiter: Sein Ziel ist es, bis 2025 beim Bautz-Festival so viel Gewinn zu generieren, dass das Festival dann sogar zum „Ermöglicher“ für die Lichtrouten werden könnte.